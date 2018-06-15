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《快乐星球》捧腹大笑特效升级，重拾童年美好记忆

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2018-6-15 22:58:48

 


都说“快乐星球”是90后和00后的经典回忆，张惠民编剧导演的《快乐星球之三十六号》正式该系列IP首部大电影。“老顽童爷爷”赵克明、大电影版男主角张子扬、TFBOYS师弟马嘉祺、王天发、孙苏雅、“Q博士”张惠民等全新阵容，集合了科幻、冒险、喜剧、动作等多种商业元素，完全为了吸引观众量身定制。尤其暑期档之际，需要一个旋律熟悉的科幻少儿电影，又让你捧腹大笑的娱乐电影。曾经风靡全国《快乐星球》大电影，正好符合这个期待。

  “快乐小神仙，风雷雨雪电，快乐小少年，歌声飞梦幻……快乐小少年，我要飞，我要飞……”，当《快乐星球》自从2004年热播后，这首最熟悉的旋律勾起多少人的回忆杀？这点上，金牌导演张惠民执导动作喜剧影片《快乐星球》点燃了不少人的童年回忆，还是赵克明饰演“老顽童爷爷”，前两部“冰柠檬”扮演者张兆艺也回来了，作为TFBOYS同门师弟、能歌善舞的马嘉祺，加强了整体阵容。唯一逃脱的幸存者三十六号来，如何展开了勇气与智慧去战斗，如何重返快乐星球拯救老顽童和冰柠檬，都成为影片推进中的巨大悬念。



本片的场面、特效、影像全面升级，飞船发射、实验室被摧毁、星球爆炸等场面相当炫目，展现了一个瑰丽且未来感十足的科幻世界，这在内地儿童科幻电影里是不容易的。许多萌趣情节更是引发阵阵欢声笑语，三十六号化身功夫小子倒立行走，还在大巴上抓小偷遇见尴尬，包括为了家人去弄卫星天线直接被雷劈到，则用插科打诨增添了无数笑点。全场大笑五十余次，小笑不计其数，观影气氛用“爆棚”二字实不为过。



作为中国首部儿童科幻电视剧，《快乐星球》曾在全国刮起“快乐风暴”，承包了90后和00后的童年记忆。从2004年央视首播，到2018年暑期档上映，自然早早引发万众期待。电影版本中，马老汉夫妻在几十年间曾陆陆续续拾到很多孩子，由于都找不到孩子们的身份信息和父母，偶遇三十六号后的产生的脉脉温情，也明显是合家欢题材最讨巧的地方，还有飞天遁地去打败宇宙敌人，都叫孩子觉得很燃。曾有90后观众带着宝宝一起观影，电影看完拉着导演的手激动表示：“没想到能跟宝宝一起重温自己少年的梦想，这感觉真奇妙！”



全片如同甜蜜香脆的冰淇淋，编导演十分聪明地选择科幻儿童动作喜剧，注定是老少咸宜。而且在走心故事之外，也将为暑期档观众带来视效的饕餮盛宴。由于在四部电视剧收获的庞大忠实粉丝群不离不弃，《快乐星球之三十六号》注定是为全国青少年观众精心打造一道合家欢“快乐大餐”。这是日益丰富的国产电影类型化上做一次巨大尝试，原班人马保驾护航，历经12年打磨，相信注定是票房和关注度低不了！6月30日上映，带你重拾童年记忆的快乐！


 

快乐星球之三十六号 (2018)

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快乐星球之三十六号/HAPPY PLANET:TALE OF BOY 36(2018)
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