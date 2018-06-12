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地狱开麦拉

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2018-6-12 22:47:52

日本怪咖导演园子温的电影其实是良莠不齐的，好的相当好，差的没法说。好的如《冰冷热带鱼》般冷酷深刻，差的如《我们都是超能力者》般肤浅猥琐，更有《真实魔鬼游戏》这种形式大于内容，甚至被做成gif流传的怪片。真的很难让人相信这些电影都是园子温一个人的作品。

好在园子温的作品数量够多，看完这部不喜欢，你可以等着他的下部电影，反正也等不了多长时间。他的这股勤奋劲儿倒有些像三池崇史。日本人大都是工作狂，无论喜欢的、不喜欢的都要拍，三池连儿童片都不放过，相比之下园子温还要继续向他学习（园子温一直视三池崇史为偶像）。

 

《地狱开麦拉》是园子温2013年的作品，当时我就下载了，但一直拖到今天才看完。其实当时已经看了一半，但感觉很无聊，尤其是开篇那首《刷牙歌》不停的重复播放，让人心烦，所以一弃就是五年。

 

 《地狱》的前半部分非常拖沓、琐碎，让人抓不住七寸，不知道导演到底要干嘛。但这就是园子温最大的特点啊（或者说缺点）！他的很多电影都有这种毛病，甚至《冰冷热带鱼》也是， 但观众的热情马上就要退散的时候，园子温又能马上火力全开，把黄暴血腥的东西一股脑全倒出来，把观众炸的外焦里嫩！所以说《地狱》看到后半段才渐入佳境。

 

本片其实就是一个戏中戏的故事，一个黑二代少女想当明星，在机缘巧合下找到了一组业余DV电影爱好者帮忙拍戏，他们的设想被黑老大利用，片场竟演变成了一场真实的帮派火拼，真刀真枪的厮杀顿时血流成河。杀红了眼的不只是黑帮成员，摄制组也在鲜血的亢奋中手持冲锋枪大开杀戒。最后，警察来清场，将两帮黑势力以及全部剧组成员无差别统统处决。

影片的结尾更像园子温借题发挥的一场恶作剧之梦。剧中导演侥幸从死人堆里爬出来，从散乱在各个房间的尸体下面抢出了胶卷和录音带，然后逃离了现场，他在大街上歇斯底里地疯笑、狂奔。他一边跑一边幻想抱着的这堆胶片成了masterpiece，他也因此扬名立万，实现了多年的夙愿。但随即他就消失在了凌晨的街道上，一切恢复了宁静，好像啥也没发生过似的。这个浑身血污做“大师”美梦的导演不就是调皮的、自嘲的园子温同志么！

园子温营造了个美梦，又用机关枪将所有幻想全部屠灭，其心可诛啊！可以说《地狱》90%是歇斯底里、没心没肺的，10%是伤感绝望的。看完这部电影，我更加喜欢园子温了，他虽然离“大师”远了一些，但他那股疯劲儿却自成一派，成为了一部分重口味观众心中的“大仙儿”。他也应该知足了！

 

 

7.3 

地狱为何恶劣 (2013)

影评(15)

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地狱为何恶劣/Why Don't You Play in Hell?(2013)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/228190/blog/8040513/
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