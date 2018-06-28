懵懂少年进阶泰拳宗师《暹罗决：九神战甲》今夏最具爆款潜力电影

去年的暑期档有《战狼2》那样的爆款电影横扫票房，豪取50亿+的成绩震惊行业。纵观今年，想要复制去年的高票房恐怕并不容易，但可喜的是今年暑期档的几部电影都十分工整。唯一一抹异色就是即将在6月29日上映的泰国票房黑马动画片《暹罗决：九神战甲》。

泰拳成为泰国文化的标签

在去年《天才枪手》得以引国内之后，泰国影片也犹如印度好莱坞影片一般在国内开挂，即使是暑期档这样相对保护的档期中，国人也能看到更多更好更高品质的电影，实在是电影市场逐步完善的一大步。《暹罗决：九神战甲》属首次引进到国内的泰国动画片，不仅有着打头阵的重要意义，也身负着重要的文化输出任务，其品质是不能让国人失望的。

泰拳，一个重要的泰国文化标签，一项以力量与敏捷著称的运动。杀伤力大自然不在话下，更像是一门传奇的格斗艺术。鼎鼎大名的《杀破狼》电影系列，也利益于泰拳中的凌厉打斗跻身成为经典动作片系列电影。

故事内核传递泰拳价值观

泰国动画《暹罗决：九神战甲》以泰拳为主要元素，讲述了身怀神器的奥特从懵懂少年到泰拳一代宗师的故事。其热血冒险故事虽在好莱坞动画、日本动漫中都已不是新鲜故事，但《暹罗决：九神战甲》中所传递出的价值观、古朴的泰国生活，都足以令这部动画电影跻身为暑期档第一梯队的商业大片行列。身负秘密的奥特在泰拳学习中不断成长，领悟到人生真谛的同时也获得了“九神战甲”的巨大能量，更与遇见的伙伴们共赴生死，一起对抗夜叉王塔哈的奴役，成为了泰拳的一代宗师，纵观整部电影，更像是一个关于泰拳的传说，神秘又令人敬畏。

九神战甲的巨大能量，不是得到战甲的人就能驾驭这无坚不摧的力量，其实是需要具备自信、善良、勇敢等九种品格的人才能驾驭。与其中世人们争抢九神战甲，不如说是战甲自己在选择自己的主人。泰拳中的深刻奥义其实与中国武术中有不少相通之处，中国古代中讲求武侠，侠之大义，必须是有高超品格的人才配拥有高超武功，否则再高的武功者是危害世人。泰国动画电影《暹罗决：九神战甲》其实讲述了一个德必须配位的故事。

独具匠心不抄欧美不仿日漫

以迪士尼、皮克斯为首的好莱坞六大公司近些年几乎垄断了整个电影市场。平心而论，迪士尼动画的品质确实是无可厚非，即使是前些年非常强大的日本动漫也在被欧美动画挤压，在这样的大环境之下，想要看到除这些动漫国家以外风格的作品，其实不极其不容易的。无疑，《暹罗决：九神战甲》的引进，给了观众另外一种选择，另外一种风格。

值得一提的是，《暹罗决：九神战甲》女主角小兰时常抚琴，也是中国的古筝，与男主角奥特的泰拳琴瑟和鸣。在讲述爱情故事之余，留下了浓浓的中国风古朴元素，既有诗意也有匠心。电影还十分接地气的邀请到了高人气的明星配音阵容——《红海行动》中的“蛟龙小队”为自己助力。

在国产动画近几年大行“中国风”的同时，泰国动画的硬气其实也是让国产动画看到另外一种可能。这样逐步打破文化壁垒的《暹罗决：九神战甲》，很有望成为今年暑期的爆款动画。