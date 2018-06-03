《暗夜良人》奸杀裸女灭门惨案被包庇？黑暗中坚韧

有幸看完超前点映，民国悬疑电影《暗夜良人》有一种叫我二刷的冲动，它很像去年那部被低估的《窦娥奇冤》。同样是跌宕起伏、环环相扣、反转密集的叙事，编导尽心竭力去拍低成本精品，看似是评书先生诉说的一桩离奇香艳血案，实则暗藏着旧时代的冤狱错案、屈打成招、草菅人命、官官相护、贪腐黑暗，让人既震惊又心痛！









从旅店断电后，床下发现裸体女尸，还手握麻将桌上丢失的白板，藏尸床底的故事就一种重口味诡异的刺激手法，顿时夺人眼球。虽然《暗夜良人》名字像一部恐怖网大，却以罗生门的叙事手法，从不同人的角度去探查真相，慢慢揭开血案的神秘幕后。官场的黑暗、人性的沦丧、欲望的恐怖，这些尖锐的社会问题，却在人类历史中一再上演，至今未已。查资料，发现该片曾获得众多奖项，实至名归。









书生张千月在刑堂上血淋淋喊冤，却被直接枪毙示众，过程太多蹊跷疑点，也迫使他妻子白秀英去鸣不平。通过女一号去查案伸冤，还原了案发现场每个小人物的迥异心态，他们各自都能延伸出错综复杂的故事，反让人唏嘘不已。纵观每个关键涉案人物都有自己紧张、不安和惶恐，却都在为自己打小算盘，暴露人性中懦弱、贪婪、虚伪，甚至是恐怖残忍的一面，这也是一部扑朔迷离电影背后所要讲的深刻问题。









老板夫妇听信阴谋去嫁祸她人，结果引火焚身丢了性命；两个旅店住宿人员，不去指正杀人真凶，反出馊主意嫁祸；庞金龙大帅包庇亲戚，威逼官府放死刑犯，纵容后者去继续目无法纪，去灭门杀人，不断去掩盖罪证；同乡王明堂直接目睹严刑逼供，就吓得作伪证明哲保身？一对奸夫淫妇只想息事宁人，明哲保身，却被诬告称革命党；督军孙连胜上任，瞬间消灭这群不法之徒，可孙督军暗地里自己则垂涎女主角想霸占....全片叙事线性发展杂而不乱，不禁思考：由此黑暗巨大势力，换你能做啥？









何乙轩扮演白秀珠，看似隐忍克制、不苟言笑，却有勇有谋，有韧劲，有血性，不屈服。虽然她选择装鬼吓人，骗出了众人的口供，却很难抗衡有权有势、有枪杆子的强大坏淫。她多灾多难的经历，也似在告诉我们，绝对不能屈服于坏人的淫威之下，哪怕粉身碎骨，也要期待革命党的奇迹。而游街枪毙的，不管是张千月，还是杀人行凶的恶霸，很嘲讽的是围观喊打喊杀的都是同一群人，他们无知、从众，同要批判。









由民国时期“天津八大奇案”中的箱尸奇案、枪毙刘汉臣、杨三姐告状改编而成，尽管类型上类似《京城81号》，却融合恩怨情仇、惊悚悬疑、社会反思为一体，这是小制作中良心力作。以“案件重现”的好莱坞叙事手法，抽丝剥茧地凝思着幕后的惊天真相，转场的凌厉剪辑镜头，惊悚的优质配乐，女主角表演走心有韧劲，这叫我觉得《暗夜良人》跟去年那部《窦娥奇冤》有异曲同工之妙，可惜后者才票房四百多万，豆瓣直接被水军黑到4分多，已无人问津。







查资料时候，发现《暗夜良人》夺得罗马国际电影节最佳导演奖、纽约国际电影节和欧洲独立电影节最佳影片奖、好莱坞国际电影节最佳外语片奖以及第九届澳门国际电影节的多个奖项。突觉不管电影在市场如何，再无遗憾。在灰色年代里，社会不公和普通人的挣扎，看似无奈而痛心，但幸亏星星之火可以燎原！所要这片，我力挺！



