徐克五年一剑敢叫天王移位，狄卿脑洞大开观众合不拢嘴

记得《狄仁杰通天帝国》在2010年是国庆档的最大赢家，2013年第二部《狄仁杰之神都龙王》再度称霸国庆档，时隔五年，徐克导演终于将《狄仁杰之四大天王》带到这个暑期。《通天帝国》、《神都龙王》、《四大天王》三部影片看下来，更能发现导演徐老怪的魅力所在，从细节处用第二部引出第三部，又用第三部呼应第一部，处处于细节处见真章，令笔者叹服。细数徐克在三部电影中埋下的梗已然是资深影迷的乐趣所在。

七月档期，现实题材视效大片齐头并进

2013年《神都龙王》上映时，徐克导演的美术功底、镜头运用令观众折服，彼时的水怪和鳖皇用笔精妙气势磅礴。时隔五年，《四大天王》在视效上明显比《神都龙王》更上一个台阶，《四大天王》看得观众目瞪口呆丝毫不输好莱坞大片的视觉效果。古色古香的东方视觉腔调，配以完美特效，徐克导演的《狄仁杰》系列拍到第三部，已然是华语电影工业领域一个全新维度。

天王移位，徐克有能力有魄力敢想敢拍

提及“四大天王”，不少观众想到的香港四大天王，到《狄仁杰之四大天王》中则不然。通常进寺庙之前，首先进入天王殿，天王殿里通常供奉四大天王。此处四大天王，是佛教的护法神，又称护世四天尊王，分镇守四方：东方“持国”、南方“增长”、西方“广目”、北方“多闻”。

《四大天王》影片中着重将西方广目天王通过特效还原，广目天王原造型手握一条龙，象征风调雨顺，国泰民安，其实还有一层深的含义，广王天王是龙神的首领。电影中不仅将皇宫大殿之内的神龙复活，还让广目天王得以现身，徐克导演脑洞之大实在令人瞠目结舌。尤其电影结尾近二十分钟的天王大战，叹为观止。纵观整个华语影坛，有能力有魄力敢想敢拍天王移位、怒目大战的，唯徐克导演一人。

人无完人，暴露性格缺点的狄卿更可爱

记得在《狄仁杰之神都龙王》结尾时，冯绍峰扮演的尉迟真金问狄仁杰：“你为什么要来大理寺？”狄仁杰回应：“真理必须追究，正义更需强求。大理寺掌大唐律法，乃社稷纲本，要对抗恶行，打击强权，必须来大理寺。”彼时的狄仁杰刚从并州来到洛阳，如出笼猛虎一般誓要打击邪恶。而到了第三部《四大天王》时期的狄仁杰，腹背受敌，武则天要夺他的亢龙锏、尉迟真金奉命夺取，而试图倾覆唐朝的乱党也想铲除他，周遭变得更加凶险。

此时的他，引用了地藏王菩萨的一句“地狱不空，誓不成佛”为谏言，让观众看到了他的执着。

当然，正是狄仁杰性格中的这种嫉恶如仇的执着，方才使他成为中国的福尔摩斯，可是也正因狄仁杰的性格中的刚毅刻板致使他命途多舛，一生数次收监。儒家讲求中庸之道，狄仁杰性格之中的这种执着时常伤害了他自己，二十多年后的狄仁杰才放下了他的执着，呼应《通天帝国》，狄仁杰主动将亢龙锏交给武则天。

从《通天帝国》到《神都龙王》，再到今年暑期档的《四大天王》，狄仁杰的性格自始至终未发生改变，但明显这一集的狄卿更接地气，他放下了主角的光环，反而更令观众感到动容。

人无完人，一直以来料事如神的狄仁杰，其实也是有他自己内心的痛苦的。《狄仁杰》系列三部虽时间阶段有所不同，但人物性格一脉相承，《四大天王》中看到了一个更加有血有肉的狄卿，看到居庙堂之高处江湖之远的狄仁杰，光是这一点，就值得观众比心。