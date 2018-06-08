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《幸福马上来》当冯巩爆笑贼给力，我们没白想死他

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2018-6-8 23:48:29


《幸福马上来》很像是《站直了别趴下》那种喜剧搞笑方式，只是这次是冯巩自导自演，当年导演黄建新负责监制，并选用《甲方乙方》+《马大姐》等喜剧方式呈现。除了将双雄斗智、滑稽搞笑、飙车救人等现代商业桥段混搭，大量犀利幽默金句还对奸商、碰瓷、整容离婚、强制拆迁都讽刺，关键包袱段子都编排精巧，让人看着冯巩不停在到处干戈为玉帛，自然而然地笑出声来。



一辈子为别人调节矛盾的马尚来，不仅遭遇“调解界新秀”茅雪旺踢馆，还因离家出走被迫住进竞争对手家里，面对结发妻质问、少女金珍的青睐，必然要陷入了人生尴尬。从冯巩视频跟秃头调侃起，全片就用一种相声式幽默戏虐，以及《甲方乙方》段子式的串烧，不停叫人尽情捧腹不禁。难怪点映场完毕，现场观众们分别给冯巩以热烈掌声，并齐声高呼他在每年春晚那句“我想死你们了”，欢庆迎接他回归喜剧电影行业。



都说电影要“来源于生活，高于生活”，冯巩主演金牌调解员马尚来，谐音“马上来”，他一辈子都在解决民事纠纷，尝尽人间的酸甜苦辣，浓缩了社会各类小人物的真实影子。就像涂松岩饰演茅雪旺，很像当年牛振华的市侩表演方式，干调解员时极端粗暴、威逼利诱的嘴脸，或许他从没害人之心，却反衬出冯巩的善良、憨厚、有责任心，待人处事很讲究方式与效率。



大款有了孩子，都要跟漂亮老婆离婚，就因为对方整过容（或许还有小三原因），结果老爸当援助被拉来后，也说自己整过容、你也整过容，包括冯巩在车边旁敲侧打对女秘书的讥讽，等于对某些土豪虚伪面孔进行了抨击。而孤儿寡母为了昔日怀念，死守着火锅店成为钉子户，不是遭遇断水、断电、威逼，就是装鬼恐吓，反而只有冯巩帮她打开心结搬迁，但试问天下这样“良心调解员”有多少呢？



就像对待网瘾少年与爸爸，奸商茅雪旺就急于惦记着收费赚钱，结果就差点被人拿刀砍死，马尚来则一边去拯救没有刹车的大卡车，另一边派人去救助昏倒少年，不进够惊险刺激，也太正能了。全片不仅汇集毛俊杰、牛莉、张小斐、姜宏波、梁天、潘斌龙、涂松岩、宋宁、梁超等闪瞎眼的明星，后面飙车救人的刺激高潮戏叫人绷紧神经，这可真叫人不可小觑。



全片奇葩金句众多，冯巩在调节群殴跳水、拉跳楼女子、救卡车、离婚、阻止拆迁时候，频繁说出“泰戈尔说过”、“要用三十六计”、“人生四大缺德事，你们占了两样”，逗得人乐疯了。但三十周年结婚庆典那段，所有演员都载歌载舞，同名主题曲《幸福马上来》首露真容，魔性的旋律，带感的节奏，却营造一种欢喜伤感氛围，因为这种为人民服务的好人，为事业抛弃了家庭，只有本片歌颂他。



这恐怕是这个暑期档最爆笑的喜剧巨制，毕竟从《离婚合同》、《站直喽，别趴下》到《没事偷着乐》《埋伏》《谁说我不在乎》，相声演员冯巩的影视作品从来没叫大家失望，他真懂喜剧，拍戏也很精致、很睿智、有底线。


从2007年《别拿自己不当干部》到2018年《幸福马上来》回归影坛，冯巩没忘记自己“冯氏喜剧”对小人物、大情怀的追求，除了在喜乐幽默中描绘人心和人情，还讽刺了很多社会上的问题与恶疾。这样难得喜剧佳作，绝对是今年影坛难得经典，我必须要推荐给大家。




 

7.0 

幸福马上来 (2018)

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幸福马上来/Happiness Is Coming(2018)
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