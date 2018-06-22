《我不是药神》：小人物能发光，时代才能大迈进

第二十一届上海电影节期间，提前点映了宁浩、徐峥监制的暑期档重头戏《我不是药神》。原本准备看电影爆笑一场，结果却只能爆笑半场，电影的下半场则是饱含热泪看完的。

《我不是药神》由新人文牧野执导，宁浩、徐峥两位作为监制，可在影片中见到他们《疯狂的石头》、《无人区》、《心花路放》式的黑色幽默，令人冷俊不禁。宁浩还在影片中客串了一把，出场没有一句台词，凭借细微的表情变化，引来全场爆笑，足见观众对这个组合（宁浩&徐峥）的喜爱程度。

平心而论，《我不是药神》的明星卡司阵容在暑期档并不占太多优势，但除徐峥以外的周一围、王传君、谭卓、王硕辉等实力派演员，都是圈内出了名的戏好。影片错综复杂的人物配以冷幽默的台词，前半卖电影确实令观众爆笑连连。影片的后半段却有着触动情绪的感染力。

《我不是药神》将故事背景设置到2002年医疗改革前夕。场景还原十分讲究，电影这种综合艺术，必须从细节处见真章。一部电影的细节做得到不到位，决定了这部电影是否能跻身大片行列。从美术、化妆、服饰这一点来看，《我不是药神》绝对是暑期档顶级制作。

不相信武侠的世界，见到了武侠

早年前武侠片，在国内极为风靡，那时候的人们相似武侠，也能从电影中看到武侠。反观近几年，人们似乎不再相信武侠，从电影中也观测不到武侠的大义。

影片《我不是药神》讲述了一个药贩子去印度买盗版药，贱卖给国内白血病人救命的故事。这个故事的设置极其容易令人回想起医疗改革之前老百姓看病难、看病贵的窘境。徐峥扮演的程勇，一家濒临倒闭的性保健药品店的老板，可以说是家庭事业双失败。喜剧的内核是悲剧，彼时的程勇面临越多的失败，观众们反而越开心，一如徐峥主演的《泰囧》、《港囧》中的角色，从另一个角度来说，观众喜欢他一筹莫展的样子。

人物命运经历了几次转折，电影《我不是药神》的转折，也让观众在这个不相信武侠的世界里，见到了现代武侠的存在。

层次丰富，有笑有泪有江湖义气

电影整部戏前后铺垫和噱头都设计得十分精巧，剧本流畅一气呵成，转折处十分精彩，一面令观众爆笑却又一面令感动得热泪盈眶。徐峥扮演保健品店老板、、周一围扮演警探也是程勇前妻的弟弟、王传君扮演白血病人、谭卓扮演一位白血病小女孩的妈妈、王砚辉扮演卖假药的“张院士”、章宇扮演脾气火爆的黄毛……

在这错综复杂的人物关系中，可以看到每个人物的个性，也可以看到人物命运的相互牵连。整部影片的层次丰富也正在于些，文牧野导演作为新人，能将一部商业片掌控到如此火候，确实是国产电影市场的新荣光。

既然是走私印度药，影片自然少不了在印度取景，影片前半段穿插着各色印度洗脑神曲，极易调动观众的情绪。印度宝莱坞以歌舞片见长，《我不是药神》的前半段也具备了不少歌舞元素。值得一提的是，近几年在文艺片中十分活跃的女演员谭卓，在这部影片中，竟跳起了性感脱衣服，实在刮目相看。

小人物能发光，时代才能大迈进

影片其实讲述了一个法与情难以取舍的好故事，剧情追求跌宕起伏，故事结尾值得深思。在历经了不算短的时间后，医患矛盾得到了调和，老百姓看病的问题也成为了国家的大事。社会越来越进步，时代越来越好。医患关系紧张，看病难、看病贵的时代已一去不复返。而《我不是药神》这部电影却让观众回想起了那个时代，也记住了程勇这样一个小人物。

电影中所反映出小人物的光与热、病人的求生抗争、病人家属的绝望、警察们在情与法之间拉锯，都令人动容。无论是社会中的哪一个角色，只要能发出自己的光，时代才能大迈进。