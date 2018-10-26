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穿透人心的巴贝特盛宴

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2018-10-26 11:04:39

      《巴贝特之宴》对督信路德教教徒的特点有一个集中的，带有群像性的展现，他们简朴、清贫、禁欲、虔诚，这些体现在他们日复一日吃着难以下咽的食物，更体现在牧师两位貌美如花、嗓音清亮的女儿为了宗教信仰不惜牺牲掉自己的男女之爱。
      而所有这些维持多年的平静生活，皆因一顿法式大餐而起了波澜，毕竟美食是上天最根本、最重要的恩赐。觥筹交错间，聚会的教徒们由起先的抗拒抵御，变成了难以掩饰的享受沉醉。这种感受不止是口腹的满足，还是穿透人心的精神愉悦，在彼此之间流淌，使人们逐渐敞开了心扉，变得和谐而温暖。
      电影前段静如止水，而后面对巴贝特之宴的特写式呈现迎来了影片的高潮。法式大餐的仪式感、精致、丰盛、美味，从巴贝特进那些新鲜多样的食材开始，将整套制作法式大餐的流程、技艺和盘托出。做饭是一件正式、庄重而神圣的事情。美食也不仅是通过拍摄食物的画面展现出好看好吃，还从教徒们吃下每一口菜、喝下每一口酒，反映到面部表情的不断丰富和言谈话语举止行为的逐步变化，美好的事物谁不爱呢？
      那么准备这场盛宴的巴贝特先前到底有着怎样的身份？巨额彩票中奖，盛宴结束之后，她又将何去何从呢？这个悬念一直留到最后才揭晓。她的付出和投入是所有人想象不到的，爱和感谢之情已全部注入到这顿盛宴当中，毫无保留。

 

7.9 

芭比特的宴席 (1987)

影评(24)

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芭比特的宴席/Babettes gæstebud(1987)
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