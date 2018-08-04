《小偷家族》不是我的菜

这个周末可供选择的新片其实不少，但在《药神》和《西虹市》的双重挤压下，新片排片率严重缩水，歌舞片《妈妈咪呀2》竟然不足百分之一，让人错愕；姗姗来迟的《的士速递5》也是不温不火，只有《小偷家族》和《风语咒》的排片还算正常，至于其他电影更是靠边站了。

我不是是枝裕和的粉丝，因为他的电影风格不太能吸引我。看了一下他的作品年表，只有9年前的《空气人偶》我看过，但现在也忘记讲的是什么了。那个时期出现过好几部类似的电影，如美国的瑞安·高斯林主演的《充气娃娃之恋》等，都是大同小异。

看《小偷家族》的时候，第一感觉是闷，既是沉闷，也是憋闷。几个毫无关联的底层人士蜗居在一隅陋室，互相间保持着生硬的和谐，带着如同商场服务员般的笑脸讪讪地交谈，谈话的内容浮皮潦草，都没有走心，一看就是各怀鬼胎。其实剧情的所谓转折并不存在，只是说没说破而已。

这些底层人其实对法律也没啥概念，只要不被抓到，他们还会沾沾自喜地继续偷下去，并把违法当做“混社会”的一种本事，一种技能。家里的三个女人都有以色侍人的经历，而且都抱着无所谓的态度，只要能捞到钱，一切皆合理。父亲没个当家人的样，也是个惯偷，还教唆孩子帮他盗窃，他在奶奶死了后将尸体偷偷埋葬，和他的贼婆娘一起将老人的积蓄掠夺一空。其实这些罪行我们在社会新闻里也曾见识过，但集中在一个“家族”里，还是让人略感消化不良。

如果把这个家族里的任何一件类似丑行放在内地的社会新闻版块， 定会毫无例外地被千夫所指、万人唾骂，但很吊诡的是，某些影迷竟然被影片感动哭了。我的心灵是直到字幕滚动也没有任何波动，只是替剧中的人物感到惋惜。可怜之人必有可恨之处，除了可恨，还有一丝可鄙。在影片后半段，是枝裕和的冷静有些让人战栗，他赤裸裸地揭发了每个人的老底，撕掉了最后的遮羞布。

审问的过程拍得非常缓慢冗长，没有任何背景音乐，刻意进行了冷处理。这种去drama化是近年来艺术电影的新趋势，本来足够狗血的情节故意拍得乏味一些，反而能留给观众冷静的、理智的思考余地，比一味的情绪宣泄显得格调高出很多。在结尾处，是枝裕和又增加了一个善意的尾巴，我感觉是画蛇添足。这种在冷眼审视和人文关怀中左右摇摆、自相矛盾的态度，也大约近似于知识分子们对底层人的态度。

一个导演能拥有众多的粉丝不知是一件好事还是坏事。好事是无论他以后拍的如何都有人赞美、买账；坏事是非粉丝、不吃这一套的观众很难从他的电影里获得像他的粉丝们那么多的快感，继而从此与他的电影彻底无缘。