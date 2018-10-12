《我要去远方》勇敢出发才能不负青春





作为国内首部聚焦地震人题材的电影，《我要去远方》凭借检测者的青春、成长，以及充满担当的精神，重新歌颂那些“地震人”所付出努力。为平凡工作者们点赞，叫观众不忘深刻的认识“地震人”艰辛，这种正能量传递，不忘初心的电影，都使得电影视角很有意义。





做为一部歌颂平凡工作者们的电影，《我要去远方》通过刚毕业的杨凯对初来乍到的陌生环境充满恐惧，从企图逃跑到逐渐融合，慢慢展现偏远地区工作者的艰辛。电影以真实为目标，讲情感的流动；宽厚、沉稳、多层次主题融合，而且何为饰演杨凯，曾逃跑途中迷了路，花样百出，笑点不断。





全剧人物命运纠葛各异，魏嘉镁饰演廖星，出场就冷艳干练，牵动着人心。她勇敢坚强，因为有梦想，留在偏远地区工作，却在面对流氓骚扰、情感纠葛时，也有自己困惑一面。但随着两人日久生情，同样聚焦人民群众的生活现状，还以小见大，还用一种青春方式，既弘扬了防震减灾行业坚守奉献的崇高信念与人格追求，同时也普及了防震减灾的科普知识。









孙传林导演曾表示《我要去远方》是一部细腻真诚、欢乐逗趣、积极励志的作品，毕竟所有细节都来源于生活，还有一定可视性。男女主角在患难中有了情感，一起共骑摩托车驰骋镜头，也拍得很旖旎浪漫。当天空透彻清亮，晚霞掩映天际，湖水波澜不惊，一路都是好风情，唯美摄影表达出来的格调与导演追求的故事本身不谋而合。



众所周知，我国是一个地震灾害频发的国家，那么要歌颂地震人工作者，必须要通过人物成长、爱情、生活，细致入微的地表现了时下年轻人逃离尘世浮躁，追求梦想事业与诗意人格。这些地方，孙传林导演明显有备而来，当男主角同学们前来后，杨凯已经对工作岗位依依不舍，他体会到地震人的艰辛与不容易，很容易叫大家有代入感。而流氓为了追女一号，破坏地震设备，还烧毁了房子，也是《我要去远方》高潮戏，尝试和商业、娱乐元素的有效结合！



该片从日常生活入手，用细腻真诚的叙事手法，将故事娓娓道来，行云流水间流露出一个平凡的地震监测工作者的态度和精神。正如导演所言，“无论是温暖人心的治愈、毫不刻意的励志或积极乐观的正能量，这部看似走小众路线的清新励志电影，通过自然而然的生活点滴和情感渲染直击观众的内心。”这是一部质朴的电影，即将在