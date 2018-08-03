无绯闻，无负面，无差评，"三无"演员林静与她的《扶摇》女王

近期由杨幂、阮经天、林静、刘奕君、王劲松等人领衔主演的《扶摇》正在热映，收视率、网播量自开播以来一路高飞猛进，话题度居高不下，成为年内不可小觑的口碑力作。随着剧情的深入，解开重重迷雾的重要人物璇玑公主登场了，这两位公主与女主扶摇有着千丝万缕的关系。

而这个关键人物由古装女神林静饰演，并且此次将一人分饰两角——双生姐妹璇玑国公主凤璇和凤琦。

此次也是资深演员林静首度分饰两角，挑战个性与年龄跨度极大的凤璇和凤琦，既表现出了温婉善良的一面，又有着舍我其谁的霸气，难度系数可见一斑。

丹凤眼、柳叶眉、瓜子脸……极具古典美的演员林静出场便令人眼前一亮，演技状态在少女和女王之间自由切换，女神一出手，果然非同凡响，其精湛演技再次征服了观众。

近几年，观众们逐步从流量鲜肉、小花的谈论中回归理性。谈论得最多的便是演员的业务素质——演技，从一票实力派的翻红就能看出来，如今的影视剧早已不是靠鲜肉小花就能得到认可，观众就会买账的时代了。所以现在的影视剧一定会有实力派们成为剧中颇具个性的演技担当，不少演员可以趁此机会让观众看到了他们更多的可塑性和爆发力。

当然，林静就是其中之一。早在1998年，她便从空姐改行成为演员，出演何家劲、范冰冰版的《马永贞》，但惊鸿一瞥过后，认识她的人并不多。观众最早认识并喜爱林静是在2003年苏有朋版本的《倚天屠龙记》中，贾静雯、高圆圆……一众美女中，林静起初并不出挑，但她古典美人的温婉大气和安静优雅的气质，为她第一次赢得了观众缘。《倚天屠龙记》之后，观众们还是记住了林静饰演的蛇蝎美人丁敏君。

这是大众首次看到林静的爆发力，往后不管角色大小，反派还是正派，非科班出身但勤奋进取的林静都选择静下心来雕琢演技。2004年在《汉武大帝》，林静再次证明了自己的演技实力，出演卫子夫一角。敢于挑战了历史上赫赫有名的奇女子卫子夫，诠释了她跌宕起伏的一生。

而这个角色难度在于年龄跨度大，但是在观众心目中留下了深刻的印象。一个眼神，一句台词，足见功力。

当年戏红人却未红，《汉武大帝》演技受到了业内人士的认可，所以多年来她一直片约不断。去年，黄晓明、宋茜等主演的古装剧《上古情歌》中，林静开始挑战反派角色，一个心高气傲，护子心切的母亲，为在波谲云诡的后宫争斗当中，她处心积虑，步步为营。痛失爱子蝉雷氏开始黑化之后，令不少观众看到了她霸气的一面。这也是她在《汉武大帝》之后又一次与黄晓明合作，可见当年业内对她演技的认可程度。

林静不是拘泥于演绎同一种类型角色的演员，她的野心是当个真正的实力派，所以之后挑选角色中，她更倾向于挑选拥有鲜明人物性格、命运多舛的角色。如今多年过去，市场早已千变万化，但是对于现在的她来说却是最好的时机，拥有人生阅历，识尽人间沧桑更是让她展现出专属于自己的独特气质。

且这两年林静在诠释角色愈发成熟有深度，像去年的暑期档上，林静除了《上古情歌》以外，还在《夏至未至》里林静的扮演七七的母亲，她有着温柔隐忍的性格，又有着贤良淑德的一面。她在刻画这个"家庭主妇"的角色时，不同于以往的角色演绎，彻底颠覆自己，塑造一个在婚姻和亲情中徘徊不前的中年女性，而林静扮演的人物也是整部戏中最为难得的复杂和深刻的角色。

《夏至未至》和《上古情歌》中的不同母亲形象，再度证明了林静的不俗实力。

2018年，林静更是开启了霸屏模式，她始终保持着演员塑造角色的敏锐感知力，懂得在不同类型的剧作中展现成熟魅力。

这是一位多年耕耘的女演员该有的姿态，为每一个即将到来的角色做好充分的准备，最为难得的是，今年是她出道整整二十年，二十年来却鲜有绯闻。多年来一直低调拍戏，片约不断。

无论是《凤求凰》中的齐太妃，还是《三国机密》中的何皇后，亦或是《扶摇》中的双姝，她将每一次角色当女主角来演，尽心尽力，不断挑战自己，拓宽戏路，如一团火焰出水来。

另外，值得一提的是，林静出演的谍战剧《密查》、偶像剧《我的爱如此麻辣》、现代剧《典当行》、商战剧《重生归来》、古装剧《蔓蔓青萝》等都将一一与观众呈现。

而出道多年却从未有绯闻的林静一直用实力说话。气质幽兰，人淡如菊，而且多年来不炒作不上综艺，没有因为名利冲昏头脑，用自己的坚持和从容，不断填满充实自己。

时间就像浪潮，总会淘出金子，经得起岁月的打磨，外界的推敲。相信不久的将来，林静会有更好的作品，更具挑战性的角色。