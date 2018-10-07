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感受电影美学与气质，IMAX带你体验中国水墨画风

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2018-10-7 23:37:38

    作为50后至80后的一批观众来说，老谋子的作品中《大红灯笼高高挂》、《秋菊打官司》和《红高粱》可以说是将纯中国的元素带给了世界，而其对于色彩和空间的融合技巧也确实达到了一定的境界，自然这部电影也是对于这个年代人来说一定要看的一部作品。在经历了《长城》之后，这部作品可以说彻底脱离了好莱坞的框架限制，算是老谋子回归文艺片的信号。演员上邓超一人饰演两个角色，在人物性格和造型上差距很大，新起的一批演员中，邓超算是我非常喜欢的一名演员了，演绎角色的范围广而且不会受到任何角色的设定，看他的戏不会有出戏的情况。孙俪饰演的人物缱绻情深，对于两个男性的感情说不清是爱情还是亲情，但是作为女性不会被这种所谓的伦理道德而被探讨，反而觉得她代表的可以说是一种人性的自我认知。新派演员中吴磊和关晓彤的出演可以说还是增色的，尤其是在打斗戏中，两个人的最终结局却是是最好的结局，体现的是角色的个性和人设的品性。王千源常规发挥～让你又爱又恨的一个人，感觉如果戏份再多些，他有更大空间可以施展。

    我们可以从电影里看到各种中国元素～琴棋书画、太极、刀枪剑戟、青瓦青石路等，灰色的水墨色调透露着一种性冷淡的风格，适宜冷兵器时代的背景，和《满城尽带黄金甲》的强烈色彩形成了完全不同的风格，彰显着这又是一部典型的张艺谋电影，一部形式化的视觉作品，影片里明暗相争间刀光剑“影”，虚实结合间烟雾缭绕。（不愧是摄影专业毕业的学生，由摄影师走向演员，最后走向导演生涯，成为国际知名导演）。

 

此部影片的视觉冲击力可以说是近期国产影片中非常突出的，所以首推IMAX影院观看，影片的画面质感有腔调，水墨黑白的画风艺术感极强，冲击力则体现在几场酣畅的动作戏上。阴阳美学水墨丹青，唯美画面接连不断，亦真亦幻展现东方韵味，这种体验在IMAX银幕前得以最大化的展示给观众。洗净所有颜色，用水墨画风格拍成了一部《影》，水墨画风，刀光剑影，腥风血雨，超燃的动作场面，强力的视觉冲击，所以推荐IMAX感受这部影片，体验美学与电影气质，视觉上结合，相得益彰！

但还是无法及肩李安的同类型作品，无论是从对想传递给观众的意识还是在人物的表演上有些用力过度，邓超一人饰两角中都督有些舞台或者是话剧表演的感受，剧中人物之间的关系有些像《满城尽带黄金甲》，明上一团和气，暗中尔虞我诈～螳螂捕蝉黄雀在后。文艺片的商业运作模式在中国这个国土上貌似难以双赢，所以我们可以抱着向大师致敬学习的态度观看，市场的反响我觉得各家有各家的看法，出发点和视角不同，自然评判的结论不同。

7.7 

(2018)

影评(177)

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影/Shadow(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/16538268/blog/8061740/
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