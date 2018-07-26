《西虹市首富》钱太多怎么砸？沈腾为你种朵花

闫非和彭大魔两位导演的喜剧作品，有两大特点：一是用极简的故事框架装下满满的梗，让观众脑回路应接不暇，爆笑连连，《夏洛特烦恼》如是，暑期档最受期待的喜剧《西虹市首富》也如是。二是男女通吃，不管男观众还是女观众，只要是热爱生活，都能从闫非和彭大魔两位导演的电影中感受到满满的正能量。

除了以上两大特点以外，此次《西虹市首富》别出心裁在于选用了内地喜剧与台湾偶像剧相结合的方式，为暑期档添上了一道笑果十足的“特色菜”。夏洛其人，相信观众已经很熟悉了，是让沈腾在电影圈深深扎根的一个角色；而林真心呢？是宋芸桦始终绕不开的成名作《我的少女时代》，娇憨又呆萌的“林真心”当初惹哭了多少观众？明明是喜剧，却有那么多人为林真心而哭，只因她能勾起女观众想起自己的少女时代，让人不由自主的想起“真心”爱过的人。

从《西虹市首富》来看，沈腾与宋芸桦CP混搭的笑果逗趣又甜蜜。沈腾饰演的王多鱼本是丙级足球队中的废柴守门员，却临时接到一个月花光十个亿的特殊任务，就在这个时候，原本生活潦倒的王多鱼，生活仿佛洒下了一道阳光。生活中的阳光洒下来，令王多鱼面临多重的人性考验，同时，也在对爱情不抱任何期的王多鱼心中种下了一朵玫瑰花。

膨胀与迷茫

通常一个人生活突然发生巨大改变、一夜暴富之后，起初的心态必然是狂喜的，紧接着是膨胀，花钱花了一段时间便开始迷茫，这些都是人性。如果有人觉得自己有再多的钱也不可能迷茫，那只能说明金额不够大。《西虹市首富》剧本改编自小说《布鲁斯特的百万横财》，原著者深谙人性，此次极为本土化的改编之后，随着王多鱼的暴富，观众们被贫穷限制的想象力也一并得到了解放。

作为一部虽然虚化了地域性，却又格外接地气的《西虹市首富》而言，片中的各种“壕”，不过是魔幻意义下的民生呈现，影片的价值在于消解。消解生活中的意义、消解意境……逗趣的同时，其实也消解了浪漫。一句朴实的“都是人，憋整那些虚滴”，还是热乎得让人人忍俊不禁。

宋芸桦扮演来自台湾、性格中略带有些刻板的会计师夏竹，作为王多鱼的贴身助手，她一方面监督王多鱼的违规行为，一方面为老有钱的王多鱼核算手头资产。民生味道中的消解，也消解着台湾的小清新，这种对撞，为电影《西虹市首富》带来了深具差异化又笑点满满的戏剧冲突。

任性与倔强

张国荣曾经说过：“选好了配乐，电影已经成功了一半。”《夏洛特烦恼》的大获成功就得归功要电影配乐：《一剪梅》、《相约98》、《一次就好》、《那些花儿》、《心太软》、《不再犹豫》、《咱们屯里的人》……大串金曲让电影在上映三年之后依然有人津津乐道。此次电影《西虹市首富》的电影配乐同样延续了《夏洛特烦恼》的新歌+怀旧金曲相结合的电影配乐风格，王力宏成名曲《不可能错过你》、李克勤的《护花使者》都搭配上了电影精彩片段。

同时《101》中的火箭少女也献唱了一曲《卡路里》，除此还有一首歌非常有意境：“我想任性就任性，我想倔强就倔强。”在网络用语充斥人们生活的当下，“有钱，任性”成为一部分人的口头禅，与此相对的是“没钱，倔强”。

原本为生计发愁的王多鱼，在过上了十亿身价的生活之后，也开启了他想任性就任性，想倔强就倔强的生活模式。中国经济高速发展三十年，大部分国人努力奋斗的原因在于选择的自由，在于选择的权利。

电影《西虹市首富》中探讨的任性与倔强意义也在于此：有钱并不是可以为所欲为，想干嘛就干嘛；有钱是让人可以尽量避免开口求人，想不干嘛就不干嘛。有钱之后，人有了选择的权利，有了选择的自由。

金钱与人性

很多人在有钱之后容易暴露出本性，于是金钱就成为了检验人品的一大试金石。在当下社会环境中，你永远也不知道你的爱人为了你放弃了哪些东西，这涉及到人生的机会成本：因为人生无法重来，每个人只能选择一种生活，谁知道我们在选择一种生活的同时，放弃了怎么样的生活呢？

人品靠得住的人，才明白感情的依托远比金钱的傍身来得实在。相反，自私自利的人，在他们心中金钱傍身带来的安全感，远比一切重要。这涉及到马思劳 (Maslow)曾提出的人类需要阶梯：生存需求，安全需求，归属感与爱，认知需求等等……越是高级的人品越是将归属感与爱的需求放在高位。

电影《西虹市首富》沈腾饰演的王多鱼，在观众的心中种下了一朵花：有一个人陪你风里雨里不离不弃，日子差不到哪儿去；拥有自己真心想要守护的人，每个人都是首富。