《泄密者》：宁可架上药生尘，但愿世间人无恙

香港演员中，吴镇宇的可塑性极强，早年常见他出演街头小混混，后来慢慢升到主角，如今升级当了父亲。1983年TVB出道，至今已35年，200多部作品下来，看过他的痞气、看过他的癫狂、看过他的刻板、看到的偏执，也看到他为人父亲的责任。在邱礼涛导演新片《泄密者》中，吴镇宇出演督察王大伟，同时也出演一位父亲。

近几年北上的香港导演中，邱礼涛可以说是最“高调做事低调做人”的一位，鲜少看到他在内地宣传，但已映的、摄制中的作品产量极高。都说属牛的人勤奋，内地观众知道劳模刘德华属牛，却不知道邱礼涛和刘德华同年，刘德华参与的电影早已过百部自然不在话下，但内地观众很少知道邱礼涛参与的作品也有一百多部，其中原创音乐、摄影师、演员、制片人、编剧、导演……说邱礼涛是电影多面手，丝毫不为过。

敢聚焦医药行业内幕

平心而论，邱礼涛新片《泄密者》的演员阵容在如今的华语电影市场算不上顶级大片，但在港片迷眼里，吴镇宇、张智霖、佘诗曼、周秀娜、郑则士、刘浩龙、张继聪、李璨琛……这是最专业的演员、也是最亲切的阵容。

影片主要讲述马来西亚突发高危的病毒传染病，自称“泄密者”的神秘组织牵连到了一系列谋杀、绑架等犯罪。既是犯罪者，这神秘的组织竟敢邀约香港日报记者前来追查与报道，以吴镇宇为主的香港警方\张智霖为主的马来西亚警方联合缉拿。电影抽丝剥茧的过程扣人心弦，节奏把控得非常有力，能从电影中看到邱礼涛多年来的导演功力，更能看到香港电影辉煌时期的生猛。

其实邱礼涛的导演能力，远远超过他在华语电影中的地位，之所以在内地名气不及其他北上的香港导演，其中一个很大的原因在于他在香港拍过无数小成本影片、惊悚片，产量之多令人目不暇接。然而，在观众看来，正是那些数不清的小成本影片、惊悚片，磨砺了他。这一次，邱礼涛延续了他多年来的个人风格：敢拍、敢揭露——聚焦到了医药行业内幕。

正如标题所言，早年的药铺老板是”宁可架上药生尘，但愿世间人无恙“，如今的医药老板是”打折促销，多买多送“。在商言商，然而作为医药行业更应该秉承着一颗赤血仁心。只可惜知易行难，敢问世间几人能做到？

人物感情细腻而克制

张智霖这一次荧幕中算是延续了他一贯的深情形象。他扮演的警长李永勤真是人如其名，勤奋、事业心极强。扮演他未婚妻的卫诗雅近年作品不少。

而香港记者阮嘉岚的扮演者佘诗曼，她的感情戏份更是克制。在境外偶遇大学李璨琛，两人关系尚未挑明便因一宗谋杀案而戛然而止。

说来有一个港片迷才有的小惊喜，曾退出演艺圈的1994年香港小姐冠军谭小环在影片中出演王大伟的妻子。早年的《古惑仔》系列，吴镇宇、谭小环均有出演，如今2018年看到他二人扮演夫妻，令人感慨。在《泄密者》中，能看到其两人的感情戏份，既克制又深情。台词部分极为讲究，令人回味。即便是离婚了，也要在分别时说一句”得闲饮茶“。广东人的茶，一饮便是半天时间，在如今这个事事求快的时代，”得闲饮茶“这句客套放总显得意味深长。

邱礼涛引港片回忆杀

港片有三宝：追车、搏斗、枪战。邱礼涛在《泄密者》中自然不会漏掉这三宝，影片节奏极快，飙车追击、激烈打斗穿插于剧情当中，令观众目不暇接，感觉一气呵成。这种商业片节奏的把控，足以让邱礼涛跻身成为华语电影一线大导演的行业。

邱礼涛敢拍，是真的敢拍，什么都敢拍，太多电影，数不清的港片迷回忆，以及邱礼涛导演的自我突破。笔者曾提到过，看多了邱礼涛导演的电影，会有两大意外收获：1、你更了解这个充满妖怪的现实世界；2、这个导演真的可以做到时时给你惊喜，他从不按套路出牌。

在《泄密者》影片中，邱礼涛适时给出了一些VR的元素，这也让影片成为他最潮的作品。值得一提的是，邱礼涛接替陈木胜导演将执导《扫毒2》，在《泄密者》中，确实能看到陈木胜”爆炸陈“导演的风格在里面，穿插于剧情之中的爆破场面，足以将整部影片拉升到商业大片的队列。

入行三十年，参与200多部电影的邱礼涛导演，这一次拍了一部揭露人性黑暗与残暴，歌颂人性纯粹又真挚的电影。神秘组织”泄密者“，他们做到了”宁可架上药生尘，但愿世间人无恙“。