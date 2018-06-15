网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>《青春不留白》：戳折虐我千百遍，也要热血去创业

《青春不留白》：戳折虐我千百遍，也要热血去创业

加入收藏

2018-6-15 20:05:52

 


当《致青春》《中国合伙人》掀起新青春怀旧热潮后，第五代名导演尹大为再以“青春创业传奇”为筹码推出的《青春不留白》，则把梦想、友谊、爱情巧妙地融合在一起，既不失青春活力，又不乏真诚励志，既贴合内地创业青年，又符合时代脉动，难怪被称为暑期档最具黑马品质的励志喜剧。首映场，目睹该片庐山真面目后，发现节奏激烈，矛盾冲突此起彼伏，让人看得酣畅淋漓、热血沸腾。



经历66次求职失败的大四学生王国栋，毅然而然地白手起家，正当同学意气风发之时，却发现梦想离现实居然太远，只能友情与利益、安稳与奋争的博弈之中苦苦挣扎。其实任何人的青春都有勇敢、不羁、奋争，以及各种不愿面对的失败。当回忆的点点滴滴浮现眼前，就像《青春不留白》那样迎头而上，走出人生逆境，必须要靠满腔热血行动，以及理性去奋进。



宦宇饰演王国栋，帅气有追求，却面对生活的困惑，逐渐变得烦恼；清丽脱俗的女友刘雅琪，反对男一好高骛远，跟他有了隔膜；高雪儿虽是新人，却每个细节都演绎精准，仿佛她每次惊艳登场，都带来一缕芬芳。而纵观王国栋的创业历程，心仪女友的不离不弃，好兄弟的积极帮助，导师雪中送炭，都起到决定性作用。或许哥们有雄心，情商高，人缘好，懂得真理，方能走向成功。



取材自山东烟台的大学生王国栋的真实经历，故事流畅，结构紧凑，细节丰富，对白朴实生动，就像生活中真实一样，皆能窥见编导良苦用心！“青春合伙人”在困境的执拗，也被放大到了极致。就像他因为创业学习成绩迅速下降，被导师讽刺道：“比尔盖茨中途辍学去创业，可是他有个那样的爹，你们有吗？”，假装寻求合作的师兄侯振宁窃取了商业计划书，等于越俎代孢抢走了投资机会，都像现实中发生的一样。



《青春不留白》展现出了这个拜金和功利世界，一些有追求的年轻人，却四处碰壁，有时很郁闷、无奈、痛苦，但也绝不应放弃理想与初心。王国栋尽管创业举步维艰，却在粥店迎来转机，这种转机有他运气，也有内心与人生认知的成长。包括他后来送外卖，面对师兄侯振宁的奚落，他侃侃而谈的创业理论，大意是要有理想，有创新，吃苦肯干，懂得管理，还要符合实际层面。


热血奋进的音乐旋律，每每在最恰当的地方响起，直戳心窝。年轻人的崛起与奋斗，也让人始终耳目一新。在《金蝉脱壳2》《动物世界》即将横扫一片的6月29日，我要向大家推荐《青春不留白》，它有对“全民创业”风潮的独特看法，也有青春片中的爱情、友情、戳折，以及人生没有放弃的成功梦想。


 

青春不留白 (2018)

影评(2)

收藏(2)

青春不留白/The Unrepentant Youth(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/107143/blog/8040695/
--------------------
微信公众帐号seafans-movie

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274079名成员15024个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 