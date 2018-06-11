为6亿印度女性发问：你家里有厕所吗？

秉承着对印度电影一如既往的pick，周末约着朋友刷了新上映的《厕所英雄》。

不得不感慨这又是一部不辜负“神片”称呼的印度电影。前半个小时完全是一个令人尴尬到频频扶额发笑的爱情故事，甜言蜜语值得单身狗好好学习，后一个小时则是扎扎实实的现实思考，直面人心的社会问题，满腔沸腾的热血和让人不禁泪目的情感迸发。

取材于印度的真实故事，《厕所英雄》中讲述了一对家庭文化背景差异巨大的印度男女，在自由恋爱后走入了甜蜜的婚姻，新婚当晚，新娘贾耶发现丈夫家中没有厕所，无法忍受野外如厕的她，向丈夫凯沙夫提出家中必须要有厕所的要求，从而引来了一系列来自家庭、村庄、政府、社会的关注和责问。

官宣海报

“想娶老婆先盖厕所”



“要想留住老婆，家里先有厕所”





《泰晤士报》曾报道，印度每22分钟就会发生一起强奸案，而其中50%的强奸案发生在女性如厕之时。从蝴蝶效应来说，定义《厕所英雄》是一部改写6亿多女性命运的电影并不为过。

在这个没有厕所的印度村庄里，一面是顽固守旧的“班智达”父亲，一面是受过高等教育、家庭氛围开明的妻子贾耶，自诩常识丰富的凯沙夫努力在两者间寻求平衡，短暂的抱怨之后为了解决厕所问题绞尽了脑汁。





蹭别人家的厕所、蹭火车的厕所，甚至偷剧组的公共厕所……









忍无可忍的贾耶无法接受丈夫凯沙夫一直以来的“权宜之计”，在短暂的甜蜜后仍是选择离开了凯沙夫，更是提出了“无厕所就离婚”的要求。最终，凯沙夫在贾耶的不断抗争和开导下逐渐觉醒，摆脱了来自父辈传统思想的桎梏，打破了苟且的幻想，克服重重阻碍，为贾耶以及他自己未来的生活进行抗争。

至此，这部电影早就不是从简介中所理解的一部简单的女权主义电影，细微之处有伴侣之间的督促扶持和家人之间的沟通相处，上升数个层面来讲，个人觉醒、公众觉醒和文化觉醒更是要远远高于性别觉醒的维度。

电影中的原话正是最好的解读：





“你们这些女人是自己最大的阻碍”

“为这场离婚负责的，不应该是政府或者传统，而是那些即将清晨再次去野外上厕所的妇女们”





犹记得一篇文章中提到，在同样是信仰印度教为主的尼泊尔，由于印度教认为月经期间的女性以及刚刚生育的女性是“不纯洁的”，可能会给别人带来厄运。在部分尼泊尔地区，现在仍会将来月经的女性从家里赶出去，让她们睡在临时搭建的棚子里甚至是牲口棚里，还会禁止她们和男人或者牲口接触，禁止她们在家中上厕所或者洗澡，因此而意外死亡或是被侵犯死亡的女性数不胜数。

图片来源于网络

在我们现有的生活和认知中，难以想象的是，在这个世界上会有人因为“要如厕”和“来月经”这些与生俱来的生理情况而遭受歧视、驱逐和不人道的对待，甚至死亡。

就像凯沙夫在电影中所说：“如果家里不需要厕所，神为什么要给我们一个胃。”

宗教没有错，传统也没有错，有错的是我们这些狭隘无知固步自封的人；有错的是我们这些明明知道传统有错，却坚守陋习的人；有错的是我们这些永远在想权宜之计不去做本质改变的人。

“If you change nothing, nothing will change”

最后，分享几个电影中令我印象深刻的场景：

2场洒红节





“Color Run”的原型庆典加上善于唱歌舞蹈的印度群众，在任何一场印度电影中都是妥妥的视觉盛会。

图片来源于网络

第一场洒红节，贾耶还未和凯沙夫恋爱，她望着那些在“棒打”男人的女人说，她们只是在发泄殴打这些可怜人，并立了一个Flag：她绝对不会棒打未来的丈夫。

第二场洒红节，贾耶离开凯沙夫回到了娘家，矛盾明显激化，大场景的庆典画面下贾耶持棍击打着凯沙夫，节日的喜庆之下更是衬托出了贾耶作为女性的无力。

1场拆厕所





当凯沙夫的父亲令人砸了凯沙夫当做“泰姬陵”一样存在的厕所时，凯沙夫奋力和其他人打架，挣扎着保护了仅存一半的“梦想”，发泄之后无力地哭了……

1句情歌歌词

“收起微笑 傻瓜 我会坠入爱河”





这就是爱吧，因为被爱，因为心中有爱，凯沙夫才会有力量为贾耶为自己的未来进行抗争。

没有人，生而懂得如何为人

也没有人，生而懂得如何出演丈夫/妻子的角色

更不会有人，生而知道生活的意义

感恩有着无数的先行者

电影、书籍带领着我们

奋力挣扎前行





（完）



