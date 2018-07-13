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张涵予秦俊杰相爱相杀，《天下长安》看魏徵如何跟水瓶座交心

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2018-7-13 18:21:51

十二星座之中才略最高当属天蝎座，其次便是摩羯座，水瓶座则是屈居第三位。对于贪玩的水瓶座来说，第三就第三，但是他们要是认真起来，是连他们自己都害怕的。历史对唐太宗李世民的出生日期有两个说法，一是公元598年1月28日，一是公元598年1月23日，不管以哪一天为准，李世民都是妥妥的水瓶座呀。

水瓶座的人确实很聪明，而且他们最大的特点是勇于创新，在魏徵等明臣的辅佐之下，李世民通过二十多年的努力，能做到社会安定，经济稳定，为盛唐打下驽实根基，创下了宏伟的贞观之治。

电视剧《天下长安》中秦俊杰饰演李世民一角，可以悉心观察一下他演的水瓶座皇帝。张涵予扮演一代唐朝大宰相魏徵，《天下长安》也将这对千百年来明君与诤臣之故事，娓娓道来。

撼动大女主盛世，成就大格局剧集

在大女主电视剧集充斥着各大卫视台的当下影视环境下，《天下长安》可以说是独树一帜的，从片名来看便知这注定是一部大格局的男人戏。《天下长安》的故事视野开阔，全剧共讲述了包括魏徵、李世民、李渊、李建成、李元吉、长孙竭罗、房玄龄、长孙无忌等等在内的不同历史人物，文韬武略的他们对峙与交战，串起了这部盛唐风云的史诗巨制。

中华文明上下五千年，唐朝是最繁荣也最具风采的时代，无论是对内的民生，还是对外的交涉，绝度是中华封建史上的一个巅峰。因此，唐朝的传奇，也成为影视作品的取材热门，然而近几年的古装宫斗戏，不免败坏了观众的胃口，此时由央视播出《天下长安》这样一部正剧，实在是让人感到欣慰的。

《天下长安》将魏徵、李世民的故事搬上荧幕，用一个宏观的热血视角，为观众带来一个时代的风骨与风貌，让观众看到一部大格局的电视剧同时，也一定程度撼动了大女主的盛世。

水瓶座爱创新，但却很难交心

李世民的聪明、爱创新是他铸就盛唐根基必不可少的条件，但熟悉水瓶座的人都知道，对人极为友好的他们其实内地是很孤僻的，水瓶座的人对待友情和亲情极具个人色彩，他们对每一类朋友都很友善，但是极难和别人交心，他们对家人很有礼貌，但却总显得冷淡和疏远。

历史记载，李世民命阎立本画二十四功臣像置入凌烟阁，魏徵位列第三。这一举动便可看出水瓶座对人人都很友好，当然，将其二十四功臣像置入凌烟阁未见得与他们是推心置腹的朋友。

从电视剧《天下长安》中可以看到，李世民与其父李渊、其兄李建成的关系都是极为微妙的，从剧集中也能将水瓶座的亲情观逐见一二。李渊的扮演者，李雪健的加盟，堪称是这部剧的“定心丸”，他声音沙哑、演技精湛，将高处不盛寒的唐高祖的喜怒哀乐全都融进李渊这个角色之中。从推翻隋朝、雄才伟略的一代帝王，到被逼退位苦郁无奈的太上皇，李雪健将人物各个时期的内心活动都诠释得入木三分。

另外，为了演好李建成这个角色，听闻韩栋不惜增肥十斤，敬业精神可见一斑。李建成最早与李世民兄弟同心，一同打退突厥入侵，再到后来二人为皇位开始腹黑算计，韩栋的演技细腻丰富，避免了脸谱化。

值得一提的李雪健与张涵予都曾演过宋江，两代“宋江”此次携手演绎“君臣关系”，精彩对手戏看点十足。张涵予饰演的魏徵，称得上是盛唐波澜壮阔的历史画卷中，一名奇男子，同时，他也是《天下长安》通篇故事的线索。相比于长孙无忌、房玄龄，魏徵敢于直言进谏，历史记载曾有200多次进谏，甚至多次让皇帝李世民下不来台。但很明显，李世民知道自己需要这样一位敢说敢做的诤臣留在自己身边，所以《天下长安》也讲述了魏徵与李世民相爱相杀的故事。

能辅佐唐太宗共同创建“贞观之治”的大业，最终成为“一代名相”。魏徵的故事，本身就足够传奇。他言辞之激切，态度之坚定，都是其他大臣所难以伦比的，一向以硬汉形象活跃在电影荧幕上的张涵予，此回出演心怀天下的魏徵，言辞犀利，神采奕奕，居然能和水瓶座的李世民交心，这种关系本身已经是《天下长安》的最大看点了。

刘备得诸葛亮，李世民得魏徵

“人以铜为鉴，可正衣冠；以古为鉴，可知兴替；以人为鉴，可明得失。”李世民与魏徵的朝堂之上的相爱相杀每一段都极为精彩，剧集台词极为讲究。魏徵提出天下的长治久安，引人深思，毕竟自古以来，长治久安总是老百姓的美好夙愿，然而有功必有过，魏徵提出的不少谏言，屡屡触怒唐太宗，正是伴君如伴虎，他的性格也将自己陷入了危机，为全剧构成巨大的悬念。

历史上有两个名臣是最为老百姓所熟知的，一是诸葛亮，二是魏徵，可能不少观众对此言不以为意，但中国四大名著小说《西游记》中有记载，魏徵在西游记里没有变门神，在西游记里他斩了泾河龙王 ，就这个历史地位，说魏徵知名度媲美诸葛亮别不服！

刘备得诸葛亮，李世民得魏徵，这两对君臣的关系有不少相似之处，但两位诤臣的命运却大相径庭。面对李世民这样的水瓶座，魏徵其实是推心置腹的，不然不会一次又一次的谏言。面对魏徵这样的忠臣，李世民是又爱又恨的，不然《旧唐书·魏徵传》中不会记载：“帝亲制碑文，并为书石”。

《天下长安》对于很多观众而言，可以细细感受剧中对人物的精彩还原：李雪健的李渊、张涵予的魏徵，秦俊杰的李世民、韩栋的李建成、舒畅的长孙皇后、姚星彤的平阳公主……有老戏骨也有当红小生，有铮铮铁骨也有巾帼英雄，阵容搭配非常协调，李世民与魏徵的关系，既有独特的恩遇之意，又有仇视的惶恐之至，从这样的人物关系来看，《天下长安》呈现出来了历史质感。

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电影说这是电影，电影说这是生活。

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