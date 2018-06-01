《一刀倾城》英雄狂歌难敌叛变，他若胜也尸骸遍野

当2018年武侠功夫片已成非主流，再度翻出《一刀倾城》一区DVD，自然别有一番滋味在心头。这种把历史戏当经典武侠片来拍，叙述节奏明快，真招实打眼花缭乱、恢弘霸道，每句台词都字斟句酌、耐人寻味，只有巅峰时期的香港电影人才拍得出来，谭嗣同、袁世凯全成了武林高手，但外敌入侵、时势动荡的历史感还原很准，甚至可看到对后来《绣春刀》《十月围城》的巨大影响。









黑旗军武将王五，刺杀日军司令后隐姓埋名，被谭嗣同请出山，本想同共创一番天地，却满怀悲壮被叛徒出卖走向绝路。联想《一刀倾城》生不逢时，1800万制作成本，上映九天却在香港换197万票房，投资者罗维直接血本无归，不禁叹息命苦。曾有人曾假设请那时当红李连杰替换杨凡，这片会大赚？多年后，《投名状》同样赔钱叫我意想不到，兴许这是悲壮压抑类动作片之最终宿命！







再度重看《一刀倾城》发现太多亮点与尴尬，细谈之。张炭+司徒卓汉编剧、导演兼演员武术指导洪金宝跟武侠大师徐克有深度合作，使得在武打、台词、历史凝思等方面，叫人感觉很像《黄飞鸿》前四集风格。但即使是多年后美国一区修复版，影像画面仍偏阴暗与暴力血腥。而且在血染山河的男性故事里，只有关之琳饰演红颜知己颜夕，愿为知音上坟悼念，这样的浪漫未免有点勉强。









从王五亮出肌肉背部，到众人夜袭日军营，目睹兄弟们死伤惨重，唯一血战逃出的王五逃出，“故国非国，有家无家，天下之大，何处有我王五容身之所？”，连人带马纵身坠落深渊水中，就令开篇充斥着一种雄壮悲凉的绝望基调。没想到兄弟高喊“只要有你就有黑旗军”劝其逃，多年后王五再濒临死亡之时，依旧对小徒弟喊出此话，前后铺垫与绝望情景结合绝佳，那种悲壮豪情之感猛增。









―谭嗣同：“这道城门像什么？”



――袁世凯：“像一座里程碑，上面将记载我们三人未来的大事。”

――王五：“像一座墓碑，不知道有多少人的梦想和生命都埋葬在这里，将来也一样。”

――九斤：“不像什么碑，叫勿悲，有喜哎。”





这段众人对同一扇门，各自发表不同的感叹，既是编剧神来之笔，也预示着迥异的命运前程，还勾画每人不同心态：谭嗣同雄心万丈，却对前途未卜，袁世凯抱负远大，已有野心；而王五则目睹兄弟死伤与杀戮太多，已有悲观；九斤则不懂政治，单纯、善良、乐观！全片类似经典台词很多，每个人物都出口成章，不少句子都引经据典，并饱含哲理与深意，曾有人盛赞这是史上台词最棒的武侠片，毋庸置疑！









五场打戏虚实结合，刀光剑影与拳脚相加，招数变化多样而震撼，雄性荷尔蒙爆棚。身轻如燕的众义士夜袭日军营，杀敌、砍头、断肢横飞，何其惨烈？那义士、官兵和贼匪在白石镇的群斗，以衣为器、回旋收箭返射杀敌，可就叹为称奇，够血腥够暴力！王五独闯大内监狱，力战“京城四岳”之一的余万山，高手兵器之战，胜在毫厘之间。王五质问“中国自有监狱以来，监禁的都是好人居多。”，编剧借对方之口回答，“我只是一个狱卒，不是历史学家。”，精辟！







敖白、陶安、步亭在擂台上闲聊，擂台上从弱变强，到花拳王儿子偷袭下黑手，再到王五挺身而出，单臂击败后辈，再从擂台打到旗头再打回擂台，险胜对手。全程中，微妙剧情细节与武打拆招融合得一气呵成，叫人拍案叫绝。《三国演义》中“常胜将军”赵子龙饰演者杨凡，作为黑旗军大刀队的队长王五，刚正不阿、侠肝义胆，平时低调做人，却有原则、有热血、爱打抱不平，则在比武擂台一战，然后破例收徒，率众当街跑步，万丈热血，再难复制。





袁府的生死决战是屌爆了，各式人等汇集齐全，从单对单到群殴，屋内打到室内再杀出来，杨凡、杨丽菁、赵长军、邹兆龙、刘洵等人的扎实功底，居然合演出难以置信的惨烈震撼，注定名垂影史。敖白暗器杀死小川，王五怒将其一刀斩为两断；九斤长枪对陶安的流星锤，以直破柔，精妙绝伦；袁世凯用“谭嗣同灵位”炸死九斤，还舞剑死磕大刀王五，屋外打到室内狼藉，双方都不落下风巅峰血战，这种叹为观止、血脉喷张的完美对决，逆天超出人类想象的极限。





其实，狄龙饰演谭嗣同写就《仁学》立志推行维新变法，遇到了奕亲王等顽固保守派的反对而失败，冥冥中早注定。看似跟袁世凯背信弃义、两面三刀的叛变有关，其实仔细回顾历史与《一刀倾城》，你会发现变法没错，但推崇变法的人与方式，并非完全妥善。编剧多次借善于见风使舵的袁世凯之口，说出变法太激进，连保皇派王爷都杀，需要循序渐进，若他们成功同样是尸骸遍野、血流成河，恰恰是革命者没悟到的事实。









