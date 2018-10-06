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有了前任的孩子怎么办？不念过去不惧将来不负「最好的遇见」

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2018-10-6 10:16:40

在这个到处都是人从众的国庆节假期，留在家中追剧实在是不错的选择。10月3日登陆山东卫视的《最好的遇见》与今年年初播出的《最好的安排》两姊妹篇似乎道尽了爱情里的真谛。永洲影业接连两部都市爱情电视剧，诠释了都市男女在婚恋中最简单也是高效的幸福秘诀：过往的，都是“最好的安排”；眼前的，则是“最好的遇见”。




若要人爱你，你必先爱人

电视剧《最好的安排》通过展现明道饰演的刘火、颖儿饰演的毛丫丫、马天宇饰演的向辉、张曦文饰演的何雨琪四位青年男女的爱情故事，让观众看到了一个社会群相。在爱情中逐步成长的男人、拼尽全力捍卫爱情的女人，还有在爱情里犹疑不定的男人以及对爱情飞蛾扑火的女人。




故事的主人翁毛丫丫，尽管是做着物管小姐一份相对普通的工作，但从她对待工作认真负责的态度就能感受到，这个女孩凡事不懈怠。对待工作如是，对等爱情更加如是。在一起六年的男朋友向辉突然向毛丫丫提出分手，不堪重创的毛丫丫为挽回感情，敢于高举着“向辉，请回到我身边！”的牌子站到对方所在的公司门前……




毛丫丫不是什么聪敏绝顶的女孩，但她懂得一个最简单的道理：若要人爱你，你必先爱人。《圣经》中说过爱出者爱返福往者福来，当下社会中的青年男女，爱情乃至失败的相当一部分原因就是付出太少，计较太多。在爱情的付出上，毛丫丫是全心全意的，正是这份真诚打动了一旁围观的刘火，让他重拾对爱情的信心，后来哪怕刘火明知毛丫丫身怀她前男友的孩子，同样毅然决然地追求毛丫丫。




人若有负你，别再念过去

正是防火防盗防闺蜜，向辉对毛丫丫提出分手的原因竟是因为与其闺蜜走到了一起。这种来自男友与闺蜜的双重背叛几乎让毛丫丫难以翻身，此后向辉试图重新回到毛丫丫身边，几乎心软的毛丫丫差点被冠以“初恋婊”的标签。




毛丫丫这个女孩的痴情，透着一股傻劲，当她举着示爱的牌子，有人笑她蠢，但那些笑她的人，笑着笑着就哭了，在爱情里，最大遗憾的不是丢了面子，而是没有像毛丫丫这样尽力去争取过。因为做不到她这个份上，多少人与自己一生所爱擦肩而过？正是毛丫丫的这股傻劲，让她在爱情里栽了跟头。




过去的时光再美好，只是一段时光，无论是谁都无法将这段时光保存起来。其实毛丫丫遇到了问题在当下青年男女中十分常见：前男友回来求复合怎么办？分手后很多情侣会复合，然而复合后的绝大多数还是会再次分开……反反复复的原因只有一个，那就是舍不得。浓情来自软弱，不是内心深处的舍不得，谁又会一次一次地同一个地方摔倒。毛丫丫在爱情中最终的选择，值得当下不少在恋爱中犯过糊涂的女孩学习。




原来爱情能让人看清自己

与其他言情剧相比，《最好的安排》最明显的优势在于节奏明快。从四位性格迥异的青年男女的故事中展开了一个社会缩影，第一集时即曝出刘火女朋友何雨琪职场上的潜规则，剧集风格大胆前卫。第二集被绿了的刘火即提出分手，是可忍孰不可忍，明道扮演的刘火这个角色，正像他的名字一样，既炽烈又雷厉风行。




其实刘火与何雨琪分开时，他心中有千般无奈万般不舍，毛丫丫在一旁劝他，为什么就是不肯原谅何雨琪呢？刘火说了一句话，令人印象非常深刻：“这不是关乎到爱情，这是尊严问题！”刘火与何雨琪七年的感情，在结婚之即，未婚妻的出轨使他深受打击。




正是毛丫丫在爱情中的一股蛮劲打动了刘火，原来要相信爱情，并没有那么难。回过头再看刘火与毛丫丫的遇见，难道在这一路的艰险里，就没有再触犯刘火尊严的地方？向辉的再次出现，难怪没有让刘火再一次受到尊严的考验？当然有。起初抛弃毛丫丫、被毛丫丫爱得死去活来的向辉出现时，刘火当然感受到了威胁。可是，刘火与毛丫丫的这一份感情里，他学会了成长，懂得了坚持。




正是爱情里的这份成长，让刘火更看清了自己。原来当初刘火与何雨琪分开，最大的原因不是尊严问题，而是双方没有做到坚持，有些事该做有些事不该做，如果是真爱一个，凡事都该为对方留有余地。两个人的关系里，但凡能分得开的，大抵是爱得不够，正如刘火对毛丫丫，坚持到底才能走到最后。电影剧《最好的遇见》揭示了这一爱情真理，将剧情结合社会现实展开了一个温情的故事，值得当下青年男女细细品味。




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电影说这是电影，电影说这是生活。

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