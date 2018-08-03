网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>无绯闻，无负面，无差评，"三无"演员林静与她的《扶摇》女王

无绯闻，无负面，无差评，"三无"演员林静与她的《扶摇》女王

加入收藏

2018-8-3 23:40:50

近期由杨幂、阮经天、林静、刘奕君、王劲松等人领衔主演的《扶摇》正在热映，收视率、网播量自开播以来一路高飞猛进，话题度居高不下，成为年内不可小觑的口碑力作。随着剧情的深入，解开重重迷雾的重要人物璇玑公主登场了，这两位公主与女主扶摇有着千丝万缕的关系。

而这个关键人物由古装女神林静饰演，并且此次将一人分饰两角——双生姐妹璇玑国公主凤璇和凤琦。

此次也是资深演员林静首度分饰两角，挑战个性与年龄跨度极大的凤璇和凤琦，既表现出了温婉善良的一面，又有着舍我其谁的霸气，难度系数可见一斑。

丹凤眼、柳叶眉、瓜子脸……极具古典美的演员林静出场便令人眼前一亮，演技状态在少女和女王之间自由切换，女神一出手，果然非同凡响，其精湛演技再次征服了观众。

近几年，观众们逐步从流量鲜肉、小花的谈论中回归理性。谈论得最多的便是演员的业务素质——演技，从一票实力派的翻红就能看出来，如今的影视剧早已不是靠鲜肉小花就能得到认可，观众就会买账的时代了。所以现在的影视剧一定会有实力派们成为剧中颇具个性的演技担当，不少演员可以趁此机会让观众看到了他们更多的可塑性和爆发力。

当然，林静就是其中之一。早在1998年，她便从空姐改行成为演员，出演何家劲、范冰冰版的《马永贞》，但惊鸿一瞥过后，认识她的人并不多。观众最早认识并喜爱林静是在2003年苏有朋版本的《倚天屠龙记》中，贾静雯、高圆圆……一众美女中，林静起初并不出挑，但她古典美人的温婉大气和安静优雅的气质，为她第一次赢得了观众缘。《倚天屠龙记》之后，观众们还是记住了林静饰演的蛇蝎美人丁敏君。

这是大众首次看到林静的爆发力，往后不管角色大小，反派还是正派，非科班出身但勤奋进取的林静都选择静下心来雕琢演技。2004年在《汉武大帝》，林静再次证明了自己的演技实力，出演卫子夫一角。敢于挑战了历史上赫赫有名的奇女子卫子夫，诠释了她跌宕起伏的一生。

而这个角色难度在于年龄跨度大，但是在观众心目中留下了深刻的印象。一个眼神，一句台词，足见功力。

当年戏红人却未红，《汉武大帝》演技受到了业内人士的认可，所以多年来她一直片约不断。去年，黄晓明、宋茜等主演的古装剧《上古情歌》中，林静开始挑战反派角色，一个心高气傲，护子心切的母亲，为在波谲云诡的后宫争斗当中，她处心积虑，步步为营。痛失爱子蝉雷氏开始黑化之后，令不少观众看到了她霸气的一面。这也是她在《汉武大帝》之后又一次与黄晓明合作，可见当年业内对她演技的认可程度。

林静不是拘泥于演绎同一种类型角色的演员，她的野心是当个真正的实力派，所以之后挑选角色中，她更倾向于挑选拥有鲜明人物性格、命运多舛的角色。如今多年过去，市场早已千变万化，但是对于现在的她来说却是最好的时机，拥有人生阅历，识尽人间沧桑更是让她展现出专属于自己的独特气质。

且这两年林静在诠释角色愈发成熟有深度，像去年的暑期档上，林静除了《上古情歌》以外，还在《夏至未至》里林静的扮演七七的母亲，她有着温柔隐忍的性格，又有着贤良淑德的一面。她在刻画这个"家庭主妇"的角色时，不同于以往的角色演绎，彻底颠覆自己，塑造一个在婚姻和亲情中徘徊不前的中年女性，而林静扮演的人物也是整部戏中最为难得的复杂和深刻的角色。

《夏至未至》和《上古情歌》中的不同母亲形象，再度证明了林静的不俗实力。

2018年，林静更是开启了霸屏模式，她始终保持着演员塑造角色的敏锐感知力，懂得在不同类型的剧作中展现成熟魅力。

这是一位多年耕耘的女演员该有的姿态，为每一个即将到来的角色做好充分的准备，最为难得的是，今年是她出道整整二十年，二十年来却鲜有绯闻。多年来一直低调拍戏，片约不断。

无论是《凤求凰》中的齐太妃，还是《三国机密》中的何皇后，亦或是《扶摇》中的双姝，她将每一次角色当女主角来演，尽心尽力，不断挑战自己，拓宽戏路，如一团火焰出水来。

另外，值得一提的是，林静出演的谍战剧《密查》、偶像剧《我的爱如此麻辣》、现代剧《典当行》、商战剧《重生归来》、古装剧《蔓蔓青萝》等都将一一与观众呈现。

而出道多年却从未有绯闻的林静一直用实力说话。气质幽兰，人淡如菊，而且多年来不炒作不上综艺，没有因为名利冲昏头脑，用自己的坚持和从容，不断填满充实自己。

时间就像浪潮，总会淘出金子，经得起岁月的打磨，外界的推敲。相信不久的将来，林静会有更好的作品，更具挑战性的角色。

--------------------
电影说这是电影，电影说这是生活。

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274087名成员15080个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 