满眼痴情佳人已逝，刻骨铭心风华绝代《雪山飞狐》









金庸武侠小说翻拍影视剧究竟有多少部？已很难统计。哪部最精彩，孰是孰非，萝卜白菜，恐怕每个人心里都一杆秤，任人评说。但1991版《雪山飞狐》至今叫我记忆深刻，中港台的班底不仅制作精良考究，将长白山雾菘和雪原拍得唯美浩瀚，各个演员与侠义精神，都犹如书中走出，更有点不可思议。













时隔多年，在听到《雪中情》和《追梦人》两首脍炙人口的神曲，无论是“寒风萧萧飞雪飘零/长路漫漫踏歌而行/回首望星辰/往事如烟云/犹记别离时/徒留雪中情/”的慷慨激昂、燕赵悲殇，还是“让青春吹动了你的长发/让它牵引你的梦/不知不觉这城市的历史已记取了你的笑容/红红心中蓝蓝的天是个生命的开始/春雨不眠隔夜的你曾空独眠的日子”的千转百回、情深意切，都居然还能触碰到心底最软弱的地方，勾起胡袁程三个人的悲情回忆，肝肠寸断！





细数影视剧《雪山飞狐》，以我所知便有7部之多：

1978年佳视拍摄《雪山飞狐》，主演是卫子云、米雪、文雪儿、白彪等人；

1985年TVB版《雪山飞狐》，吕良伟、赵雅芝、景黛音、周秀兰、曾华倩、曾江、谢贤、陈秀珠、关礼杰等二十多位明星出演；

1991年孟飞、龚慈恩、伍宇娟这版以后，99年TVB版再拍《雪山飞狐》，主演有陈锦鸿、黄日华、佘诗曼、邵美琪等（就是前不久各地卫视拼命播放的，其实已经拍了八年）；

2006年王晶导演合制版《雪山飞狐》，聂远、朱茵、钟欣桐等人担纲；

此外，1984年投拍电影版《新飞狐外传》，主演有黄日华、万梓良、梁家仁、戴佩龄；

1993年电影版《飞狐外传》，更是汇集了黎明、张敏、李嘉欣三位当时最红的明星……

据说2020年，连奕名导演+白一骢编剧，华策团队和张纪中都将拍这个项目。





无论是演员阵容、投资，还是主创团队，91版《雪山飞狐》在各个角度都不占任何上风，甚至剧中客栈、店小二、老板都反复出现，场景、服装、道具放在现在并不比任何精良古装剧讲究，但为何能取得如此奇迹般轰动性影响力呢？





恐怕在于李朝永导演、孟飞、龚慈恩、伍宇娟等台前幕后人员都很空前默契与用心，前期准备功课做精准，拍摄与后期都精雕细琢到难以想象，才会如此登峰造极。我相信这缘于对主创们对原著那种敬畏之心，试问天下谁能复制呢？





台湾中视出资，内地取景，摒弃以往的摄影棚式拍摄方法，主要演员孟飞、伍宇娟、龚慈恩、汤镇宗分别来自内地、台湾、香港，但搭起戏来却几乎没有不适的感觉，殊为不易。







而前面提到场景与细节上的疏漏与粗糙，反而如今看来，反而让人更加怀念逝去的岁月和彼刻的青春，唏嘘不已！









台湾演员孟飞的表堪称空前完美，发自骨子中的豪放侠气，怎样也抛舍不掉的开朗达观，包括成熟英俊样貌，以及少许的匪气，仿佛任何演员都难以复制。使他在飞天狐狸的儿子、胡一刀、胡斐三个角色间跳转自如，游刃有余，或侠风凛凛，或顽皮好动，或情劫难覆，或生死两顾，或机敏果敢，难怪能迷倒袁紫衣、程灵素、苗若兰、冷冰儿！









将《雪山飞狐》《飞狐外传》两本小说做了一次完美联姻，胡一刀和冷冰儿在雪山宝藏相知、相遇、相恋，全在不打不相识，以及他挑落对方面纱后，目睹对方清纯娇面，怦然心动！当然他拉对方进怀里取暖，双方从此一见钟情。





在胡一刀跟爱妻对话里，追忆了李闯王起义失败后，胡苗范田四大贴身侍卫面对宝藏。或为利己野心，或为赈济天下灾民，还因为阴谋与误会，各自死于非命，导致世代结仇。胡一刀跟苗人凤比武数日，刀光剑影与威压处理，都用一种哐啷哐啷的独特音效相配，反满载新鲜与惊艳。两大豪侠本来已有交好，却被田归农偷偷投毒，造成再次误会与死伤，天意弄人！









胡斐从小被平四叔收养，也注定他会变身为一代豪侠！从还没学好武功，尚是一位黄瘦小儿，便目睹苗夫人因为私奔，不愿抱自己女儿，便戟指怒斥：“你好没良心。”再到功夫高强后，不愿加害眼盲的仇人苗人凤，还为不相识的钟四打抱不平，却无意发现对方一家被灭门，决定千里追凶，面对爱人的哀求，也不肯罢休...







