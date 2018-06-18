宋芸桦从“少女时代”蜕变御姐，《猛虫过江》看静香女友力

提起宋芸桦，始终是绕不开她的成名作《我的少女时代》，娇憨又呆萌的“林真心”当初惹哭了多少观众？明明是喜剧，为什么那么多人为林真心而哭了呢？因为这部电影能让人不由自主的想起真心爱过的人，宋芸桦的表演能感染观众一起回忆自己的少女时代。

宋芸桦树立起来的甜过初恋的校园清纯少女的形象，也让内地观众认识了她，记住了她。此后宋芸桦出演的《带我去月球》、《三好差生》也是以清纯少女的形象登场，足见当初林真心给观众留下深刻印象。其实，就演员外型及人物个性而言，校园爱情似乎是属于她的“本色演出”，给人留下了固化的标签。未曾想到，宋芸桦凭借小沈阳的导演处女作《猛虫过江》再度登上大银幕。

近期上映的《猛虫过江》中，宋芸桦颠覆形象饰演一位忠犬女友，而且还是一个打女形象。由此看来，曾提名金马奖最佳女主角的宋芸桦，演技和能力并不会局限于国民初恋，可塑性极强，乃是有很大发挥余地的“潜力股”。

影片《猛虫过江》中，宋芸桦饰演的静香系一位集团老大女保镖，好看、还能打，关键时刻救老板于水火之中。颠尽管静香这个名字让人联想到的是家喻户晓的“哆啦A梦”中温柔纯情邻家女学霸，但《猛虫过江》中的静香就是彻头彻尾的反转型角色，那个已经让你习以为常的邻家女孩一改此前的清纯扮相，摇身一变成为杀气腾腾的“集团女保镖”。

在影片中，静香是小沈阳饰演的集团大哥“沈福”遇到的一个神秘南湾“社会人”，造型打扮多变，但不苟言笑，由始至终带着一股神秘感，是个让人捉摸不透的角色。正因台词不多，更需要用演员的表情、眼神、身体语言来表达人物的个性。静香和沈福从素不相识到患难与共，甚至产生一丝淡淡的情愫。外刚内柔的静香，凭借靠宋芸桦出色全面的表现演绎出来，让人眼前一亮，能从影片中真切的感受到宋芸桦对于突破自我的拼劲。

看惯了宋芸桦的清纯扮相，再看《猛虫过江》里的“静香”，虽说反差极为明显，但却没有丝毫违和感。无论是不苟言笑由始至终带着杀气的眼神，还是拳拳到肉的动作场面，亦或是在大场面时跟在老板后面的气质熟女形象，宋芸桦都拿捏得相当到位。而且影片中“静香”不仅仅只有一袭黑衣的杀手造型，同时还有学生、OL等百变造型，这种完全需要扎实演技去支撑的角色，宋芸桦都能成功的驾驭，可以说是从青春偶像派到全能实力派的一次成功的突破。

宋芸桦这个女演员，从《等一个人的咖啡》让观众认识了她，从《我的少女时代》中丑小鸭蜕变成白天鹅让观众记住了她，再到《猛虫过江》中清纯女生变成百变女杀手，宋芸桦参演的每一部电影都是突破自我的一次升华，让观众再也无法忘记她。

在90后同期女演员中可谓是潜力最足、戏路最广的，在接触她足够多的角色形象之后，甚至会忘掉她在现实生活中的样子，这是作为演员最重要的一个特质。演什么像什么，一双大眼镜仿佛会说话。如果说好皮囊是一个优秀演员的必需硬件，那么赋予每一个角色以生命才是一个演员最重要的职能。宋芸桦，一位优秀的演员，期待她有更多更好的作品来颠覆自己、超越自己。