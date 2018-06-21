《生存家族》：城市套路深不如回农村，农村没有网还能怎么浪？

现代都市人远离网络和手机，能坚持多久？一天？一周？那么如果是两年呢？日本影片《生存家族》通过居住在东京的铃木一家四口的家庭视角，目睹了大停电对人类高度文明社会的毁灭性打击。

在全世界电器无法运转之前，铃木一家是这样的生活状态，属于典型的东京家庭男主外女主内的模式，这一点能好引发观众的共鸣：父亲工作养家糊口，回家后摆出一副大老爷的姿态等家人伺候，和子女以及妻子严重缺乏沟通 ；妻子严格遵循日本森严的等级尊卑，作为家庭主妇，却缺少对生鲜食物的处理能力；两个孩子一个依赖电子产品，一个没有假睫毛不能活，共同点都是不懂得和家人沟通，活在自己的世界里。

在遭遇停电的头几天，东京的人群只是抱着不方便的态度去面对生活，这个阶段的城市生活依然处于有序阶段，仰赖于富余的物资储备，大家都抱着停电不会持续多久的态度继续着日子，铃木的儿女仍活在自己的世界里，然而少数有远见的人们开始有意识地逃离城市，铃木一家和多数人一样依然在消耗着城高最后的资源。

停电持续一周后，人们的笑容渐渐消失，社会开始步入失序的状态，注重礼仪的日本人开始变得暴躁，物价暴涨，铃木一家目睹了生存能力差的独居老人死亡之后，不得已开启了离家之旅，铃木的妻子因藏有大量现金和会砍价，家庭地位有所提升。但此时一家子依然对文明城市抱有幻想，听信传闻前往大阪。

这一阶段的情节，将人口密集的城市生存压力表达得淋漓尽致，过于依赖科技、缺乏最基本的生存能力、喝溪水闹肚子、无法处理生鲜食物不得不吃猫粮狗粮……这些情节看得人触目惊心，其实无论东京还是北京，高密度的人口城市中，这些问题都是显而易见的。

而此时，最为春风得意的是一群户外骑行爱好者，他们卖弄着自己的生存小知识：吃野草，吃昆虫；这种典型的贝爷式生存模式也许在社畜群体中属于强者，但在乡下人眼里可笑至极。

当铃木一家人历经艰辛来到大阪，发现大阪早已死城一座，一家子希望破灭，靠希望维持的脆弱和谐被瓦解，家庭矛盾一触即发。当面对死亡威胁时，铃木一家人竟然因为抓一头猪而遭遇危险，被自己相当鄙夷的乡下老人所救。乡下人为其提供食物及住所，此时，纯朴的乡民和功利的城里人形成鲜明对比。铃木一家人感受到了从未有过的人与人之间的照应。在乡下的短暂生活让铃木一家人放下了自己的高傲，不仅生活上学会了基本的技能与常识，内心世界也逐步发生巨大转变。原来生活，最不可缺乏的不是现代科技，最不能缺乏的是生活的希望与勇气。

重新点燃了希望的铃木一家，开始向新的目标——鹿儿岛的外公家前行。然而，放弃了乡下老人提出的一起生活的条件，选择冒险继续逃生，此时铃木一家的内心，说明他们尚对返璞归真的原始生活有所保留。对于外界生存之恶劣，他们危机感尚不强烈。毕竟此时停电已经持续了数十天，外界处于丛林法则阶段，盲人通过带人过隧道来获取生存物资；自以为生存能力很强的铃木一家搭出来的木排过河直接冲走了父亲；而在日本最具代表性的宠物柴犬，在尝到铃木儿子施舍的肉之后，带领弃犬群围攻，人类最忠诚的朋友在面对生存危机时，角色已经完全产生了转变，一人一狗装备全靠拣纯粹扯淡，人类面对自然可以说毫无胜算。

喜剧的内核是悲剧，《生存家族》作为一部日本喜剧电影，有着极为丰富的内涵。城市的生活高速运转，没有电的生活，没有人曾设想过，想必犹如世界末日般灰暗。导演兼编剧矢口史靖给现代人们抛出了一个极为大胆的猜想，然而他想要传达的并非是失望与悲情，他想传达的是人类对待文明的态度，在饱尝绝境之苦后，一家人在一辆烧煤的火车中重聚，父亲放下了自己的高傲，此时一家四口完成了心灵的成长，在路途的终点，是完全不惧怕停电影响的海边渔村，在目睹了文明毁灭的诸多惨状之后，乡下竟然如此纯朴动人。

影片《生存家族》剧情构思新奇，通过一场两年之久的大停电，表现了文明社会人群在面对末日及有限资源时的人生百态，可喜的是影片并没有过度的渲染人性的丑恶，更多的是强调人无论在处于恶劣的生存环境时，通过对问候独居老人，同情保护家人的小偷，喂弃犬的小小细节，强调人类自始至终内心深处保有的那份善良，一如既往的继承了日本电影的温暖，即使绝境，也不悲凉。

城市套路深，不如回农村；农村没有网，还能怎么浪？东宝国际出品的《生存家族》充满奇思，既像是一部科幻片，又让观众看到日本电影中独有的人文之爱。记得冰心赠葛洛的一首诗中说过：“爱在左，情在右，在生命的两旁，随时撒种随时开花，将这一径长途点缀得花香弥漫，使得穿花拂叶的行人，踏着荆棘，不觉痛苦，有泪可挥，不觉悲凉。”在困境中，人与人之间的友爱，家人之间的互相关怀，《生存家族》都刻画到位了，生活的希望不灭，乡村田园的生活也未必不美好。