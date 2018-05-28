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你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>[观影]年轻版索罗来了！

[观影]年轻版索罗来了！

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2018-5-28 23:47:54

年轻版索罗来了！星战又出外传电影了！ 女主角是龙妈！……其他的好像就没什么可兴奋的了。因为，这实在是一部太平庸太平庸的电影了。

导演朗·霍华德有不少优秀的力作，比如《达芬奇密码》、《极速风流》、《换子疑云》、《铁拳男人》、《牛仔与外星人》等。他善于用比较平缓冷静的节奏进行推理和演进，这种细腻的手法很适合讲述复杂的故事，或者某些跌宕起伏的传奇人生。

然而在讲述汉·索罗的故事的时候，霍华德显然失去了他的优势，那种掌控一切平稳有力的节奏感全然不见， 叙事平淡到呆板的程度。如果把索罗当作一个真实存在的人物，那么他的故事应该丰富而刺激，他的经历和正邪双方都紧密相连，有时是隐藏在暗处的银河历史的旁观者，有时又是历史的参与者。

也许是索罗既有的线索太多，限制了编剧导演们的发挥空间，让电影里充满了套路。索罗看见某个飞行器，一会儿必会有一场追逐戏；多年后突然出现的女主，必然已经悄悄黑化；杂鱼讨论的高大凶猛的怪物，十有八九是楚巴卡；危机丛生的宇宙空间里必然有个大怪兽，等在主角们的必经之路上……可以说毫无惊喜。

各个外星球的设定非常相似，都是一片蛮荒没开化的样子，当地生物的服饰也是没有突出特色。而且本作的非人类物种很少，难道是为了节省经费？ 

既然情节不好，那么演员们呢？主角当中龙妈的演技还是在线的，武戏也很卖力。年轻版蓝多也很符合原著气质。年轻的索罗就很平庸了，和全片的情节一样尴尬，表演放不开，刻意模仿哈里森福特。作为新系列的主人，演员应该有自己的理解和演绎，若还沿着老路走，只能陷入死胡同。

总体来说，作为星战的番外，本作各方面都比《侠盗一号》 差远了。如果迪斯尼打算挖掘番外的价值，最好学习学习X战警，勇于突破老故事的局限，勇于让年轻演员发挥，把番外当作正传一样去用心对待。

7.1 

游侠索罗：星球大战外传 (2018)

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游侠索罗：星球大战外传/Solo: A Star Wars Story(2018)
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