网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>《面具》绿茶婊陪睡陪SM,当特务身心俱疲哀叹？

《面具》绿茶婊陪睡陪SM,当特务身心俱疲哀叹？

加入收藏

2018-8-7 2:04:55

 


谍战大局《面具》有一个很棒开头，还让军统、公安、法医、汉奸在哈尔滨雪夜的斗智斗勇，尤其被唤醒潜伏者李春秋，在情与理之间苦苦纠葛，祖峰、侯勇、梅婷、佳琪都演生动鲜活，叫人追起来欲罢而有所不能！没想到看了一半，发现漏洞越来越多，恪尽职守的丁战国，居然是党国“黑虎行动”高层坏蛋，女特务赵冬梅经历更是匪夷所思，被逼陪睡和SM，更香消玉殒走向了绝路。



曾担任《密使》、《追击者》等多部电视剧编剧王小枪，明显在《面具》人物设计、布局、悬疑大下苦功，这是收视保障。尤其在人物对峙上，祖峰饰演李春秋终日隐瞒妻儿、同事，谨慎行事，他虽是国军派出特务奸细，却尚存良知与善良；丁战国则是恪尽职守、睿智老辣的公安，不断打破砂锅问到底，追查男主角身份，勾引大家鼻子走。梅婷饰演娇妻，因寂寞出轨，自惭形秽，事后还说出“我觉得很多时候不认识你”，更让人浮想联翩。



杜志国饰演保密局站长魏一平，表演是厉害的，他老奸巨猾，为达目的不择手段，只要谁暴露目标，都是枪毙杀之，一句话传过去，就逼人自杀，歹毒到骨头里。老头沧桑话语屡屡透出不寒而栗的卑劣，各种一语双关的台词，还派男一去接近小美女离婚，各种很难对付的超级BOSS范儿！句号饰演陈立业就是扫地僧一般的存在，居然能跟踪李春秋十年，叫人难以捉摸。



看似是谍战剧，不时有对尸体解刨、敌特探寻、爆炸轨迹等刑侦推理，却在佳琪饰演赵冬梅出现后，突然变成三角恋二奶题材的爱情伦理剧。看着“原配”梅婷找“二奶”佳琪去摊牌，后者还深情款款去公安局找李春秋的倔强，一口一个“我是她女朋友”，简直把《面具》拍成谍战版《我的前半生》，典型迎合家庭妇女口味。这些其实都是小CASE，最叫人瞠目结舌是赵冬梅还是党国卧底！！！



既然女二号也是保密局的，早就知道李春秋来意，男一为取得通讯录而去接近她，跟赵冬梅各种情感纠缠，甚至什么“我喜欢你”“我脑子里都是你”等浪漫撩妹戏，瞬间成为了演而演。赵冬梅后面去陪日本鬼子睡，还被SM挨打，一次次的背上遍体鳞伤，还导致她在床上反击日本鬼子，惨遭追杀，就更狗血了。



保密局就为一个地道，找女特务陪睡日本人？为监视李春秋就叫他去跟女人鬼混搞二婚？李春秋被唤醒频繁活动的这段时间里，陈立业对李春秋却没有更多的动作，然后过去说清来意，就轻松策反，谁信？加上丁战国突然黑化，都显得那么刻意。89后美女佳琪够给力，她将看似楚楚可怜、痴心执拗，跳舞时曼妙轻灵，实则心机叵测的绿茶婊，她演绎身不由己的悲情，勉强支撑着虚伪《面具》。



丁战国的反转，李春秋的判变，两人之间的冲突和博弈愈发激烈，面对迫在眉睫的“黑虎计划”，面对老汉奸突然现身，面对被追杀的赵冬梅，都使得《面具》充满了扑朔迷离。王小枪不管是不是撒狗血，都确实把故事信息量与悬疑感做得很到位，相比《红蔷薇》《麻雀》并不逊色，远比《脱身》《爱国者》《小楼又东风》那些水货好看，却不能掩盖BUG！



姚兰独守空房的哀伤和疑惑，赵冬梅被枪击死在雪地后的凄美，李春秋目睹国军残忍血腥的焦灼、无奈、痛苦，将这段解放前夕的“特务东北往事”有一些人性味道....可惜，魏一平被抓太轻松，丁战国得意洋洋设下陷阱，又被李春秋识破，直接一枪干掉，浮华梦一场！在谍战剧泛滥的年代，《面具》不能成为绝对优秀精品剧，却像一个爆米花肥皂剧，这么多实力派演员对峙，满足你一时嘴馋。


PS:希望佳琪能红起来，不想她的美丽，走心表演，让我有我追《面具》的巨大动力！



面具 (2018)

影评(3)

收藏(2)

面具(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/107143/blog/8044883/
--------------------
微信公众帐号seafans-movie

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274097名成员15084个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 