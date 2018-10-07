无双？双精彩也是没有双主角

2018年国庆档电影，异军突起的是电影无双。发哥和郭富城双男主的电影，能够在张艺谋、开心麻花、姚晨、马伊琍等一众大咖的电影中脱颖而出，出乎了不少人的意料。本身并不被看好的无双，在上映几天就被定为黑马，在上映5天后夺得单日票房冠军。在国庆节的最后2天找机会看完了无双这部电影。

首先还是要感谢时光影迷会，能够在万达影城IMAX观看无双这部电影，体验确实非常不错，虽然无双中没有特别大的场面、没有特别细致的武打动作，但是场景的切换、回忆的片段、制作假钞时细致入微的镜头，在IMAX上得以更好的展示。甚至是发哥回春般的演技~~也能够更好的欣赏。

无双讲述的是一个假钞制作团伙。不同以往的犯罪电影假钞集团的首脑，画家是个神秘人物，从来没有任何的照片、记录等信息，就像一个幽灵，警方至今都没有掌握画家到底是什么。电影从郭富城饰演的李问作为突破口开始，以审讯的方式回忆整个假钞集团的犯罪过程。在李问的回忆中，发哥饰演的就是首脑“画家”。电影在前半段完整的描述了假钞的制作过程，不管这个过程有多少真假。对于细节的描述能够体现导演庄文强的特色，电影中对于每一处细节的把控，是保证这部电影精彩的关键所在。电影后半段风格开始转变，枪战场面多多少少致敬发哥以前的电影，那种大哥的派头在香港电影届都是少有的。假钞集团开始出现转折，到底谁是画家？电影中给出了不同的答案。包括李问的女友阮文，在电影中出现了三种不同的分支，分别是来保释的阮文、李问会议中的阮文、和真正显示中的阮文。而秀清作为李问感情的替身，在不同的场景中也由张静初进行了完美的演绎。

电影中的反转众多。反转一，李问口述中的画家其实是警局的司机，真正的画家到底是不是李问自己？反转二，来保释李问的阮文其实是秀清整容之后假扮的，李问在泰国的监狱中写信给秀清。在秀清毁容前只见过两面的李问完美的还原出秀清的原样，逼得秀清不得不来。反转三，现实中的阮文从来就不是李问的女朋友，只不过是隔壁的邻居，李问对阮文的感情只是暗恋，阮文从来就没有在生活中与李问有过交集。那么在国外生活的经历全部都是李问编造出来的。

电影结尾的几处反转，完全推翻了前半部分的剧情，让人惊讶不已。





精彩的剧情、精湛的表演、细致的犯罪描述、出人意料的结局，这部无双确实可以在2018年国庆档异军突起。