曾经黑旗军统领大刀王五不懂政治，只懂信守诺言、情义、公正，或许他以为安心教徒习武，一切就会按谭嗣同的心愿，彻底令中华大地翻天覆地，可他们输给了气数与叛徒，时势不许他们取胜，只许他们抛头颅洒热血，偏偏时势也造英雄！正是如此，吕方的主题歌《血像火》悲壮激昂、词曲动听，奕亲王王妃来到英雄墓前祭拜之时，叫听者掩面长叹，唏嘘不已！









违背传统教育的大团圆结尾，坏人杀尽好人的暗黑宿命下，堂堂盖世英雄最终无用武之地，反而玩弄权术、心怀不轨、投敌叛变的卑鄙小人，往往才是历史的真正胜利者，这叫《一刀倾城》太过残酷。“故国非国，有家无家”，这些慷慨就义的悲壮英雄豪情，在近百年的中国历史中一再上演，至今未已。





在浮躁粗糙、耍贱装傻的烂片雷剧当道的今天，古装武侠功夫片已是濒临保护物种，许多新片拍摄技术日益花哨，却有武无侠，形同鸡肋。唯有这部教科书级别的经典力作尚存热血沸腾，它没有小鲜肉小鲜花、赤裸裸的虚假喊口号、IMAX+3D播放模式、电脑CG特效，却有跌宕起伏的传奇故事，用真刀、真枪、真汉子、真性情，歌颂一群以血救国的夕阳英雄们，才让武侠永不死！





经典台词：



―“成败不过一线，为什么失败的总是我们？”

――“我们做大事的，不是大成，就是大败。”

――“一万年太久，只争朝夕。”

――“有刀义，就有刀在；有战义，就有人在。”





――王五：“从来忧国之士，俱为千古伤心之人。康老先生这条路很难走呀。”

――谭嗣同：“只要志同道合，哪怕它满路风霜，总有艳阳高照的一天。”



――王妃：“五爷似乎也是个伤心人。”

――王五：“当今中华大地，只要有血性，哪个不是伤心之人？”

――王五：“我的心虽伤过，但没死过。”

――－王妃：“好，这场雨冲得去愁思，但冲不去五爷的豪情壮志。让我替五爷助威……江湖风雨多，五爷多珍重。”

――袁世凯：“当兵如做人，欲速则不达，不理战场的变化，不管怎样艰辛万苦，都要按法则去行事。因为打仗不是一个人的事，关于到大家的生死，国家的兴亡。所以，不能让你一个人的意志去改变整个大局。”

――谭嗣同：“战场如官场，行事要当机立断，片刻耽误不得，要变的时候就要去变，容不下半分人情或一点犹豫，否则时机一过，天机一失，那就不可挽回了。”

――袁世凯：“国家大事，非比寻常，凡大事必有其法则，不可轻越雷池半步，便是尝试，也要循序渐进，不要一步登天，不然将一失足成千古恨啊。”

――谭嗣同：“畏首畏尾，进二退一，不是大丈夫所为。”

――袁世凯：“做人宜直接才可以交心，但做事要圆滑，这样才可以避免无谓的损失及伤害。”

――谭嗣同：“照你这么说，这跟做官不做事的家伙又有什么分别呢？”

――袁世凯：“好一句做官不做事，壮飞，今时不同往日，说话可要留神啊。”

――谭嗣同：“天下人论天下事，何事不可谈呢？”

――袁世凯：“天子脚下难容是非……”

――王五：“中国自有监狱以来，监禁的都是好人居多。”

――余万山：“我只是一个狱卒，不是历史学家。”

――王妃：“你想听什么？”

――王五：“最动听的已经听过。”

――王妃“你会记住吗？”

――王五：“我生生世世都会记住。不过今夜之后恐怕一切都会随云梦消散。”

――王妃：“云会散，梦会消。但是记忆是不会消失的。人生在世，追求的是希望，但是得到的只有回忆。”

――王五：“但愿生生世世的回忆之中都有你。”

――王妃：“但愿年年月月都有五爷这样的知音。”

――袁世凯：“你终于来了。他的确是治国之材，可惜生不逢时。”

――王五：“错了，是他所托非人。”

――袁世凯：“他去得痛快吗？”

――王五：“痛快，一刀百了。”

――袁世凯：“是你刀法好。”

――王五：“过一会，你就知道了。你不怕吗？”

――袁世凯：“袁某投笔从戎，早已置生死于度外。”

――王五：“置生死于度外，所以也都视人命如草芥。”

－－袁世凯：“这一仗，输的是你们，如果你们赢，还不是一样尸骸遍地？”

――王五：“成败已定，可是生死未决。”

――袁世凯：“不错，你不应该来。”

――王五：“你当然不想我来。”

――袁世凯：“五哥，天涯路远，要走的路还很长，不如我们…”

――王五：“我和你只有一个人可以走以后的路。





《血像火》歌词：



“一生起伏浮沉云雨里，谁愿长伴相随？一生的梦若随时间去，谁愿留在我梦中？真的心假的意，假的心真的意，朦胧俗尘世事。千变际遇，这心永坚持，智勇中送情义。血像火，心绪激昂，四处风涌云荡。爱像火，千串光芒，照四海永未亡。”