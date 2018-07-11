网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>《海边的曼彻斯特》中的李有必要苟活吗？有

《海边的曼彻斯特》中的李有必要苟活吗？有

加入收藏

2018-7-11 11:15:06


文 | 衡·Isabella

就好像李在两个小时里的影片中，唯一一次在海滩上露出的笑容一样，活下去不是为了囚禁若干年前犯过错的你，是为了让你从以往的阴影里抬起头来，找到太阳。

1

李在远离家乡曼彻斯特的城市默默地做着维修工，工作内容索然无味，服务对象对他也谈不上有多尊重，日子一天天过，不好不坏。几十亿人的寻常人生，差不多都一副模样。他经常回避与任何人有瓜葛，话不多，对谁都没有好颜色。

身为维修工的李，不起眼的如同大街上的路人乙。

人生莫大的玩笑，莫过于波士顿维修工李不再是年轻时生活在曼彻斯特的李——兄弟哥们一大把，成天吃喝玩闹，他竟变成了无声无息的路人乙。

人都是在改变的，至于变成什么样，取决于一个人身上发生过什么。

生活在波士顿的李，如今是人们即便花上一时半刻，面对面坐下来，聊聊那些年也不觉得虚度的，有故事的中年男人。



2

如果不是一通紧急电话，李一定不会再踏入曼彻斯特城半步。

他独自返回，抵达之后我们却发现：家乡不是他能放松的地方，他见到曼彻斯特如同身在异乡，浑身写满拘束、紧张和膈膜感，回到曼彻斯特的他甚至不如在他乡修下水管时自然。

正常人不应该是对故土有感情，有眷恋的吗？

回到家乡就好像怀里抱着一只暖烘烘毛绒绒的小动物的孩子一样，该是那种放松、惬意、舒心的感受啊。

李为什么一回到家乡反倒处处异样？

李当街与前妻相遇，前妻是一道痛苦记忆的闸门，他们吞吞吐吐交谈几句之后，李心底深处始终不曾消退的痛苦洪水再也崩不住，倾巢而出。

李感到窒息，痛苦带来的压强让他内心难受到几乎变形。

他永远不会原谅几年自己亲手造成的那场令他撕心裂肺的意外事故，年轻的他带着一群朋友在家里掀房顶式地狂欢，妻子不满他在家里吵扰孩子们休息，两人爆发争吵，狂欢暂停，他心里非常不爽，朋友都撤走之后他在寒冬深夜独自出门买宵夜。

他踏出家门，走在雪地里一心想着买什么，却不知，背后的家将在这一夜荡然无存。由于李的疏忽，家中失火，他的三个孩子全部死亡，前妻侥幸捡回一条命。

李被带到警局，恍惚错愕悔恨难过同时折磨他，他甚至一把夺过警察的枪想自杀。可他被朋友和警察们拦住了。

人们习惯于在没有碰见灭顶之灾的时，夜夜笙歌，日日作乐。直到命运手握屠刀用实实在在的冷酷和凶残来发难才后知后觉，以前那些看似平淡的时光，是多么奢侈。

没有经历过伤痛的人，不足以谈人生。经历过某些伤痛，东山再起之后执着于不停夸夸其谈的人，更不足以谈人生。

有时，命运的名字仅仅叫做躲不开。

3

为什么旁人要拦住打算饮弹自尽的李？让他继续活下去，家破人亡地活下去，余生对他来说无异于凌虐，每天内心都要被悔恨行刑至少一次的凌虐。

是的，或许李选择在那个失去家庭的夜晚一枪毙命是解脱，这对普天之下籍籍无名的路人乙们来说，是再直接不过的选择。

但李们没有想过：一死了之不是赎罪。

如果死是一项值得鼓励的随时备用选择，世间万物为什么还要去珍惜生的机会？

在过错罪行面前，死不过是畏罪潜逃一般地自我饶恕，是拒不承认自己错也好过失也罢的种种行为，孕育出来的人间恶果。这种轻生的人们，会连死神都瞧他不起。懦弱地死去，只不过是一种可以继续看轻人生的逃避手段，空虚、轻慢的亡灵死神都不屑一收。

对于《海边的曼彻斯特》这部作品来说，特别精妙的地方，恰好在于李没有死，也没想在痛苦之中找到能让自己得到超脱的办法，只是继续躲躲闪闪、寂寂于世地活着。

这根本就是现实中与李一样的同类写照，只要这些人一日不懂一个事实他们就一日连寻死都不配。

要知道，痛苦不是流放自我的借口，越是痛苦就越需要回到痛苦幽暗的隧道里，走出一条见光的路。

2018-04-01 21：04

——衡·Isabella

8.0 

海边的曼彻斯特 (2016)

影评(92)

收藏(1463)

海边的曼彻斯特/Manchester by the Sea(2016)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/8057408/blog/8042792/
--------------------
存在，不是为了证明来过。生活会在合适的时间带给你想要的。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274086名成员15052个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 