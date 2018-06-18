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《猛虫过江》宋芸桦麻辣打女凌厉炫酷，分外抢眼

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2018-6-18 23:40:09


从《等一个人咖啡》首度头号女主角李思萤，到《我的少女时代》出演林真心获得第24届上海影评人奖最佳新人女演员奖，再到《猛虫过江》中麻辣打女静香，台湾女演员宋芸桦凭借她精湛演技，赋予每个角色以灵魂，让令自己收获更多掌声。长相甜美可人的她，加上近几年勤奋刻苦、作品频出，让自己演技磨砺得有棱有角，使得《猛虫过江》中塑造的静香，摆脱了其固化的“少女”形象，令人刮目相看。


影片《猛虫过江》中，宋芸桦出演打女静香，作为电影的关键人物，在故事中起到推动作用的女一号，还是一名神秘南湾姑娘，她的造型十分干练，皮质夹克、西装、背心等服装的搭配，为这个角色添加了一丝职业感跟小性感。


美，林真心天生丽质；酷，静香就酷到骨子里；辣，宋芸桦饰演的静香眼神凌厉、动作利落、武力值爆表，为保护男主角小沈阳饰演的沈福，每每冲在了最前面，危险系数极高。她是360度无死角的美女，却为了过关斩将解除危机，亲自上阵演绎动作戏，人物形象跟她以往差距非常大，令人瞠目结舌。


在《猛虫过江》中，麻辣打女静香身为五湖帮老大的贴身保镖，动作戏干脆利落决不含糊，码头跟工人打斗的眼神凌厉有气势，后面槟榔店枪战也很酷炫，绝对是全片一大亮点。影视剧中，宋芸桦的演技越加行云流水、收放自如，所以即便是接触不同题材的影视剧，诠释跟自己差距大的角色，都对人物细节拿捏准确，表情自如、细节走心、举止干练，不得不钦佩她不俗的表演功力。


犀利的眼神，精致的五官，勤奋的作风，这是宋芸桦在形象与气质上的先天优势，但她经过在演艺圈近几年的摸爬滚打，让其演技磨砺得有棱有角，又赋予了人物角色独特的内敛与神秘感。宋芸桦曾在2015年在电影《我的少女时代》中塑造的林真心，看起来又傻又笨又单纯，却善良痴情，她与王大陆珠联璧合的对手戏，也始终牵绕着每一个观众的心。这次为了《猛虫过江》以打女的身份上阵，作为台湾女演员，宋芸桦必需得融入东北人的唠嗑日常之中，从这一点即能看出这位女演员的敬业刻苦，方才有活灵活现的静香一角。


毕业于辅仁大学，却慢慢成长为台湾一线女星，并且在这个暑期档带来《猛虫过江》、《西红柿首富》两部喜剧大片。外人看来，这个台湾女孩是幸运的，但她吃的苦、受的累，下过的功夫，获得的各类成绩，都是鲜为人知的。在敬佩这位实力派女演员的表现时，静香当真是麻辣、炫酷、爽直、深情、勇敢俱全，有点像邦女郎，既能叫人物酷起来有独特味道，也叫自己表演颠覆一新。


没想到《猛虫过江》中宋芸桦竟能演出一种女特工的感觉，跟《我的少女时代》中林真心比起来，突破反差挺大的，足见这个女演员可塑性超强。众所周知，小沈阳此次是初次当导演，而宋芸桦的表现却表现不俗，此后期待她更多的影视作品，潜力绝对不可小觑。


4.7 

猛虫过江 (2018)

影评(26)

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猛虫过江/A strong insect crossing the river(2018)
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