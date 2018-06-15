《青春不留白》：戳折虐我千百遍，也要热血去创业





当《致青春》《中国合伙人》掀起新青春怀旧热潮后，第五代名导演尹大为再以“青春创业传奇”为筹码推出的《青春不留白》，则把梦想、友谊、爱情巧妙地融合在一起，既不失青春活力，又不乏真诚励志，既贴合内地创业青年，又符合时代脉动，难怪被称为暑期档最具黑马品质的励志喜剧。首映场，目睹该片庐山真面目后，发现节奏激烈，矛盾冲突此起彼伏，让人看得酣畅淋漓、热血沸腾。









经历66次求职失败的大四学生王国栋，毅然而然地白手起家，正当同学意气风发之时，却发现梦想离现实居然太远，只能友情与利益、安稳与奋争的博弈之中苦苦挣扎。其实任何人的青春都有勇敢、不羁、奋争，以及各种不愿面对的失败。当回忆的点点滴滴浮现眼前，就像《青春不留白》那样迎头而上，走出人生逆境，必须要靠满腔热血行动，以及理性去奋进。









宦宇饰演王国栋，帅气有追求，却面对生活的困惑，逐渐变得烦恼；清丽脱俗的女友刘雅琪，反对男一好高骛远，跟他有了隔膜；高雪儿虽是新人，却每个细节都演绎精准，仿佛她每次惊艳登场，都带来一缕芬芳。而纵观王国栋的创业历程，心仪女友的不离不弃，好兄弟的积极帮助，导师雪中送炭，都起到决定性作用。或许哥们有雄心，情商高，人缘好，懂得真理，方能走向成功。









取材自山东烟台的大学生王国栋的真实经历，故事流畅，结构紧凑，细节丰富，对白朴实生动，就像生活中真实一样，皆能窥见编导良苦用心！“青春合伙人”在困境的执拗，也被放大到了极致。就像他因为创业学习成绩迅速下降，被导师讽刺道：“比尔盖茨中途辍学去创业，可是他有个那样的爹，你们有吗？”，假装寻求合作的师兄侯振宁窃取了商业计划书，等于越俎代孢抢走了投资机会，都像现实中发生的一样。









《青春不留白》展现出了这个拜金和功利世界，一些有追求的年轻人，却四处碰壁，有时很郁闷、无奈、痛苦，但也绝不应放弃理想与初心。王国栋尽管创业举步维艰，却在粥店迎来转机，这种转机有他运气，也有内心与人生认知的成长。包括他后来送外卖，面对师兄侯振宁的奚落，他侃侃而谈的创业理论，大意是要有理想，有创新，吃苦肯干，懂得管理，还要符合实际层面。





热血奋进的音乐旋律，每每在最恰当的地方响起，直戳心窝。年轻人的崛起与奋斗，也让人始终耳目一新。在《金蝉脱壳2》《动物世界》即将横扫一片的6月29日，我要向大家推荐《青春不留白》，它有对“全民创业”风潮的独特看法，也有青春片中的爱情、友情、戳折，以及人生没有放弃的成功梦想。



