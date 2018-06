为6亿印度女性发问：你家里有厕所吗？

秉承着对印度电影一如既往的pick,周末约着朋友刷了新上映的《厕所英雄》。

不得不感慨这又是一部不辜负“神片”称呼的印度电影。前半个小时完全是一个令人尴尬到频频扶额发笑的爱情故事,甜言蜜语值得单身狗好好学习,后一个小时则是扎扎实实的现实思考,直面人心的社会问题,满腔沸腾的热血和让人不禁泪目的情感迸发。

取材于印度的真实故事,《厕所英雄》中讲述了一对家庭文化背景差异巨大的印度男女,在自由恋爱后走入了甜蜜的婚姻,新婚当晚,新娘贾耶发现丈夫家中没有厕所,无法忍受野外如厕的她,向丈夫凯沙夫提出家中必须要有厕所的要求,从而引来了一系列来自家庭、村庄、政府、社会的关注和责问。

官宣海报

"想娶老婆先盖厕所"



"要想留住老婆,家里先有厕所"





《泰晤士报》曾报道,印度每22分钟就会发生一起强奸案,而其中50%的强奸案发生在女性如厕之时。从蝴蝶效应来说,定义《厕所英雄》是一部改写6亿多女性命运的电影并不为过。

在这个没有厕所的印度村庄里,一面是顽固守旧的"班智达"父亲,一面是受过高等教育、家庭氛围开明的妻子贾耶,自诩常识丰富的凯沙夫努力在两者间寻求平衡,短暂的抱怨之后为了解决厕所问题绞尽了脑汁。





蹭别人家的厕所、蹭火车的厕所,甚至偷剧组的公共厕所……









忍无可忍的贾耶无法接受丈夫凯沙夫一直以来的“权宜之计”,在短暂的甜蜜后仍是选择离开了凯沙夫,更是提出了“无厕所就离婚”的要求。最终,凯沙夫在贾耶的不断抗争和开导下逐渐觉醒,摆脱了来自父辈传统思想的桎梏,打破了苟且的幻想,克服重重阻碍,为贾耶以及他自己未来的生活进行抗争。

至此,这部电影早就不是从简介中所理解的一部简单的女权主义电影,细微之处有伴侣之间的督促扶持和家人之间的沟通相处,上升数个层面来讲,个人觉醒、公众觉醒和文化觉醒更是要远远高于性别觉醒的维度。

电影中的原话正是最好的解读:





“你们这些女人是自己最大的阻碍”

"为这场离婚负责的,不应该是政府或者传统,而是那些即将清晨再次去野外上厕所的妇女们"





犹记得一篇文章中提到,在同样是信仰印度教为主的尼泊尔,由于印度教认为月经期间的女性以及刚刚生育的女性是“不纯洁的”,可能会给别人带来厄运。在部分尼泊尔地区,现在仍会将来月经的女性从家里赶出去,让她们睡在临时搭建的棚子里甚至是牲口棚里,还会禁止她们和男人或者牲口接触,禁止她们在家中上厕所或者洗澡,因此而意外死亡或是被侵犯死亡的女性数不胜数。

图片来源于网络

在我们现有的生活和认知中,难以想象的是,在这个世界上会有人因为“要如厕”和“来月经”这些与生俱来的生理情况而遭受歧视、驱逐和不人道的对待,甚至死亡。

就像凯沙夫在电影中所说:“如果家里不需要厕所,神为什么要给我们一个胃。”

宗教没有错,传统也没有错,有错的是我们这些狭隘无知固步自封的人;有错的是我们这些明明知道传统有错,却坚守陋习的人;有错的是我们这些永远在想权宜之计不去做本质改变的人。

“If you change nothing, nothing will change”

最后,分享几个电影中令我印象深刻的场景:

2场洒红节





“Color Run”的原型庆典加上善于唱歌舞蹈的印度群众,在任何一场印度电影中都是妥妥的视觉盛会。

图片来源于网络

第一场洒红节,贾耶还未和凯沙夫恋爱,她望着那些在“棒打”男人的女人说,她们只是在发泄殴打这些可怜人,并立了一个Flag:她绝对不会棒打未来的丈夫。

第二场洒红节,贾耶离开凯沙夫回到了娘家,矛盾明显激化,大场景的庆典画面下贾耶持棍击打着凯沙夫,节日的喜庆之下更是衬托出了贾耶作为女性的无力。

1场拆厕所





当凯沙夫的父亲令人砸了凯沙夫当做“泰姬陵”一样存在的厕所时,凯沙夫奋力和其他人打架,挣扎着保护了仅存一半的“梦想”,发泄之后无力地哭了……

1句情歌歌词

"收起微笑 傻瓜 我会坠入爱河"





这就是爱吧,因为被爱,因为心中有爱,凯沙夫才会有力量为贾耶为自己的未来进行抗争。

没有人,生而懂得如何为人

也没有人,生而懂得如何出演丈夫/妻子的角色

更不会有人,生而知道生活的意义

感恩有着无数的先行者

电影、书籍带领着我们

奋力挣扎前行





(完)