瑞趋文化曝劲爆影视计划！王毓雅林韦君谈弱肉强食





瑞趋文化董事长王毓雅和林韦君等主创





6月22日晚，在第21届上海电影节举办期间，上海瑞趋文化传媒有限公司在上海洲际酒店举办了“年度重点项目暨电影《孤单的豌豆》发布会”，为上海电影节增添了一抹清新的色彩。在发布会现场，瑞趋文化董事长王毓雅女士首次对外宣布了瑞趋文化的战略布局及重点项目电影《孤单的豌豆》、中外合资电影《护国者》、公益电影《默默》及电视剧《十三太保》等片单。









王毓雅携双重身份亮相现场 对于王毓雅女士大家并不陌生，她是电影《以爱为名》的导演。毕业于美国加州大学设计学士，后又留学日本大学艺术学部就读电影硕士。作品有《中国功夫少女组》《飞跃情海》等数十部影片，与知名艺人陈坤、安以轩、林依晨、袁咏仪等优质演员合作。被台湾媒体誉为量产王。王毓雅导演可谓目前国内商业电影中拍片计画不断的导演。





而此次发布会中王毓雅导演表示，上海瑞趋文化将延续自己一惯的品质要求，无论是自己导演的影视作品或者是联合出品的影视作品，都要注重内容本身，打造出具有强大市场空间及潜力的优质作品。











首支电影预告现场反响不凡

发布会当天，导演王毓雅向大家宣布电影《孤单的豌豆》即将上映。作为电影的主演，台湾演员林韦君、赖琳恩、高慧君、段钧豪等艺人也出现在发布会现场。导演王毓雅透漏电影《孤单的豌豆》不同于以前的台湾电影，是一部以女性监狱为题材的影片。之后现场重磅物料连发，首支预告片、系列海报等成为了现场的焦点。









随后该片的主创团队也纷纷上台畅聊电影，揭秘了很多拍摄幕后的故事。据演员段钧豪透露，这次电影中自己演绎的角色挑战很大，在片场与导演一起碰撞交流，才慢慢找到人物感觉，相信这次的作品也会让大家惊喜。电影的女主角林韦君表示，这次电影中的角色与之前自己塑造的人物形象反差很大，是之前从来没有尝试过的。也希望以后可以再次和王毓雅导演合作，演绎更多不同的角色。该片讲述的是入狱人在狱中发生的互助求生的故事。在这样弱肉强食的地方，只能结伴为盟，适者生存。









林韦君所饰演的江湖大姐头因为义气十足而遭到命运的摧残。从现场播放的预告片看，整个电影风格写实，用极有张力的镜头展现了人性的两面，而虐心的情节及监狱的大场面也是吊足了现场观众的胃口。导演王毓雅在接受采访时表示：华语电影的观众是能感受到创作者的用心与好演员的付出的，而好的影视作品更需要好的主创用时间与创造力好好地去打磨。









中外合作电影《护国者》引人关注

此次发布会现场也请到了电影《护国者》的原创编剧杜锦根博士，杜博士长期从事国际问题研究。作为上海瑞趋年度重点项目，电影《护国者》是一部国际的动作、悬疑大片。该片将与美国好莱坞等国际顶尖团队共同打造，这也预示着上海瑞趋文化产业链布局已经进入了一个新的篇章。





严格来说，瑞趋文化进入电影行业虽然还不到2年多的时间，成长速度已经让行业内众多专业人士惊叹，相信上海瑞趋还有更多潜能与惊喜值得被发掘，也期待未来能一如既往保持清醒，为行业及市场带来更多更有品质的作品。