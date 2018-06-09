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《深海越狱》岁月是一把杀猪刀！双雄的心还没老

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2018-6-9 1:43:18

 


有《金蝉脱壳》的珠玉在前，导致《深海越狱》被过高期待，落差太大。同样是两大过气硬汉在海底监狱逃脱，史泰龙+施瓦辛格=睿智+火爆、过瘾，尚格云顿+龙格尔=老态+平庸。 帕夏·帕特里基导演的团队，没有那么环环相扣的高智商剧情，只追求一路打通关，枪战、肉搏、美女俱全，却只能叫人叹息岁月是一把杀猪刀，两大老硬汉英雄毕竟不可能还原《再造战士》经典奇迹。


亮点肯定不如《金蝉脱壳》多，但其实作为爆米花电影，一板一眼游击战与90年代动作片怀旧感，枪战、肉搏、内斗等噱头与细节，做得还是蛮足的。



尚格·云顿饰演的中情局探员，直接被抓进潜艇，然后逃脱就开干，等于让《深海越狱》从头打到尾。只要被囚之前在汽车旅馆里打，他就拿枪和美眉横扫出去，后面被囚之后在潜艇中，他又在各个角落里打，还把龙格尔放出来跟自己配合组团，很像是复制史蒂芬席格主演《暴走潜龙》系列。



作为硬汉动作片，为了拉拢观众，尚格云顿这次找一位女探员陪着他一起闯关，美女基本是花瓶，但身手还是不错，至少没她另一位猪男友那么不禁打就OVER!龙格尔则像一个客串座上客绝世高手，尽管一颦一笑都深藏不露的德国特种兵，还是很能杀人，他后面欲火焚身，没有参与终极一战，这倒给去看他们的影迷留下不少遗憾。



不过，尚格云顿为何被抓？观众与主角一样，都身处层层迷雾之中。总BOSS审问他的时候，瞬间击毙周围人搞“无间道”，也叫人手心冒汗。然后老硬汉掰弯手指弄开手铐，以一搏众，还是很惊险的。毕竟尚格云顿是一代硬汉练家子，拿枪姿势与飞身打人动作都很酷，所以都清楚他必胜。看着他屡屡消灭小喽啰，还有老搭档龙格尔一起出来游击战，不用动脑子，还挺有娱乐感。


故事后面，前面被杀的美眉突然现身，原来她也为了钱出卖男主角，还说当特工钱那么少，对你只有亲热时候是真的，仍让人唏嘘不已。叹息江湖险恶，利益诱惑太毁人。船长分辨不清真假，直接被BOSS抓了威胁，所有人在室内枪战打斗，几个反转做得还挺像那么回事。包括，龙格尔街头枪杀坏女人，了却大家心愿，都做得很有爆米花味道。



在灭霸一个响指就能开着外挂去毁灭一半人的时代里，大家都忙着戴3D去IMAX厅看哪些穿紧身衣的超级英雄去飞天遁地，您喜欢那些片吗？反正我觉得没那么好看，反而只有几个硬汉在封闭环境里，想方设法跟敌人打游击，去证明自己虽然老了、皱纹多了、身体僵硬了，但英雄的心没有老，永远博我眼球。


以前有《金蝉脱壳》，年初有《通勤营救》，最近有《深海越狱》，后者肯定不如那几个太多，但乍看蛮怀旧娱乐。这种惊喜寥寥的老派动作片，整体跟《敢死队》类似，不能叫人满意。但节奏流畅，打斗有板有眼，故事也说得清谁是谁，用简单粗暴掩盖了致命败笔，在韩寒垃圾片《后会无期》都能7分多的豆瓣，我认定这个片肯定没黑那么低分！


4.4 

深海越狱 (2018)

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