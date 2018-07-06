林永健演主旋律片不喊口号，吃富岗红苹果，永世难忘「李保国」

经常逛超市的人可能留意过“富岗苹果”这个品牌。富岗，一个五百余人的小村庄，属于河北省内丘县特产，该地域层峦叠翠、日照充足，昼夜温差利于苹果的生长，因此果肉硬度大、纤维少、质地细。该地产出的苹果建立了河北第一苹果品牌、在香港注册子公司、奥运会专供果品……

要说靠山吃山、靠水吃水，但可真不是天佑富岗，此地原名岗底村，是2001年后才更名为“富岗山庄”。早年，因岗底村位于太行深山区，一片荒山。富岗人从1984年开始艰苦创业，而至1996年他们才找到河北农业大学教授李保国。

主旋律电影不喊口号

在这个短视频、花样直播大行其道、追求个性的快速消费年代，千篇一律的主旋律影片注定被遗落。电影故事片《李保国》虽是“时代英雄”的传记电影，但拍摄手法十分讨巧，剪辑利落，将李保国与其老师、与其学生三代人的故事讲述的同时，极好的展现了李保国其人的急脾气与大格局。

为摆脱观众对主旋律电影固有的刻板印象，电影《李保国》特意加了学生在校期间的一些小插曲，还在影片后半段与空军部队合作拍摄，当即一刹那，观众犹如置身于《战狼》电影的放映厅。

优秀演员怀敬意演出

林永健、颜丹晨、尤勇、吴军、巍子、高明等当年优秀的演员，虽不是娱乐圈中的流量明星，但都是有口皆碑的实力派演员。目前国内不少观众将偶像与演员的概念有所混淆，电影《李保国》集结了一帮有正气有担当的实力演员，极具看点。

尤其是近些年的春晚小品常客林永健，一改往昔的喜剧小品演员演员形象，将一位脾气急躁心怀大爱的大学老师李保国演绎得活灵活现。电影中更是金句频现，感人肺腑：“不要问走得有多远，要问根扎得有多深。”、“在我心中，最高的山就是太行山。”、“我不想你成为归海，以后变海带，最后成了海草。”

商业片与艺术片兼得

相信李保国其人大众并不陌生，这位时代楷模的事迹曾被改编成电视剧，如今改编成电影需要更精巧的剧本才能抓住观众。影片从2016年开始筹备，历时两年终有机会与全国观众见面，幕后制作团队秉承着对时代英雄的敬意，对电影故事片《李保国》进行磨。其实这种用心做好电影的精神，已经传承了李保国老师对学生们提出的要求：深耕细作。

李保国为了治理荒山、培育富岗苹果，曾说过：“我要把自己变成农民，然后把农民变成我。”在给农民们传授种植技术时，教授与农民之间发生了不少矛盾冲突，给给观众传达了不少笑料，故事片的看点也正在此。从李保国与爱人之间相处的细节，以及李保国学生们的恋爱故事中，呈现人物性格的同时，也增添了电影的看点。

另外，在电影故事片《李保国》结尾处，引用了先秦列御寇所著《列子》中的《愚公移山》，极好的升华了全片。治理山林，需要一代又一代人的传承，”北山愚公长息曰：“汝心之固，固不可彻，曾不若孀妻弱子。虽我之死，有子存焉；子又生孙，孙又生子；子又有子，子又有孙；子子孙孙无穷匮也，而山不加增，何苦而不平？”

三十五年如一日的奉献，李保国的故事家喻户晓，而李保国的精神，永驻河北太行山，吃了富岗红苹果，永世难忘李保国这样一位时代楷模。电影《李保国》将于7月下旬在全国上映。