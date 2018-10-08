十一档逆袭的《无双》，IMAX带你感受无双的震撼体验

对于港片，大家耳熟能详的就是警匪的明争暗斗，无论是电视剧或者电影中警务处、廉政公署等类似字眼已经让观众听得耳朵磨出了茧子，而不同演员刻画的警车以及罪犯应该是在《无间道》达到了巅峰。我们一直都知道刘伟强，却没留意时隔十余年编剧庄文强带着一部细思极恐的作品使得港片再次回归并在十一档成为逆袭黑马。《无双》讲述的是犯罪天才画家与造假天才李问双剑合璧，二人联手制作出真假难辨的超级伪钞，但终难逃法网的故事。但是我觉得在观看了三次后说一些不同的观点。

如果说《英雄本色》中制作假美钞是大陆影迷看此类情节的启蒙电影，那么这部《无双》在制作假美钞部分的精细、周密展示，简直就是在科普《如何做一张以假乱真的美元》。《无双》的好看很大原因在于人物塑造的成功。一个能给人带来虚幻感的演员演了一个虚幻的角色。不仅是“画家”，李问与“画家”形成了有张力的对照和冲突。在最后结尾前我们看到的李问是弱鸡，他懦弱胆小，想做艺术家，但老天爷却让他做个贼。最后的大反转中他玩弄了警方、秀清，甚至我们都以为画家和李问就是一个人（然而我却认为画家有可能是阮文），李文的定位就是观众，全剧中他都是配角，也许只有一分钟是个主角，但却永远成不了“画家”一样的主角。李问从头到尾追求的都不是钱，他用钱来弥补一切性格、情感和自我认同上的缺失，他得不到任何真的东西，就竭尽全力把一切假的做得比真的更真。而阮文看似无辜，整个事件都与她无关，但是从律师出面保释李问、到剧情中李问开始组队造假（第一次团队的集体露面是在阮文的个人首展上）、如果李问真的是三代造假可以整合到这么多资源，为何他仅仅是阮文的邻居（甚至都可以被鑫叔奚落？），看上去阮文的气质和艺术造诣都远高于李问，且李问心甘情愿被主谋所控制，如果李问不需要钱，那对于一个人来说能够得到自己最想要的东西才会是最大的驱动力，就如同李文最后说的～像我们这样的人怎么配得到最好的？

其实多次刷此片，主要是因为发哥！电影里的发哥的形象能让我们感受到当年亦正亦邪的魅力：有谋略、有智慧、胆大心细，偶尔无厘头又有点神经质，是笑起来春风和煦但下一刻就可能开枪扫射的神经病，发哥演起来真是信手拈来，再次被圈粉。

两大影帝周润发与郭富城也是继《寒战2》之后，再次聚首！这次，两人的关系矛盾全面升级，飚戏对决，绝对过瘾！看了几个不同的影厅，感觉还是要在IMAX影厅观看这部电影，尤其是在惊心动魄、惊险刺激的枪战戏环节中，影片节奏紧凑、环环相扣的爆炸场面，水晶般的影像、震撼的音效，给观众带来完美的视觉体验，都让人紧张到屏住呼吸。卡车、游艇、飞机等“硬”家伙轮番登场，集齐陆海空三线让人过足眼瘾！爆炸场面真的爽爆，论金三角那几段打斗场景的演绎～首选IMAX！