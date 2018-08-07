《面具》绿茶婊陪睡陪SM,当特务身心俱疲哀叹？





谍战大局《面具》有一个很棒开头，还让军统、公安、法医、汉奸在哈尔滨雪夜的斗智斗勇，尤其被唤醒潜伏者李春秋，在情与理之间苦苦纠葛，祖峰、侯勇、梅婷、佳琪都演生动鲜活，叫人追起来欲罢而有所不能！没想到看了一半，发现漏洞越来越多，恪尽职守的丁战国，居然是党国“黑虎行动”高层坏蛋，女特务赵冬梅经历更是匪夷所思，被逼陪睡和SM，更香消玉殒走向了绝路。









曾担任《密使》、《追击者》等多部电视剧编剧王小枪，明显在《面具》人物设计、布局、悬疑大下苦功，这是收视保障。尤其在人物对峙上，祖峰饰演李春秋终日隐瞒妻儿、同事，谨慎行事，他虽是国军派出特务奸细，却尚存良知与善良；丁战国则是恪尽职守、睿智老辣的公安，不断打破砂锅问到底，追查男主角身份，勾引大家鼻子走。梅婷饰演娇妻，因寂寞出轨，自惭形秽，事后还说出“我觉得很多时候不认识你”，更让人浮想联翩。









杜志国饰演保密局站长魏一平，表演是厉害的，他老奸巨猾，为达目的不择手段，只要谁暴露目标，都是枪毙杀之，一句话传过去，就逼人自杀，歹毒到骨头里。老头沧桑话语屡屡透出不寒而栗的卑劣，各种一语双关的台词，还派男一去接近小美女离婚，各种很难对付的超级BOSS范儿！句号饰演陈立业就是扫地僧一般的存在，居然能跟踪李春秋十年，叫人难以捉摸。









看似是谍战剧，不时有对尸体解刨、敌特探寻、爆炸轨迹等刑侦推理，却在佳琪饰演赵冬梅出现后，突然变成三角恋二奶题材的爱情伦理剧。看着“原配”梅婷找“二奶”佳琪去摊牌，后者还深情款款去公安局找李春秋的倔强，一口一个“我是她女朋友”，简直把《面具》拍成谍战版《我的前半生》，典型迎合家庭妇女口味。这些其实都是小CASE，最叫人瞠目结舌是赵冬梅还是党国卧底！！！









既然女二号也是保密局的，早就知道李春秋来意，男一为取得通讯录而去接近她，跟赵冬梅各种情感纠缠，甚至什么“我喜欢你”“我脑子里都是你”等浪漫撩妹戏，瞬间成为了演而演。赵冬梅后面去陪日本鬼子睡，还被SM挨打，一次次的背上遍体鳞伤，还导致她在床上反击日本鬼子，惨遭追杀，就更狗血了。









保密局就为一个地道，找女特务陪睡日本人？为监视李春秋就叫他去跟女人鬼混搞二婚？李春秋被唤醒频繁活动的这段时间里，陈立业对李春秋却没有更多的动作，然后过去说清来意，就轻松策反，谁信？加上丁战国突然黑化，都显得那么刻意。89后美女佳琪够给力，她将看似楚楚可怜、痴心执拗，跳舞时曼妙轻灵，实则心机叵测的绿茶婊，她演绎身不由己的悲情，勉强支撑着虚伪《面具》。









丁战国的反转，李春秋的判变，两人之间的冲突和博弈愈发激烈，面对迫在眉睫的“黑虎计划”，面对老汉奸突然现身，面对被追杀的赵冬梅，都使得《面具》充满了扑朔迷离。王小枪不管是不是撒狗血，都确实把故事信息量与悬疑感做得很到位，相比《红蔷薇》《麻雀》并不逊色，远比《脱身》《爱国者》《小楼又东风》那些水货好看，却不能掩盖BUG！









姚兰独守空房的哀伤和疑惑，赵冬梅被枪击死在雪地后的凄美，李春秋目睹国军残忍血腥的焦灼、无奈、痛苦，将这段解放前夕的“特务东北往事”有一些人性味道....可惜，魏一平被抓太轻松，丁战国得意洋洋设下陷阱，又被李春秋识破，直接一枪干掉，浮华梦一场！在谍战剧泛滥的年代，《面具》不能成为绝对优秀精品剧，却像一个爆米花肥皂剧，这么多实力派演员对峙，满足你一时嘴馋。





PS:希望佳琪能红起来，不想她的美丽，走心表演，让我有我追《面具》的巨大动力！





