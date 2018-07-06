网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>上错贼船泡错妞，引火焚身难《脱身》还倒霉赴死？

上错贼船泡错妞，引火焚身难《脱身》还倒霉赴死？

加入收藏

2018-7-6 16:21:29

 


打着群星荟萃、紧张刺激的谍战剧口号，却墨迹演着家长里短的偶像言情戏，王耀庆说出“贝比鲁斯”暴露身份抄袭《洛城机密》，黄俪文用镜子闪光告别乔智才抄袭《纯真年代》，假夫妻山寨《潜伏》，双胞胎是《致命魔术》玩腻的！随处老套的山寨俗不可耐的细节不说，男女主角命运还有始无终，几大反派智商总是不在线，然后干脆敷衍了事，这是《脱身》真实品质？别说去比《风筝》，相比《麻雀》《红蔷薇》居然都逊色，坑爹！



从王景春、廖凡客串革命党相继牺牲，再到赵文瑄突发心脏病去世，《脱身》就跟《远大前程》一样弊病，只要客串的大牌影帝，都是最早领盒饭的。故事开始，万茜拎着箱子到处躲藏的时候，还有点谍战剧的惊险感。结果通篇看罢，国共谍战是大幌子，政治观点干脆避谈，纯粹是“霸气总裁爱上你”变异版。



万茜饰演黄俪文，冷淡内敛，清秀可人，她临危受命去执行任务，除了一次偷拍照片还“狸猫换太子”得手，其余时间总是被敌人们（坏丈夫）牵着鼻子走，若非男一乔智才为她周旋和“脱身”，早挂几万次了！当红小生陈坤分演鬼机灵乔智才，优雅高冷的物理博士乔礼杰，这对双胞胎兄弟，尽管哥们很努力，但乔智才玩世不恭的表演却略有浮夸，反失去《小裁缝》《云水谣》时的自然灵动。



蔡文静饰演费丽娜是全剧最抢眼人物，她妖娆妩媚，大大咧咧，敢爱敢恨，一展撩人舞姿，在百乐门明暗交错的光影下，袅袅娉娉，性感迷人。可惜妹子爱错了空军少爷巫云甫，后者火车站一别，她还以为是要“小年夜”结婚，直接闹出荒唐！小姑娘哭啊哭，但悲剧背后，还透出她无脑！后面她对姐夫有暖味，却除了获救，基本都有点像花瓶，起到活跃气氛调节作用，跟故事主线无关。



《脱身》致命败笔在反派太弱，相比《麻雀》中毕忠良、苏三省等BOSS的心思缜密、咄咄逼人，姜科长、楚科长、张晓光、毛六爷纯属纸老虎！他们看似神威凛凛，却关键时掉链子，丢人现眼！尹铸胜失去了《狼图腾》里霸道狠辣，毛六爷身为保密局老大，毫无威严狠辣，他盯着蔡文静那垂涎欲滴的花痴样，活像一个猥琐老色狼！



张经伟的楚科长最蠢，屡屡死较真跟踪失败，他带人都围捕抓住了唐医生，居然还能瞬间被反戈秒杀，这叫特工？姜科长紧跟着黄俪文，看她上楼偷情报，都抓不到，后面被陈坤嘲笑认不出自己，简直比蠢驴还要蠢！



王耀庆演张晓光，这位拜金追求利益的革命叛徒，出场就枪杀唐医生，但焚烧大楼，纯多此一举。女一见到前夫居然不向组织和陈坤汇报，每天跟他约会透露情报，您信吗？后面张晓光执行任务，不仅连一个男主角都暗杀不死，还愤青一般内讧杀自己手下，最终被老婆背后击毙，说不好听就是活该自找！



说到倒霉催的，乔智才与乔礼杰兄弟最是郁闷，《脱身》因此也改为《纨绔公子泡妞的倒霉记》。弟弟学错了核物理，导致美国人与国共都虎视眈眈要抓他；哥哥爱错了共党孕妇，导致直接陷入危险，后面还假扮弟弟去台湾冒名顶替，往后如何？不交代！就见他扔一个纸飞机，炫耀拙劣CG特效，烂尾发指！



姜科长、张晓光为首的国军特务，都是追求美色与金钱，喜欢不择手段去中饱私囊，毛六爷甚至想强掳妇女享用，而转移科学极爱也是为上集任务，从不想如何跟共军去死磕。乔智才、黄俪文被迫执行“归省计划”，他们对革命的认知流于表面，反而彰显愚蠢赴死的楚科长、唐医生才是真正信仰者！



费丽娜痛哭显眼在自己笨，她爱错了男人，迷信了婚期，才有情鸳鸯难聚。赵文瑄饰演乔墨耕，死前鼓足勇气对旧情人，他虔诚说清自己家庭问题与爱恋纠纷，反避免不了突如其来劫祸，沦为战乱与政治斗争牺牲品！


乔智才一心之想跟黄俪文过上幸福日子，却只能跟心仪女子分床而眠，为她远赴台湾，弄不好客死他乡！他在毛六爷聚会上，拼命设计脱险，当众一亲心上人香吻....那一刻，时间恍如停止，让这部为虐而虐、虎头蛇尾、片尾曲难听的狗血剧《脱身》浪漫得勃然心动！



7.0 

脱身 (2018)

影评(19)

收藏(2)

脱身(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/107143/blog/8042412/
--------------------
微信公众帐号seafans-movie

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274086名成员15051个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 