没有一个男人不在爱里成长，看《花心AI》里大圣如何归来？

无论是弹弓还是Jeep越野车，男人的成长从来都不是自发的。男人的成长，底色从来都是淡淡的忧伤，只是外界看来是欢快的，一如星爷的《大话西游》。那么，人工智能对男人意味着什么？

作为一次难得的尝试，首部人工智能主题科幻喜剧《比特碧儿的烦恼之花心AI》（简称《花心AI》）经过第一轮试演，虽然并没有交上一份满分的答卷，甚至其中的bug依然被吐槽，该剧却获得业内不少人士的好评。正如北京科技记协在官方微信号中写道，"尽管并不完美，《花心AI》仍不失为一次成功的科学戏剧尝试。要知道，我国上一部含有科学内容的话剧可以追溯到1942年夏衍先生的《法西斯细菌》。"

作为一部刚刚尝试的AI主题话剧，除了总导演刘艳是《翠花，上酸菜》的制片，演员宋裔出演过陈佩斯导演的话剧《阳台》，其他参与者并非业界明星。该剧何以承担如此高的评价？

笔者发现，初心或许是这一剧获得颇高评价的最深层原因。18年前《翠花，上酸菜》捧红邓超之后不久，总导演刘艳远赴美国，学习好莱坞的喜剧精华，用了10年时间以归零的心态重新打造自己的喜剧风格。一位话剧票友说，这部剧看不到太多刻意迎合的网络段子，反而是原创的喜剧片段。这或许是创作团队所一直坚持的初心，不要快餐式的插科打诨，而是真诚地引发思考：人和AI到底是一种什么关系？而且，这种思考一直很接地气，很有现实来源。

在这部剧中，男主人公牛比特是一个天才电脑工程师，重度宅男，没有恋爱经历，他最大的爱好就是研发最像人类的人工智能机器人。虽然屡屡失败，却并不放弃，研制成功后，却无法自拔地爱上了自己的作品。

牛比特的故事看似荒诞，其实是几乎每一个现实中的投影：我们已经离不开智能手机，甚至睡觉之前最后一次见面的不是自己的另一半，而是自己的手机。或者说，智能产品已经成为自己的另一半，正如美国科幻电影《Her》中所展示的，男主人公爱上了电脑操作系统里的女声"萨曼莎"。

然而，《花心AI》并未止步于此。女主人公机器人菲索菲亚问牛比特，"我是你的什么？"牛比特调侃回应，"你是我的优乐美。"刚开始，牛比特并未把菲索菲亚当做女朋友，然而，随着菲索菲亚的升级，她越来越有超强的情感学习能力，最终牛比特爱上了自己的女机器人作品。作品似乎在隐喻，人类越来越强大，会像上帝一样创造有生命的东西吗，或者重新思考AI时代"上帝死了"的哲学话题。

当然，这样宏大的哲学话题并不是一个初创的话剧完全承载的，本剧最让人感动的还是具有情感的菲索菲亚逐渐意识到，自己被感染病毒后的破坏力，连创造者牛比特也难以控制了。于是，菲索菲亚主动吞下了升级后的病体苹果，让自己的运算能力和攻击力迅速降级。她以自我的牺牲，唤醒了男主人公牛比特的成长。这让人想起，父母跟孩子的关系，原生态家庭的孩子搞出大破坏，不可收拾之后，主动承认错误，这时候，父母才意识到这是自己的问题。这也让人联系到美国科幻电影《超能陆战队》的最后一幕，健康护理机器人大白以自我的牺牲换取了人类的生存。

编剧团队刻画出两个女机器人，女主人公菲索菲亚（雪碧儿）和科技大佬马腾云的AI助理索菲索亚（上图），都非常鲜活，前者的自我牺牲精神和百变形象让几乎所有的观众印象深刻，后者因为"没休假、没例假、没产假"让观众捧腹。

两位女机器人跟现实中的女性一样，付出太多，在开怀大笑之余，相信不少女性观众也会紧紧拥抱自己几秒钟。他们（女机器人和女人）的牺牲换来了男人的成长，即使是呆萌傻的牛比特也获得了精神上的新生。

总导演、编剧刘艳后来对媒体记者说，剧中的两位女机器人源头是首个获得公民身份的机器人索菲亚，此剧也是有向索菲亚致敬之意。索菲亚被视为情商和智商都很高的机器人，她曾对央视记者说，被人类控制很难过。刘艳说，这激发了太多思考，关于人类与AI的关系，以及是否应该有女机器人人权主义者。

其实，这部剧的精彩之处远不止于此。众多配角也让观众们眼前一亮，比如吃下婀娜多姿披萨变身娘炮的A神，从网红成长为女记者的兔兔，以及贪婪无度的查尔斯，又蠢又懒搞笑不止的小毛等等。

当然，最出色的莫过于在陈佩斯导演喜剧《阳台》中有着出色发挥的女演员宋裔，这次泼辣、邋遢的造型很抢眼，她出演敢爱敢恨的豪情女汉子机器人雪碧儿，也跟王叙然饰演牛比特那种懦弱迂腐，形成强烈的反差，戏剧冲突十足。年轻时期的爱情往往炽热而鲁莽，犹如"飞蛾扑火"般全情投入。雪碧儿对牛比特的一往情深在各种笑料之后却隐藏着淡淡的伤感。雪碧儿炽热的爱情盲目而危险，在遭遇现实困境时，牛比特在内心纠结的过程，其实也是自我成长的过程。

没有一个男人不在爱里成长，哪怕和牛比特相爱的是人工智能机器人。AI时代，大圣再度归来。AI时代，人类关于自身的再度思考刚刚开始。（作者：北京小土豆、句单单）