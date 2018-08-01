《幻乐之城》：已藏好的人生观被合盘托出

以乐之名，筑演之城。今年夏季，最出风头的综艺节目要属湖南卫视热播的国内首档音乐创演秀《幻乐之城》。长期观看综艺节目的观众不难发现，无论是哪一档综艺节目，最大看点都是看明星们现实生活中不为众人知的一面。

细数大热的综艺节目，《奔跑吧兄弟》看到的是明星们的对战与身体机能、《极限挑战》看到的是明星的智能比拼、《演员的诞生》看到的是演员们临场应变能力与真正演技，而《幻乐之城》则是非常直观地看到明星的演技和唱功，更能从他们的创意故事中非常综合性地看到明星们的成长经历以及人生观。

记得第一期节目时，首位出场的黄晓明聊起自己的年纪以及目前的现状，可以看到近几年求思求变的黄晓明他自己本身的性格特点以及一路走来的心路历程。而在开心麻花电影《驴得水》中爆红的女演员任素汐更是分享了自己的成长家庭环境，她儿时的故事感动了《幻乐之城》的核心主脑——天后王菲。

主持人何炅说过“有生之年”，确实如此，大部分粉丝都意料不到一向特立独行又高冷的天后王菲会为综艺节目站台，但从目前已经播出两期的《幻乐之城》来看，天后威名保住了。喜欢王菲的观众都知道，她是非常直白的人，从她对每一位嘉宾的节目顾问到节目点评，她的直白无需多言，但没有哪一档节目像《幻乐之城》这样，让观众看到了王菲极具幽默感的一面。越是简单的人越是容易获得快乐，王菲在节目中虽依然话不多，但她每一次的笑都能让观众感受这档“音乐创演秀”的魅力所在。

音乐创演秀的新颖，其实隐藏着创作者的人生经历。正如每一位导演作品中能体现导演的个人风格，《幻乐之城》中每一位嘉宾的创意故事、演唱曲目、表演风格……都难看到表演者目前的人生境地。

第二期节目中首位出场的大张伟，在又唱又跳之后浑身大汗淋漓，他与自己的对话是：“你是不是对快乐有什么误解？”“你是不是对人生有什么误解？”早前曾看过报道说大张伟家里的装修风格像极了KTV，众人们笑他太浮夸，如今看了《幻乐之城》再细想来，他是固执坚持着自己快乐的人。

别人笑他太疯癫，他笑别人看不穿，花儿乐队让他红得早，如今的他长年混迹在综艺节目中，众人看他是极具喜感的，其实他内心也有自己的疲惫，但他的快乐永远比疲惫多，并用这种欢快感染着观众。

第二位出场的马思纯，作为近几年崛起的新锐女演员，金马影后的荣誉一直被主持人何炅以及魏大勋拿来调侃，但从节目中却极易看出马思纯的恋爱观。

范晓萱的《氧气》其实是有些暴露年纪的歌曲，但那种清新又情浓的风格可以说是影响了一个时代。如何在马思纯的演绎之下可以看到她的少女情怀总是诗。

音乐总监另外为她选了一首刘若英《为爱痴狂》更能将她的内心世界演绎出来。对于马思纯目前的生活状态以及内心世界来说，她自然是爱情大过天。

意想不到的是贾乃亮在《幻乐之城》中演绎大城市里打拼的小人物，他一句口头禅：“我们在大城市里打拼是有优势的，皮实。”诉尽了底层人民的辛酸。无论世间多冷漠，内心有温暖有爱的人，就像是生活中的一道光。

另外，贾乃亮一人分饰两角也是一大看点，“希望能把悲伤隐藏看不出慌张，希望能够陪伴着你把理想对你讲……”大城市里的焦虑与友爱都能从贾乃亮的创演秀中看出来，当然，最重要的其实能看到贾乃亮与自己内心世界的对话。

看了《幻乐之城》也是头一次看到贾乃亮如此敢于表达自己的柔软，只有经历过艰辛和磨难的人，才知道内心柔软的力量。

最后压轴出场的嘉宾，女演员韩雪，古典美的外表下，实在意料不到她是一个技术控，对多媒体舞台效果有着自己独道见解。岂料此次与韩雪配合的马志宇导演更是对舞台效果精益求精，非常绅士的扛下了所有技术上的问题，只为韩雪能充分发挥自己的情绪还演绎好角色。

韩雪演唱是早年黄沾与顾嘉辉合作的《焚心以火》，大多媒体舞台效果的呈现之下，千生千世的豪情与诗意实在不可多得。

从韩雪的表演中，可以感受到她多年来对自己对他人的严格要求，她的表演也是《幻乐之城》节目到目前为止舞台效果最为绚烂的。

每一期综艺，都精心布置好四场音乐微电影，让观众看到明星们演技、唱功之下，藏匿于内心的人生观。不藏着，不掖着，每一首歌都唱出了自己内心，每一位嘉宾也忠于内心，《幻乐之城》中每位嘉宾在虚实之间的这种互动，是最难能可贵之处。