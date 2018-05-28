粉丝向电影《游侠索罗：星球大战外传》一个传奇的开端

感谢北京时光网和万达CBD影院组织的《游侠索罗》观影活动，万达CBD的IMAX厅的超宽广大屏幕，清晰明亮并且临场感十足，座椅舒适并且间距合理，有效避免了踢椅子的情况发生。是在帝都观看IMAX版电影的不二之选！

《游侠索罗：星球大战外传》我给本片打7分，画风复古，剧情老套，效果普通，比较粉丝向

作为横跨美国几代人青春岁月的太空科幻史诗《星球大战》系列始终是欧美人心中最永恒的传世经典!

本系列尤以庞大宏伟的宇宙各种星球和众多繁杂的正反派共同谱写了纵横几十年甚至永不落幕的科幻史诗电影。

虽然在欧美各国早已家喻户晓众人皆知，但我大天朝吃瓜群众却对该系列只之甚少，甚至在本片某个经典人物登场时内心却毫无波澜。

本片作为老版《星球大战》三部曲的前传，重点讲述了系列最经典的角色，哈里森·福特 版“Han Solo”年轻时所经历的传奇冒险。虽然本片继承了系列电影的大场面和各种炫目特效，但对于看惯了好莱坞大制作的中国观众来说，却毫无看点。因为前几作“星球大战三部曲系列”上映相隔久远，甚至不能像漫威电影宇宙那样自成一体，并且虽然登场人物众多，但始终能让观众耳熟能详。而这也是本系列电影在天朝遭遇冷场的最大原因。

其实这种只顾卖弄情怀和炫目特效的系列电影早该“见好就收”留给昔日影迷一个美好的经典回忆了。