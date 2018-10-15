蓝天白云下，少女杀双亲！！

我很久没看到这么寡淡的港产片，竟有些台湾文艺片的风范，片名也起的好，叫《蓝天白云》。

剧情很耸动，讲一个少女撺掇一个伪娘男同学谋杀双亲的故事。虽然能添油加醋、夸张发挥的点很多，但导演却始终以冷眼旁观的警察询问视角(或者说上帝视角)来讲述这个故事，显得冷淡平静，也不需要大惊小怪。

少女的爸爸是个淫棍，经常带女人来家里欢好；少女的妈妈是个神棍，对丈夫装聋作哑，对女儿不闻不问；少女似乎早已麻木，被抓后她很平静地坦白了自己的罪行，没有任何懊悔。她只是想过几天没有父母的生活，除非除掉他们，否则她永远都不自由。杀了双亲后，她如释重负地和那个男同学去上山玩了几天，直到回忆起这个情节时，她才痛哭起来。

那个伪娘男生和少女之间没有爱情发生，他们两个更像是抱团取暖的朋友，互相给予对方勇气。因为自身都太过羸弱，所以二人之间的依懒性更大，关系也愈加紧密。男生之所以帮少女犯案，其实是对自身男性价值的一种确定，少女骂男生是被人搞屁股的货，直接刺激到了男生的痛点，促使他毫不犹豫地做了帮凶。

影片中的少女、男生、被杀的父母都被刻画得真实而丑陋。就连调查此案的女警也逐渐显露出了丑陋的一面。这个女警的爸爸已经罹患老年痴呆，女警在长期的照料中渐渐反感厌倦，最后终于把爸爸送入老人院，还也不愿意加钱给他订单人间。女警在查办少女案时，心里的潜意识让她做了一个噩梦，梦中她杀了爸爸，随后在恐惧中惊醒。她对爸爸坦言：不是害怕杀人，而是害怕坐牢。女警提到了对早逝母亲的怀念，或许她更希望早逝的是爸爸而不是她比较喜欢的妈妈。诚然妈妈或在家里受过委屈，但人性的自私已经昭然若揭。

《蓝天白云》看似云淡风轻，实则拨云见日，展现了人性中隐晦、丑陋的部分。面对或病重或不堪的父母亲人，谁的心中没有过邪恶的闪念，想快刀斩乱麻地把拖累自己生活的问题去除？！但因为道德、法律的约束，极少有人付诸行动，所以我们才会对弑父屠母的罪行那么痛恨，那么不容。

导演张经纬除了导演还是编剧，他编写的另一部作品《天水围的夜与雾》更让人熟悉，和本片的风格也比较相似。香港电影除了常规的类型片之外，还有一片小小的天地给不赚钱的导演自由发挥，也是一件让人欣慰的事情。