《二冬》用纪录片的手法、非专业演员和偏僻的村庄，拍出了这么一部农村青年的青春挽歌。

二冬是个不安分的小伙，也不爱上学。她妈为了让他收收心，带他去了镇上的教会学校。有可能是为了满足外国金主的需要，这套电影集里的每一部电影都加入了教堂、教会、唱诗等基督教场景，不过在本片中不算太脱离实际，因为我曾去过陕北的榆林、延安等地，当地的信众确实很多，还自编中国特色的歌词唱诗，还频繁举办家庭聚会，但他们对圣经却非常陌生，具有一定的盲目性。

二冬当然不会信基督，他照样混日子，没有妈妈在身边他反而更加恣意了。他和另一个坏孩子到处招猫惹狗，但一次意外让他的朋友被人群殴，他单独逃走后就变了个人似的，努力和老师学电器修理，还顺便和食堂里的小美女--嫦娥谈起了恋爱。

电影精准地抓住了年轻人的盲目和冲动，二冬本来学到了技术可以干点细活，但他却和嫦娥草率地选择了私奔，去一个陌生的县城打工。穷困、单调的打工情侣渐渐地毫无快乐可言，孩子却又接踵而至。这一次，两人只好回乡结婚了事。

电影的后半部有些拖沓和无聊，突然把重点转向了二冬的身世，原来二冬总怀疑自己不是亲生，最后揭开的谜底也确实如此。影片最后那个叫“卖儿石”的大石墩被二冬用雷管炸毁，难道已经结婚生子的他心理年龄还没有长大？刻意的drama让这部电影的“纪实性”大打折扣。

本片导演杨瑾出身于草根，他对农村青少年、儿童题材情有独钟，近年来又拍摄了《有人赞美聪慧，有人则不》、《那年八岁 》等电影，虽受众面比较窄，但收获了不少好评。本片的制作人是崔子恩，关于他以前介绍过，不再赘述。不知道是不是由于他的参与，而拍摄了几段二冬全裸洗澡、全裸在雪地里滚的镜头。

扮演二冬的憨娃叫白李军，按一个非职业演员的标准衡量，他完成得相当出色。他身上的土气、痞气、傻气，都有一种特别的魅力，支持着观众把这部冗长、单调的电影看完。