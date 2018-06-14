《家》明明是音乐电影，却揭露封建家庭罪恶腐朽





都说文学名著容易改编成优秀电影，中央戏剧学院就出品了首部原创音乐剧电影《家》。好久不见巴金原著改编的民国题材电影，而在6月15日即将到临时，何弘宇、李梦珂、田依凡、李京旭等中央戏剧学院音乐剧系师生出演《家》通过觉新、觉慧、觉民三位主人公的不同命运，揭露了五四时期四川成都一个封建大家庭的罪恶及腐朽，歌颂青年一代的反封建斗争及民主主义的觉醒，很有实验性和创新性。









中央戏剧学院历时多年精心打磨，并首次以音乐剧的表现形式进行创作、以电影的方式呈现，但故事和人物确实还原了巴金笔下的封建大家庭。大少爷觉新受过新思想熏陶的“新青年”，被迫娶了瑞珏，同相爱表姐梅芬分离；三少爷觉慧和鸣凤相爱，却又称为一个封建礼教的牺牲品....18年版《家》对原有的情节、场面、人物等进行了删减、加工、提炼，用当代的方式对其进行诠释，也是大胆创新的地方。









何弘宇饰演高觉新结婚开端，他跟梅芬天各一方，有情人难成眷属，大段伤感的文艺唱腔，电影就营造出一种悲痛欲绝的氛围；不过，在闹新房一段，众兄弟载歌载舞调皮感，还有逼着新娘子的丫鬟唱歌，都有种插科打诨味道。后面，故事不可避免走向悲剧，李梦珂饰演李瑞珏，田依凡饰演梅芬，冯鑫垚饰演鸣凤 ，各自眼神忧郁、悲愤俱全，都有流不尽的泪水，只能在忧郁、苦闷、悲伤之中红颜早逝，各种过程却非常写意，每一帧都牵动着观影者的心绪情感！









充分展现小说原著思想的同时，增添了新时代青年对感情和社会的认识与思考，冰洁赴美国参加迈阿密国际电影节、比利时布鲁塞尔第四届中国-欧盟电影节暨中欧青少年电影节，这让《家》可谓先声夺人。封建家族的六个年轻人，一次次遭遇挫折，广泛反映了当时的社会现实，倾诉了民众的呼声。李瑞珏和钱梅芬的悲惨遭遇，看似直接原因几乎全部归结到那个懦弱无能、妥协屈从、任人摆布的觉新身上，实则是旧家庭旧礼教问题。





贯穿了20余首具有民族特色的原创歌曲，并呈现了中国本土极具特色的古典舞、民族民间舞，鉴现代舞的理念来强化肢体语言的表现，所以每个演员都要载歌载舞，这种难度也是很大的。众演员能在独立舞台上熠熠发光，尤其孙猴子那段舞棍戏非常有亮点，将京剧加入这种音乐电影里，足见刘红梅导演追求的大胆突破。





刘红梅曾表示，音乐剧电影是中央戏剧学院在音乐剧本土化的创作道路上迈开的重要一步。希望通过这种形式进一步弘扬中国优秀的民族文化，也希望让更多的人关注音乐剧，关心国产音乐剧的发展。我们如果设想觉新能够稍微抗争一下，事情很有柳暗花明的希望，不过《家》高潮戏就是众人对“封建家庭”抗争，凸显出青春勇敢追求理想的力量。