他侠骨柔情，还惩强扶弱，明辨是非，机智爽快，却在各种恩怨情仇中徘徊与苦郁，孟飞演活了那位豪爽洒脱的江湖奇侠，深入骨髓。









伍宇娟饰演袁紫衣，则紫衣头紫帽，眼神透出坚韧与决绝，那种英姿飒爽，桀骜不驯，都被科班出身她自然表演塑造精准。其实袁紫衣早对胡斐颇有好感，由赠马而好奇，由好奇而比试，两人性格都有相似的爽快好胜一面，早已心有灵犀一点通。但金庸对她为何如此残忍呢？





她为曾遭强奸母亲的报仇，去要放过自己坏蛋父亲几次，这种师命难违？她曾残忍揭开自己是出家人真相，可以逃避胡斐对她的满眼深情，并在比武大会目睹老爸最终死去嚎啕大哭....











都说袁紫衣很薄情？她碍于自己是尼姑身份，还有头脑里被禁锢的誓言思维，所以即便早已破了杀戒，却不敢轰轰烈烈跟爱人在一起，只叫看客们虐心，望眼欲穿！





千里雁声断，情孽千重还，那偷偷埋葬的宝刀已出窍，相爱的俊男美女依旧无缘，红尘难聚，只留寥寥期许！









原著中，程灵素除了一双美丽美瞳，生得肤色蕉黄，样貌寻常，这跟各版电视剧中龚慈恩的“宛若天人”的形象，大相径庭。龚慈恩如何接演《雪山飞狐》，已再难考证。但她分别塑造一个大族身世，却不为哥嫂疼爱的冷冰儿，另一个超凡脱俗、清欲无华、隐忍痴情的程灵素，前无古人后亦难有来者能超越。





袁紫衣的大胆好强，天生顽皮，身上带有特定神秘色彩，反衬着程灵素的隐忍自卑，孤芳自赏，默默相守，生死相许。难以想象这位药王谷的奇女子，如此冰清玉洁、聪慧无双，居然一见胡斐误终生，凄美得如此刻骨铭心！









龚慈恩精彩表演是神采奕奕，程灵素的一颦一笑都属于教科书级别，先不说对她目睹袁紫衣的那种羡慕，就是望见胡斐和苗若兰一次聊天时欢声笑语，她眼神没什么计较，反有极大包容，忧郁黯然，坦荡无暇！







胡斐一直叫她“二妹”，但程灵素更希望对方视自己为爱人，她的倾注真情太多，才会香消玉殒牺牲自己，佳人枯萎在绝望的七心海棠的花瓣上，龚慈恩成为了91版《雪山飞狐》的精华所在！每每想起她，总是莫名感动！









金庸老先生的原著对李闯王四位侍卫家族是批判的，他们都在各自恩怨中厮杀，谁也没有去实现闯王的千秋霸业。田归农等人对宝藏虎视眈眈，对别人媳妇美色垂涎欲滴，女儿也变得腹黑阴险...





近朱者赤，近墨者黑。贪婪的人全死在雪山宝藏里，忘记了财富不是人生唯一的梦想。为富不仁的土豪，则霸占民女，为利益害死别人一家，有现实意义！





后来，女主角龚慈恩结婚了，老公是片中的“福大帅”林炜，《雪山飞狐》改变了她的人生。他们有一儿一女，生活幸福，龚慈恩后来在《那年花开月正圆》饰演孙俪的婆婆，虽是美人迟暮，却气质绝佳，继续圈粉。









原著对胡斐是不仁慈的，叫他在生命中遇到袁程苗三位红颜知己，却一个出家为尼，一个死于非命，另一个让胡斐一刀砍在半空，留下一个开放式宿命....反而91版《雪山飞狐》中把胡斐留给了漂亮可人、萌萌哒的苗若兰，他和苗人凤一笑泯灭恩仇！





原著中“红蜡烛移桃叶起，紫罗衫动柘枝来！”，夜静谧，可爱可敬的程灵素，最终依偎着胡斐逝去，唯有《梦中人》 在为她哀悼，弥漫在悠悠天地，墨香风寒却吹进心底，看得人是泪眼朦胧，哎！









袁紫衣落发为尼后，她变为圆性，同胡斐在山上的绝情对话，如此豁然的心胸，不枉女中豪杰？偏偏胡斐可曾感受到背后，还有一双炙热忧伤的眼神？每个男人身边有近在咫尺的程灵素，却都在追求着遥不可及的袁紫衣，但你又怎知你身边没有？又怎知你不是另一个胡斐？又怎知她敢不敢当程灵素？





程灵素不争浮华，却芬芳了朝夕，她竟在荧幕上，如此风华绝代，惹人疼爱！数年后回想91版《雪山飞狐》那种刻骨铭心记忆，毕生难忘！

