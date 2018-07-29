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八一厂居然能拍出《浴血广昌》过瘾铁血柔情还凄美

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2018-7-29 1:04:59

 


高峰、张馨两位导演合作《浴血广昌》叫我有一种巨大惊喜感，不仅没有领导阶级假大空去瞎喊口号，各类战争场面与厮杀微妙细节很真，制作明显用在刀刃上。况且通过五伢子、何淑瑶、三伢子等红军坎坷命运，小人物的兄弟情、战友情、母子情贯穿其中，还原了宏大内战的残酷感与革命情怀，更重新诠释了真实的信仰。



以发生在1934年江西广昌的“广昌战役”、“高虎脑战役”为背景，但彭德怀等革命将领却是配角，故事从赖婆婆及她的五个参加红军的孙子——五个伢子等小人物身上去展开，包括善良热情、乐于助人的战地护士何淑瑶，每个革命战士尽可能有血有肉，不刻意去喊去叫自己有多愚忠。《龙之战》导演高峰+编剧刘英学明显有备而来，让小人物烘托大战场情怀，从而避免意识形态与政治纠纷。



片中，赖婆婆假的前三个伢子都为革命奉献出了年轻的生命，而五伢子从一个胆小懦弱怕见血的农家孩子，锐变为大无畏的革命英雄，也没有愣去写他如何不怕，包括人物也会受伤、疼痛、害怕，也会冒失和激动。他甚至面对小护士何淑瑶的质问：“理想就那么重要吗？需要死那么多人？生命真是太脆弱了！”，干脆无言以对；还有被迫炸桥时候，当地老人来誓死捍卫，后面目睹敌人来袭，一起同归于尽...《浴血广昌》也从重新审视了战争残酷与信仰的价值。



郑昊、杨俊生、祝希娟、何达等演员生动走心，没想到90后妹子卢秋宏更是惊鸿一瞥，感人肺腑。她饰演战地护士何淑瑶，善良质朴、热情助人，只因家遇浩劫，为复仇投身革命。她不愿杀人，并想方设法搭救每一个死伤战士，从荷花丛里救过自己人。后面她因目睹白鬼子伤兵，大发善心，舍己救人，凭白被对方拿枪威逼，如此丢了性命。目睹子弹从她胸前穿过，暗想假如不打仗，或许她会活得很简单很开心，红颜薄命呈现出悲剧凄美感，不禁叫人唏嘘！



从叙事与制作角度来说，《骆驼客》《龙之战》导演高峰明显效仿好莱坞大片手法，丛林小枪战、大战壕肉搏、真人坠河、炸大桥等场面没有丝毫敷衍，手提摄影的手法，也让战场场面逼真而震撼。尤其是敌我远近厮杀场景，殊死搏斗的动作戏和炮火连天的大场面，枪林弹雨下扫死的士兵都似无辜百姓，肉搏时白刀子进红刀子出，坦克碾压革命战士后的血迹，以及爆头、断肢、穿胸如此真实细致，颇为震撼人心。



本片对国军的刻画是很到位，没有弱智化敌人。他们训练有素，作战能力强，迫击炮、坦克等重型装备，而且不择手段，屡次夜袭打得革命战士们非常狼狈。里面安排的一场蒋介石开会，演话也相当有谋略，蒋委员长开会时提出“要得民心”，先打日寇是“鼠目寸光”等战略部署，甚至要求自己士兵拿东西要放钱，同样避免了脸谱化，可惜他没做到得民心者得天下。而广昌一战，许多战士不清楚自己负责狙击，甚至会变炮灰，这也跟《集结号》有异曲同工之妙！



在体制内诞生，还用有限的资金拍摄，其场面之精致、震撼、骇人，叫人想起《太极旗飘扬》《兄弟连》等经典战争经典的影子，这在以前八一厂首席主控的电影里是罕见的（毕竟他们出品《芳华》《智取威虎山》是参投）。比起《目标战》《百团大战》《勇士》等多数滥竽充数、死气沉沉的国产战争片，《浴血广昌》绝对可以跟《夜袭》《喋血孤城》等诚意战争片媲美，就连一句斩钉截铁的“绝不后退”都很有力量，这真是很有匠心精神。



有着以上这些因素，才让这部战争片有铁血柔情与过瘾地方，才让我认为它值得称赞。我相信在《龙之战》《浴血广昌》后，高峰导演为首的良心团队会越拍越好，也能走得更远。在主旋律题材影片如《战狼》《湄公河行动》等都取得了良好的口碑和不俗的艺术成就后，终于有一部八一厂主控的国产战争片让人看到惊喜了，所以《浴血广昌》，必须力挺之！      






浴血广昌 (2018)

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浴血广昌/Blood-Soaked GuangChang(2018)
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