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《向阳的日子》：一封寄往童年的家书，简洁而优美

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2018-10-20 19:20:34

在秋阳高照的日子看了一部艺术电影《向阳的日子》，不禁勾起了诸多童年回忆。在农家的山林小道行走、在秋收的天地里趟下看日落、在父亲的扶着后座时学用老式二八自行车学骑车……




生活对于故事的主人翁张向阳其实是残酷的，幼年丧母、父亲再娶、与奶奶一起生活在大伯家寄人篱下，而后还经历了奶奶过世等诸多。然后，看完电影《向阳的日子》却丝毫不觉得悲悯，只记住了童年时光看过的美景，记住了童年时光里一缕白煮蛋的清香滋味，记住了置身于空旷的农田大地里天人合一，记得了此后张向阳与父亲张恒远一同生活时父与子的快乐悠哉。




虽身处农村，但张恒远并非普通农民，他懂得耕种之余在农田里写生、懂得油漆墙上大字、懂得闲暇时带孩子去小河里抓鱼……从今天的角度来看，这个父亲是特立独行，又懂得享受当下。






电影故事的镜头跟随主人翁张向阳一起退回到上世纪90年代，场景的每一处景致都显得亲切、熟悉。人生最可恶的便是回不去当初的美好，而电影《向阳的日子》却给了观众97分钟的梦境，仿佛回到了童年不知道愁滋味的快乐时光。




得益于张罗平导演的美术专业与十余年的时尚大片摄影经验，电影《向阳的日子》每一帧都拍出了画作的质感。整部电影作品风格极具特色，观看全程如临梦境享受其中。




影片以张向阳的视角出发，讲述了自己与父亲从生疏到熟悉，再到亲昵的过程。张恒远再婚后，育有两子，所以与张向阳的关系显得格外微妙，张向阳是他的第一个儿子，但其实更像是张恒远的第三个儿子。这种父子之间的亲昵其实是跟随人一生的记忆，也是人的性格形成重要因素。




张向阳是思念母亲的，所以他常常在回忆与现实之中分不清楚，常常看到父亲与母亲陪伴在侧的情境。这些张向阳的回忆细节，丝毫不令人感觉到辛酸，只感觉到有家人陪伴的温馨。




在与后母相处的过程中，张向阳总显得进退维谷，原本是并不太愉快的事情，但在电影《向阳的日子》中竟成了笑料百出：孩子们疯跑中无间撞到后妈，将面粉打翻，后面气急败坏但满脸灰白令观众忍俊不禁。




《向阳的日子》看似父与子的温馨故事，却在中间夹带着父亲与母亲的种种，那些曾经意气风发的日子，令观众眼前浮现的是张向阳父亲与母亲的美丽爱情......电影更像是一封寄往二十多前的家书，简洁而又优美。




电影取名为《向阳的日子》其实有两层意义，一是主人翁名为“向阳”，另一层是主人翁面对阳光的日子。童年的美好时光永远是解除成年人疲惫不堪的良剂，此后的日子，会遇到爱，遇到离别，遇到挫折，甚至遇到苦难，但也会遇见美好，一如曾经向阳的日子。


 

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电影说这是电影，电影说这是生活。

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