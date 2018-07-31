《浴血广昌》：从小人物出发，从大格局回望

八一建军节之际，由八一电影制片厂、抚州市文化旅游投资发展有限责任公司和广昌县文化旅游投资发展有限公司联合出品的革命历史题材影片《浴血广昌》，向中国人民解放军建军91周年献礼。与以往主旋律电影不同的是，《浴血广昌》聚焦于"广昌战役"中的小人物刻画，从而让观众看到整个大时代。

如今老百姓们早已安居乐业，但为1934年"广昌战役"所有的牺牲，苏区人民对革命红军的支持，都值得现世安稳的人们铭记。时代选择了拿 着枪就开始发抖的五伢子，小人物的命运也推动了时代的发展。

从小人物出发，看大时代动荡

电影《浴血广昌》故事北京在1934年，也是第二次国内革命战争时代最为艰难的时期，彼时的悲壮难以言状，只能够通过电影主角人物战友情、兄弟情、父子情的刻画,向观众呈现小人物的悲惨命运，大时代的动荡不安。

与那些"手撕鬼子"的抗日神剧有极大不同的是，此次《浴血广昌》的主角并没有刀枪不入的主角光环，主角五伢子就是平平凡凡家中的第五个孩子，原本在读书上极为上进却加入到革命中，这一设置让人想起了《血战钢锯岭》中战争的残酷。身为军人的大伢子、三伢子以及后来加入的五伢子，还有祝希娟扮演的赖婆婆等人，都将革命时期的小人物有着深刻还原。

从大格局回望，记革命的代价

影片处理细节很真实，如爆炸场面，子弹出膛，服装化妆等方面，都深得八一厂战争片的精髓。从如今的国共格局来看彼时，难解难分之下只能兵行险招。彼时红军的战力还远远无法与国民党军队相抗衡，但最终的成败现代人已经看到。回头望去，正是我军在孤注一掷奋力一搏之下，才有今天人们的安稳生活。

看罢电影之后，发现彼时的保卫广昌的部队实在惨烈，而这是这场场惨烈的牺牲，才换得了最终的胜利。革命如此，其实人生何尝不是如此？专注于计较眼前得失的人，没有大格局，没有长远计议。将自己的格局的放大，如今再来回望历史，虽看到了革命的惨烈牺牲，但也取得了最终的大胜利。

敌人越是强大，电影就越精彩

众所周知，敌人越是强大的电影就越是精彩，在《浴血广昌》中极为难得的看到对国民党的具体描写，这在内地的影视作品中不多见。如今加头看，立场不同、 信仰不同，也导致了国军与共军的命运的不同。

喜欢看军事题材影片的观众不可错过8月1日在电影院上映的《浴血广昌》，看到最后为军人为国付出而感到感动。当下的人们越来越富裕了，却也越来越冷漠了。彼时因为失去亲人而越发勇敢战斗的五伢子，一直从广昌战役的1943年战斗到1953年，所有的悲愤都转化为勇敢，从五伢子也看到了那个年代的悲悯。时代在进步，社会在发展，但有些精神需要被铭记：对家人的关爱、对社会的责任，无论过了多少年，都值得传承。