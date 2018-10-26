智慧、勇气、意志力，《两个俏公主》让女孩们拒绝成为easy girl

每个女孩都有一个公主梦，其实是源自女孩内心的不安全感。女子本弱，哪个女孩不想从小被粉红色的温馨包围着，这样她们长大了才不乏安全感？当女孩们渐渐长大，学会了保护自己，甚至去保护家人的时候，她们可能也渐渐淡忘了童年时爱不释手的芭比娃娃，甚至忘记了自己年少时内心的公主梦。













提及芭比娃娃，大家一定不会感到陌生，近三十年的时间里，我们看过太多关于这位洋娃娃的故事。近期即将上映的动画片《两个俏公主》则讲述的是中国“芭比娃娃”的故事。













动画电影《两个俏公主》主要讲述两个非常要好的朋友红铃和桃茜，两个公主抱着挑战自己的决心前去参加比赛时，意外救下了失去圣羽的天鹅王子。了解到了天鹅王子的不幸遭遇之后，红铃和桃茜毅然决然地帮助天鹅王子在险地之中夺回他的圣羽。历经了千辛万苦，红铃和桃茜一直坚守着自己的承诺，然而在抵达鹰国险地后才知道，鹰王之所以抢圣羽的原因……













电影故事关乎爱与承诺，但细细想来，其实也是关于女孩子的为人处世与坚持自我。身为女孩子，可以处世可以圆滑，但一定要坚持自我；要懂得坚持自我，可是一定不要满是棱角浑身是刺。电影最令人感到惊喜的部分是反套路的剧情设计，不再是简单的王子公主的设定，而是安排两个公主一起排除万难帮助天鹅王子和鹰国取得和平的故事，从格局上明显更宏大。













其实每一位出身平凡的女孩，都是自己爸爸心目中的公主，所以动画电影《两个俏公主》特意安排了《永远甜蜜爱我的好爸爸》作为电影插曲。即使是平凡出身，每个女孩身上都可以通过努力拥有智慧、勇气以及顽强的意志力，这是每个女孩得以改变世界的力量。当然，在女孩子改变世界的同时，也留下不少社会问题。













随着社会越来越开放，很多中国女孩如今被西方人冠以easy girl的恶名。事实上，自轻的女孩确实存在，但这并非中国女孩的专利，走到世界任何国家都会存在这样的问题。被冠以easy girl恶名女孩普通存在价值观扭曲的问题，而每个人的价值观形成，与家庭中父母与学校里老师的教育有关。













中国人自古讲求“穷养儿富养女”其实就是保有良好价值观的一句古训：男孩子懂得生活的艰苦，更懂得靠自己的双手努力奋斗；女孩子知道自己家境优渥，内心充满安全感，不至于在走上社会后被他人的蝇头小利所诱惑。从这句古训中可见，女孩子在童年时期受到的关注与爱越多，对价值观的养成有多么重要。这样他们在往后的人生当中更懂得珍惜自己、爱护自己呢？电影《两个俏公主》倡导爱与承诺，更倡导女孩们坚持自我，拥有智慧、勇气、意志力，让每个女孩子都保有公主心，都保有童话，拒绝成为easy girl！



