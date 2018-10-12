网站地图
首页
新闻
电影新闻
电视新闻
人物新闻
专题策划
影评
最新影评
新片热评
经典赏析
媒体评论
电影院
北京影讯
上海影讯
广州影讯
深圳影讯
成都影讯
电影库
典藏佳片
全球新片
即将上映
票房榜
社区
影视杂谈
明星时尚
文化休闲
群组
话题
达人
排行榜
电影榜
电视榜
人物榜
日志榜
话题榜
你现在的位置：首页>>群组>>北京时光影迷会>>《我要去远方》勇敢出发才能不负青春

《我要去远方》勇敢出发才能不负青春

加入收藏

2018-10-12 23:12:27


作为国内首部聚焦地震人题材的电影，《我要去远方》凭借检测者的青春、成长，以及充满担当的精神，重新歌颂那些“地震人”所付出努力。为平凡工作者们点赞，叫观众不忘深刻的认识“地震人”艰辛，这种正能量传递，不忘初心的电影，都使得电影视角很有意义。

做为一部歌颂平凡工作者们的电影，《我要去远方》通过刚毕业的杨凯对初来乍到的陌生环境充满恐惧，从企图逃跑到逐渐融合，慢慢展现偏远地区工作者的艰辛。电影以真实为目标，讲情感的流动；宽厚、沉稳、多层次主题融合，而且何为饰演杨凯，曾逃跑途中迷了路，花样百出，笑点不断。

全剧人物命运纠葛各异，魏嘉镁饰演廖星，出场就冷艳干练，牵动着人心。她勇敢坚强，因为有梦想，留在偏远地区工作，却在面对流氓骚扰、情感纠葛时，也有自己困惑一面。但随着两人日久生情，同样聚焦人民群众的生活现状，还以小见大，还用一种青春方式，既弘扬了防震减灾行业坚守奉献的崇高信念与人格追求，同时也普及了防震减灾的科普知识。


孙传林导演曾表示《我要去远方》是一部细腻真诚、欢乐逗趣、积极励志的作品，毕竟所有细节都来源于生活，还有一定可视性。男女主角在患难中有了情感，一起共骑摩托车驰骋镜头，也拍得很旖旎浪漫。当天空透彻清亮，晚霞掩映天际，湖水波澜不惊，一路都是好风情，唯美摄影表达出来的格调与导演追求的故事本身不谋而合。

众所周知，我国是一个地震灾害频发的国家，那么要歌颂地震人工作者，必须要通过人物成长、爱情、生活，细致入微的地表现了时下年轻人逃离尘世浮躁，追求梦想事业与诗意人格。这些地方，孙传林导演明显有备而来，当男主角同学们前来后，杨凯已经对工作岗位依依不舍，他体会到地震人的艰辛与不容易，很容易叫大家有代入感。而流氓为了追女一号，破坏地震设备，还烧毁了房子，也是《我要去远方》高潮戏，尝试和商业、娱乐元素的有效结合！

该片从日常生活入手，用细腻真诚的叙事手法，将故事娓娓道来，行云流水间流露出一个平凡的地震监测工作者的态度和精神。正如导演所言，“无论是温暖人心的治愈、毫不刻意的励志或积极乐观的正能量，这部看似走小众路线的清新励志电影，通过自然而然的生活点滴和情感渲染直击观众的内心。”这是一部质朴的电影，即将在

10月16日全国公映，朴素实诚的外表却蕴含着对地震人劳模们本该有的歌颂，以及正能量的感染力。

 

 

我要去远方 (2018)

影评(1)

收藏(3)

我要去远方/Let's go(2018)
本话题来源于日志：http://i.mtime.com/107143/blog/8062089/
--------------------
微信公众帐号seafans-movie

楼主

回复 举报

我要回复

参与话题讨论，请先 注册登录
北京时光影迷会 12121

RSS订阅

北京时光影迷会

274178名成员15158个主题

性质： 公开， 自由加入

可用积分:25分

 