无惧中年追梦，《神奇马戏团》是孩子的礼物也是成人的警醒

曾听见老人言：“不怕少年多荒唐，就怕中年追梦想。”细想来也确实有几分道理，随着年岁的增长，曾经的80后已不再是追求个性的一代人，90后，00后身上的标签是越来越多。只因80后已是身负重任的一代人，上有老下有小，逐步走上工作岗位的管理层，成为社会结构以及家庭单位中的中坚力量。不过几年的光景，多少八零后感慨自己轰然老去？

7月21日上映的合家欢动画《神奇马戏团》中，男主人翁就面临中年追梦的抉择，看完全片欢乐之余，不由引人深思。孩子们看到的是马戏团里动物各式变身的奇思妙想，大人们看到的是中年人在捍卫家庭的大前提下勇于追求自己的梦想。

孩子看热闹，大人看门道

曾执导过1998年迪士尼出品动画电影《花木兰》，对于托尼·班克罗夫特这样的好莱坞大导演来说，一部动画电影绝不仅仅只是动画，更应该看到电影引申的意义，并能引导观众思考。新片《神奇马戏团》正是如此，能从电影中看到男主人翁对于自己梦想的抉择，以及女主人翁对于自己丈夫梦想的支持，还能看到孩子们在困难前得到成长，学会担当。

除了知名动画导演托尼·班克罗夫特，《神奇马戏团》的幕后人员可以说是大有来头，形象设计则由卡特·古德里奇操刀，其代表作可是迪士尼&皮克斯出品《寻梦环游记》、《海底总动员》、《怪兽公司》、《怪物史莱克》等大热影片。光从《神奇马戏团》角色海报来看便能窥见其一脉相承的创作风格。有这样的幕后团队，已经是一部电影的品牌保证。

制作求精益，萌宠有讲究

仓鼠、老虎、大象、猴子、狮子、恐龙、猫头鹰、小猫、小狗、猩猩、长颈鹿、鳄鱼、乌龟、棕熊……各种动物应有尽有，绝对能令小朋友目不暇接，美不胜收。长期观看动画电影的观众都知道，动物毛发一直以来都是难以攻克的问题，必须要投入大量的人力、物力才能克服难题。如此之繁复的动物种类，每个动物造型神态各异，工程量之巨大令人叹服。

电影《神奇马戏团》中不仅动物种类复杂多样，并对细节把控极为讲究。人类每吃一块动物饼干便能变一个动物，还要根据人物自身的特点刻画出动物造型，比如说男主人翁是蓝色眼球、蓝色头发，他吃下动物饼干以后所变出的动物，每一个动物身上都有其标志性的蓝色亮点……从这一细节便可看出，好莱坞团队对于动物造型非常讲究，对于细节把控十分严苛。

中年追梦想，走出舒适区

对于80后的父辈们来说“稳定压倒一切”，他们愿意孩子们选择更加稳定却更加沉闷的工作，然而近些年随着社会经济转型，温水煮青蛙的一批人中，明显已经有一批人提前跳出了温水。对于这种勇于跳于舒适区的行为，其实也是要勇于承担相应的风险的。电影《神奇马戏团》的主人翁欧文敢于舍弃自己原本的工作，接手自己从小热爱的马戏团工作，不由令人佩服他的敢于挑战自己的勇气。

欧文的勇敢不是鼓励人们背弃自己的工作、背离自己的家庭，相反的，电影引发的深意其实是让成年人们在日复一日重复的工作中，不要机械化、不要麻木了自己的内心。要像欧文那样，时时不忘生活的勇气，不忘挑战自己。相信电影的海报，用一只呆萌的小仓鼠作为动物男主角也有其特殊意义，小仓鼠每天重复攀爬着自己的小滚轮，谁知道他们的内心想不想说变就变呢？