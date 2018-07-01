《我不是药神》黑色幽默令人颤抖！抗争壮举冲劲足





《我不是药神》前面有点黑色幽默和搞笑，后面却有无奈抗争与感人肺腑之处，通篇有一种类似《死亡诗社》《熔炉》式的人性壮举感染力，对医药天价、走私谋利、老百姓苦难的细节都让人触目惊心。整部戏人物多样，且各有性格与特点，前后铺垫和噱头设计得十分精巧，甚至很容易被凯撒的情绪起伏，感染得热泪盈眶。所以从客观角度，这是暑期档最令人颤抖的华语经典。









从印度音乐响起，字幕播完的开始阶段，事业不顺，离婚争抚养权，还快交不起房租的男性保健品店长程勇，而正是这个看起来中年油腻，甚至唯利是图的男人，由于以为不速之客的意外到访，开始变成印度仿制药“格列宁”的独家代理商。没人愿意当“救世主”，通过这个图利商贩从自私走向无私，为病人治愈而抗争，从而揭露医药业问题与病患付不起天价药费，才是编导想说的事儿！









文牧野导演和宁浩、徐峥监制的团队显然在剧本死磨过，而且取材真实犯罪案例，注重活生生的底层小人物塑造，犹如你身边某个人。例如谭卓饰演钢管舞女郎，纯为了弟弟治病去卖艺；王传君饰演人物卑微，仅想得药保命；牧师满嘴“愿主保佑你”，却被拉来当英语翻译；章宇饰演黄毛，则愣头仗义的暴力少年，同主角们组团，根本是不打不成交。周一围饰演刑警，懂得法大于情，却宁愿不去破案、受领导处罚，也要保全病患。









反而舞厅高层逼谭卓跳钢管舞，被徐峥砸下大钱，就去大跳钢管舞、脱衣舞，有钱能使鬼推磨？王砚辉饰演奸商，为赚钱贩卖假药、虚假传销、举报男主角，还抬高价不顾病患死活，还口口声声“自己救过病患没一千也有八百”，丑恶至极。还有那群格列宁正牌企业，这些使着正义、公平的人背后却药卖贼贵，为了怕盗版药抢自己生意，在媒体抹黑对方，还试压警界与政府去打击走私盗版药，难道这叫有良心良知吗？









因为走私医药被查，谁都清楚迟早众人要遇见警察，不合法买卖不好干，故事隐患留下了巨大悬念。本片追求跌宕起伏，故事细节也在算计，从保健品店被查，徐峥偷梁换柱、暗度陈仓，到他决定放弃生意跟众人闹翻，再到他目睹好友人间悲剧，重新去赔钱进药救人，以及无良奸商前来敲诈，同伴意外死去，印度工厂面临倒闭。故事变得像无助的绿林好汉在跟邪恶势力抗争，指引着观众去期待光明。





《我不是药神》充满趣味、张力和激情，就像追捕与飙车节奏很快，叙事像好莱坞剧情大片那样铿锵有力，众多金句台词更有宁浩的黑色幽默风格。









十多年前，医患关系十分紧张，其中最重要的一个原因便是看病难、看病贵！许多病患买不起昂贵的医药，奸商总想垄断资源，不顾百姓死活，这是残酷的现实。然而，电影中所讲述的不仅仅是这样的现实，更多的是反映出人性中的光与热，病人对自主的向往与生存的抗争。影片让男主角程勇完成了对自己的自我救赎，也让导演文牧野褪去了新人的青涩，也从电影中看到了时代的进步；有着像文牧野这样的青年导演，中国电影产业才能更有希望。从《我不是药神》诞生，我们也看到了中国审查制度的进步！



