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《泄密者》警匪飙车跨国查病毒，邱礼涛野心够大

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2018-6-15 19:02:22

 


马来西亚突发高危变种传染病毒，并迅速肆虐全球，病毒背后的真相不得而知，记者、警察、恐怖分子、医药公司老板父子等势力纠缠，《泄密者》时刻绷紧了神经，不愧出自于全才导演邱礼涛之手。尽管都是类型片路线，有人说过全世界所有电影加起来，不就是二十几个故事吗？《泄密者》能把故事讲完整，警匪、飙车、病毒元素，深挖、破解、追寻真相等商业元素应有尽有，还在马来西亚、香港两地跨国取景，相比以前警匪港片仅在本土发生，这次格局全面提升了！

　　
从偏远地区的车厢放出大量病毒蚊子，轰鸣作响的配乐，就叫《泄密者》营造出一种泰山压顶的凝重氛围。香港著名女星佘诗曼在政府谈瘟疫的发布会，一副英姿煞爽，打破砂锅问到底的正义姿态，还有周秀娜、李灿琛遭遇困境，都叫人看出幕后绝对有阴谋，邪恶恐怖分子已经蠢蠢欲动，必须有正义人士来惩治他们，捍卫老百姓的和平。


走出《B计划》《极度重犯》《反贪风暴》张智霖在《泄密者》里，终于成为新一代动作片硬汉，他帅气逼人，有勇有谋，做事果断，为了查案遵循法制，绝不徇私枉法。相比之下，《枪火》《爆裂刑警》的香港影帝吴镇宇，却饰演一名亦正亦邪、神经兮兮的灰警，他女儿中了病毒，所以在查案过程中因公因私情绪都很复杂。还有郑则士饰演医药老板，有型有派、霸道狠辣，气场异常强，说话咄咄逼人，有点回归他在《跛豪》时期的金牌反派，彻底勾住了所有看客的眼球，叫人叹息老戏骨影帝绝对不是盖的。

　　
虽然《泄密者》有《恐怖地带》《紫雨风暴》等经典大片的痕迹，乍看是模式化商业大片，但故事却不坑爹，尤其郑则士儿子突然出事，他嚷嚷要放下来，因为这是自己儿子，亲情纠葛与法律现场维护都演得有板有眼，叫人很有感触。后面，“泄密者”声称绑架了郑则士另一个孩子，这个人物在网络散播谣言，还威胁多少亿美金，更使得悬念是一环扣一环，中间追车、搏击、逃亡俱全，符合传统商业片要求。


香港、马来西亚取景不俗，邱礼涛导演以前是摄影师出身，去年《拆弹专家》《原谅你77次》大受好评，跃居顶级导演行列，如今《泄密者》下足功夫，通过病毒阴谋和绑架诡计，叫大家看到一部紧凑流畅的商业大片，这可不是多数导演能做到的。


　　
这里重点要提香港抓“泄密者”失败一段，佘诗曼、刘浩龙已经被带到神秘场所，却目睹全息投影出来的“泄密者”，吴镇宇、张智霖溜进来，没想到螳螂捕蝉黄雀在后，整段戏一气呵成，让人目不转睛。而马拉西亚追车时，不少汽车摔倒爆炸，还有卡车掉落东西成为障碍物，这些细节的精妙处理，还是能有紧张效果的。
　　
在病毒蔓延的城市，精彩也在于两大男神和女神的纯正港味搭配，分分钟都是回忆杀，激情、正义，责任激发的能量，让这部电影更加有看点。故事架构没问题，实力派帅哥、硬汉、美女、影帝俱全，打斗与动作都有模有样，叫你觉得102分钟很快就能过去。而且吴镇宇一脸爆炸卷发痞子扮相，张智霖正气凌然的制服特警，双雄正邪兼并，还男性CP感很足，完全能带来那种老港片的经典回忆。


金像奖影帝郑则士在接受私下审判时候的教科书般咆哮，他堪称进入了一种拍案称奇的状态，去年《追龙》到今年《泄密者》，相信老爷子虽然67岁了，表演却如此精湛给力，一定能为我们奉献更多有血有肉的经典人物，那些就知道耍酷耍帅的小鲜花小鲜肉们不觉得惭愧吗？还有奸商为了利益，害死老百姓、自己家人，视人命如草芥，都是钱闹得？还是人对权利欲望，冲昏了头脑！

这样大格局商业电影是纯为这个档定制的消暑爆米花，邱礼涛导演的《拆弹专家》去年五一档票房冲过四亿，如今老中青群星荟萃的《泄密者》相信一定会引发市场的再度爆发，票房与关注度绝低不了。




7.9 

泄密者 (2018)

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