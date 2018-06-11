网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>为6亿印度女性发问：你家里有厕所吗？

为6亿印度女性发问：你家里有厕所吗？

加入收藏

2018-6-11 18:52:13

秉承着对印度电影一如既往的pick，周末约着朋友刷了新上映的《厕所英雄》。

 

 

不得不感慨这又是一部不辜负“神片”称呼的印度电影。前半个小时完全是一个令人尴尬到频频扶额发笑的爱情故事，甜言蜜语值得单身狗好好学习，后一个小时则是扎扎实实的现实思考，直面人心的社会问题，满腔沸腾的热血和让人不禁泪目的情感迸发

 

取材于印度的真实故事，《厕所英雄》中讲述了一对家庭文化背景差异巨大的印度男女，在自由恋爱后走入了甜蜜的婚姻，新婚当晚，新娘贾耶发现丈夫家中没有厕所，无法忍受野外如厕的她，向丈夫凯沙夫提出家中必须要有厕所的要求，从而引来了一系列来自家庭、村庄、政府、社会的关注和责问

 

官宣海报

“想娶老婆先盖厕所”

“要想留住老婆，家里先有厕所”


《泰晤士报》曾报道，印度每22分钟就会发生一起强奸案，而其中50%的强奸案发生在女性如厕之时。从蝴蝶效应来说，定义《厕所英雄》是一部改写6亿多女性命运的电影并不为过。

 

在这个没有厕所的印度村庄里，一面是顽固守旧的“班智达”父亲，一面是受过高等教育、家庭氛围开明的妻子贾耶，自诩常识丰富的凯沙夫努力在两者间寻求平衡，短暂的抱怨之后为了解决厕所问题绞尽了脑汁。


蹭别人家的厕所、蹭火车的厕所，甚至偷剧组的公共厕所……


 

忍无可忍的贾耶无法接受丈夫凯沙夫一直以来的“权宜之计”，在短暂的甜蜜后仍是选择离开了凯沙夫，更是提出了“无厕所就离婚”的要求。最终，凯沙夫在贾耶的不断抗争和开导下逐渐觉醒，摆脱了来自父辈传统思想的桎梏，打破了苟且的幻想，克服重重阻碍，为贾耶以及他自己未来的生活进行抗争。

 

至此，这部电影早就不是从简介中所理解的一部简单的女权主义电影，细微之处有伴侣之间的督促扶持和家人之间的沟通相处，上升数个层面来讲，个人觉醒、公众觉醒和文化觉醒更是要远远高于性别觉醒的维度

 

电影中的原话正是最好的解读：


你们这些女人是自己最大的阻碍

“为这场离婚负责的，不应该是政府或者传统，而是那些即将清晨再次去野外上厕所的妇女们


 

犹记得一篇文章中提到，在同样是信仰印度教为主的尼泊尔，由于印度教认为月经期间的女性以及刚刚生育的女性是“不纯洁的”，可能会给别人带来厄运。在部分尼泊尔地区，现在仍会将来月经的女性从家里赶出去，让她们睡在临时搭建的棚子里甚至是牲口棚里，还会禁止她们和男人或者牲口接触，禁止她们在家中上厕所或者洗澡，因此而意外死亡或是被侵犯死亡的女性数不胜数。

 

图片来源于网络

 

在我们现有的生活和认知中，难以想象的是，在这个世界上会有人因为“要如厕”和“来月经”这些与生俱来的生理情况而遭受歧视、驱逐和不人道的对待，甚至死亡

 

就像凯沙夫在电影中所说：“如果家里不需要厕所，神为什么要给我们一个胃。”

 

宗教没有错，传统也没有错，有错的是我们这些狭隘无知固步自封的人；有错的是我们这些明明知道传统有错，却坚守陋习的人；有错的是我们这些永远在想权宜之计不去做本质改变的人

 

“If you change nothing, nothing will change”

 

最后，分享几个电影中令我印象深刻的场景：

 

 

2场洒红节

 

 

“Color Run”的原型庆典加上善于唱歌舞蹈的印度群众，在任何一场印度电影中都是妥妥的视觉盛会。

 

图片来源于网络

 

第一场洒红节，贾耶还未和凯沙夫恋爱，她望着那些在“棒打”男人的女人说，她们只是在发泄殴打这些可怜人，并立了一个Flag：她绝对不会棒打未来的丈夫

 

第二场洒红节，贾耶离开凯沙夫回到了娘家，矛盾明显激化，大场景的庆典画面下贾耶持棍击打着凯沙夫，节日的喜庆之下更是衬托出了贾耶作为女性的无力。

 

 

 

1场拆厕所

 

 

当凯沙夫的父亲令人砸了凯沙夫当做“泰姬陵”一样存在的厕所时，凯沙夫奋力和其他人打架，挣扎着保护了仅存一半的“梦想”，发泄之后无力地哭了……

 

1句情歌歌词

  

“收起微笑 傻瓜 我会坠入爱河”


这就是爱吧，因为被爱，因为心中有爱，凯沙夫才会有力量为贾耶为自己的未来进行抗争。

 

 

没有人，生而懂得如何为人

也没有人，生而懂得如何出演丈夫/妻子的角色

更不会有人，生而知道生活的意义

 

感恩有着无数的先行者

电影、书籍带领着我们

奋力挣扎前行


（完）


文章首发微信公众账号【JiLuQiYue】，多谢关注

7.4 

厕所英雄 (2017)

影评(11)

收藏(190)

厕所英雄/Toilet - Ek Prem Katha(2017)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/1518649/blog/8040459/
--------------------

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274079名成员15017个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 