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《阿飞正传》：“无脚鸟”只是献给所有孤独而迷惘之人的一个童话

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2018-6-29 10:26:30

“我听别人说这世界上有一种鸟是没有脚的，它只能够一直的飞呀飞呀，飞累了就在风里面睡觉，这种鸟一辈子只能下地一次，那一次就是它死的时候。”

这是《阿飞正传》里关于无脚鸟的传说，也是电影献给所有孤独而迷惘之人的一个童话。

有人说王家卫的电影中有种让人捉摸不透的美感和神秘感，《阿飞正传》也一样。影片从头到尾都没有一个叫阿飞的人，但无论是对白、色彩还是演员的演绎方式都充满一种华丽的忧伤。

这部拍摄于1990年的电影，被誉为“香港文艺片的巅峰”之作，当年在香港放映时取得了骄人的成绩。

曾斩获第10届香港电影金像奖最佳影片、最佳导演等五大奖项，而张国荣更是凭借此片荣获了金像奖最佳男主角奖。

2005年，金像奖选出“100部最具代表性的电影”，《阿飞正传》名列第三位。如今电影已于6月25日开始在内地重映，这对影迷们来说这不仅是一次重温经典的机会，更是对哥哥（张国荣）的一种缅怀。

哥哥饰演的旭仔，叛逆而傲慢，但却因为不愿沦为世俗而独具一种神秘、不羁的魅力。

从小被母亲抛弃，被一个交际花养大，他的身世注定了他只能是无根的浮萍，没有脚的鸟。

他拥有一颗脆弱易碎、害怕受伤的心。缺失的安全感让他宁愿孤独，也不会让自己为任何人停留，更不会死心塌地地爱一个女人。

即使已经动了心，却还要故作坚强，果断抽离，所有限制自由的阻碍都必须亲自碾碎。堕落是痛苦的麻醉剂，也是孤独最好的掩饰。

关于旭仔爱的到底是谁，每个人都会有不同的理解。

张曼玉饰演的苏丽珍含蓄、温柔，内心又藏着某种热烈；

刘嘉玲饰演的露露看起来最为世俗，实际上却活得很明白，为了自己想要的而拼命争取，为了爱一个人可以低到尘埃里。

旭仔甩了苏丽珍后，故作潇洒地梳头，随后又不动声色地偷窥；当苏丽珍来求复合，他又下意识地用手给她擦拭雨水。

在他单方面跟露露分手时，前两秒眼里还是泛着泪光的。

随处可见的小细节最能暴露人心，如果这都不算爱......

或许，两个都爱吧，只是连他自己也没察觉到。

在这世上，旭仔唯一的寄托就是见到自己的亲生母亲，然而生母却不愿见他。最后的寄托也烟消云散了，尽管还被人爱着，心中却已一无所有。

没有了方向，孤独而迷惘的世界，最终连自己也没有了。

“以前我以为有一种鸟从一开始飞就可以飞到死的一天才落地，其实他什么地方都没有去过，这只鸟从一开始就已经死了。”

这是童话的幻灭。有人说旭仔是王家卫个人经历的一种折射，也有人说无脚鸟就是张国荣自己。

可这些谁又知道呢，电影从一开始在讲述一个关于无脚鸟的童话，然后主角走向自己的结局，最后告诉大家童话依旧只是童话，只有孤独和遗憾才是现实。

这种现实，即使在配角身上也挥之不去。

刘德华饰演的超仔其实很纠结，在情感的选择上，他其实承受着许多的痛苦，为了一份不确定的感情，甘心成为一名不求回报的“木讷”骑士；

张学友饰演的歪仔看起来不算很起眼，却是最重感情且最无私的一个人，为了喜欢的人可以倾尽所有，即使那个人并不爱他；

梁朝伟虽然只出现了三分钟左右，却将一个很平常的出门前的装扮演绎得魅力非凡，令观众仿佛看到了另一个旭仔。

如果没有遇到旭仔，这些人大概和我们一样过着平凡无奇的生活吧。在人生的旅途中，我们总会被各种人所羁绊，抛弃一切所幻想的生活终究只是一场梦。

不是每个人都可以幸运的过自己理想中的生活，人活着从来就不是一个人的事，世界上大多数人都是带着镣铐，关在笼中的鸟。

正如电影《终极代码》里的“萧宇”一样，即使作为国际顶尖杀手，依旧无法摆脱名为家人的镣铐，感情的牢笼。

谁说杀手就要冷酷无情，谁说英雄就不能有自己的私心？在成为英雄前，谁不是一个平凡的人？《终极代码》所要讲的就是这样一个具有一定“反英雄”情节的故事。

智能危机即将爆发，正义之士挺身而出阻止幕后黑手实施“控制全人类”的计划，为了被绑架的家人，杀手“萧宇”必须帮幕后黑手铲除隐患，抢夺计划的关键——三块源代码芯片。

原本心怀正义的杀手在家人与人类命运的抉择中，挣扎前行。无法摆脱罪恶的一面，就只能选择背负着罪恶而活，这是作为杀手的宿命。

每个人的心中都曾有一个英雄梦，但不是每个人在面对选择的时候都想当英雄。因为有太多难以割舍的东西，面对时势，成为英雄的选择并不是一件很容易的事。

同样，面对生活中的各种选择，想成为一个完全理性的人很难，所以有时候我们宁愿做一只孤独而迷茫的无脚鸟，在不停的漂泊中寻找人生的意义。

只是偶尔会错过，那个可以对他（她）说“一分钟”的人。

标签： 电影(20526) 王家卫(356) 张国荣(537) 阿飞正传(23)
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