《侏罗纪世界2》虽不瞠目结舌，但阴宅躲怪够刺激









从1993年首部《侏罗纪公园》再到《侏罗纪世界2》，不知不觉已过15年，这些年大家经历了霸王龙、迅猛龙、翼龙、海龙肆虐追击，已经对该系列要求甚高。《侏罗纪世界2》还是恐龙被忠犬小恐龙袭击，弄碎玻璃顶棚摔死，怎么看怎么跟上集结尾BOSS大战暴龙、迅猛龙、海龙有巨大落差，故而没预期好评。其实斯皮尔伯格监制该系列，对细节还是很有匠心精神，特效精准，步步惊魂，保持水准与良心，只是大家不能用巅峰时期来要求。









这次，公园所在地努布拉岛上的休眠火山苏醒喷发，史前巨兽面临二次灭绝的巨大威胁，女主说服男主加入救援小队登岛救龙，却发现直接上当被坑，背后奸商们操控和阴谋远超出想象。不是倒霉蛋们在岛上被恐龙各种追着跑，而是后面加入了室内、屋顶、电梯等戏分， 看似环境、地形、地貌有变化，实则换汤不换药！就像女主和电脑专家也是爬井盖躲避恐龙，女一甚至还偷暴龙的血液，瞬间逃窜躲避，谁都清楚结果，但重在过程很惊险。









值得调侃是把侏罗纪公园开在火山岛上，周围都是海，选址太欠考虑了吧？纯粹就是为了大场面炫技。当岩浆喷发到处都是，无数火球都呼啸而来，人类在躲避和狂奔，迅猛龙、霸王龙、长颈鹿等怪兽也在跑啊跑啊，并且跳下海中，或者跳上大船，还是很惊心动魄。黑色幽默是男主被麻醉针打昏，直接被恐龙大舌头一舔，就有感觉醒来，歪七扭八挪动身躯躲避岩浆，逗乐是逗乐，但不能细想。









黑市拍卖会的卖家，都是来自于中东和中国，每个要花一两千万美刀买只恐龙当猛兽“武器”，而不去买坦克、导弹、飞机，还得想方设法去训练史前怪兽，怎么想怎么不划算。曾执导《孤堡惊情》《当怪物来敲门》的西班牙导演J.A.巴亚那发挥自己的老恐怖专长，全片后半部分基本是怪兽和人类在捉迷藏的阴宅惊魂游戏。就像恐龙吃谁也不能吃到孩子，因为他们是祖国的花朵？基本建立在不能推敲的娱乐片情况下，却很有惊悚刺激感。











威风凛凛霸王龙、海龙本集的作用太有限了，感觉就是偶尔客串刷刷存在感，记得前集合伙袭击暴虐霸王龙，多威风啊？吴博士也是打酱油，编剧想让其出现就出现，却没什么特别大的作用。那个偷猎恐龙的高手，也是太傲慢，缺乏警惕性，直接进笼子，才成为盘中餐。老头负责被杀，掉下蚊子化石，引发怀旧伤感，小萝莉负责嗓门大叫喊，或者躲床上害怕，说她是克隆人，也没啥作用，细想就是大门按钮时候，她手欠按一下，表现自由与人性释放？











恐龙都跑到人类世界就埋坑，《侏罗纪3》又将是漫长等待，不知能否在超级英雄们弄死灭霸前上映。我到喜欢火山爆发后，人类登船跑路，留一只苦郁大恐龙在海边无奈咆哮，拥有再庞大身躯与力量，照样敌不过大自然危害。在各大超级IP烂片续集侵袭下，《侏罗纪世界2》根本不可能有前集震撼，却证明好莱坞一种精益求精的爆米花匠心精神，这也是略显失望中的一种安慰吧！

