《黑暗迷宫》：人人心中都有一个死循环，敢直视吗？

人性之复杂，远比因果循环来得延绵久远。很多电影力图讨论人物的宿命感，拍摄出来的好电影不在少数，但鲜少有国产电影敢于讨论人性中的死循环——那些深藏内心不曾见到阳光的阴暗之处。10月31日上映的《黑暗迷宫》正是极少有底气敢于挑战这一类型的一部电影。





悬疑科幻气氛足

温河导演的《黑暗迷宫》适合加入了科幻元素，将电影开头渲染成一部极具卖相的犯罪悬疑片。而与其他悬疑电影不同的是，《黑暗迷宫》在结局部分丝毫没有泄气，造出了一个耐人寻味又细思极恐的结局。













面对一个敢于揭露复杂人性的电影，可能每个观众都会有不同层面的思考，众所周知，一个人分为三个我：超我、自我、本我。而社会中的大部分人，都有着和自己较量的时刻，有的人内心自我能战胜内心的本我，有的人不能。正因为这种斗争，有的人才会堕入无尽的深渊。陷入了自己心中的死循环。













《黑暗迷宫》故事开头讲述一次旅途的展开，八个互不相识的人，冥冥之中上了同一辆车。在车辆进入黑暗的隧道后，却永远开不到尽头。八个人被困在一个神秘隧道出不来，其后一帮人内讧，当他们发现杀一个人就能进入另一层空间的时候，连环的杀戮开始了……经过多种尝试、尸体的不断出现，以及突如其来的凶杀，观众最后看到的是每个人在黑暗中逐渐暴露的人性……













剧情反转再反转

当观众被剧情牵引，本以后最后的胜利者会是这个人的时候，剧情却意外反转将凶手指向另一个人。八个被困在神秘隧道的乘客，其实也展现出了社会群相，有唯利是图又懦弱无能的保险业务员、有粗蛮义气的中巴客车司机、有博闻强识的隧道工程师、有风尘妩媚的红衣女郎……













影片叙事铺排缜密，节奏非常紧凑引人入胜。观众在剧情的推理中豁然开朗，想想前景埋下的各种伏笔，很是烧脑。一行八人在阴暗的隧道中找不到出路，兵分两路依旧无果，这种黑暗、压抑、匮乏空间中，不禁令人想起一部经典惊悚电影《屏住呼吸》。在这种极致的环境人，人的诉求往往是最为直接的，每个人暴露出的人性也往往是最为直接的。













焦虑、饥饿、恐惧、愤怒……大量的负面情绪在人群中聚集，看到最后，观众会发现《黑暗迷宫》这部电影在软科幻元素的伴随中，反转再反转的剧情之下，其实是一部野心十足，构思巧妙的剧情片。













聂远演技是亮点

今年暑期凭借《延禧攻略》再度走红的大猪蹄子聂远，无疑是《黑暗迷宫》的最大亮点，相较于电视剧而言，《黑暗迷宫》给了聂远演技更大的发挥空间。尤其电影结局时聂远演技炸裂，让观众到了一位真正优秀演员的敬业程度。都说男人四十一枝花，聂远的绽放其实也与电影的结局一样出乎意料。





















“与恶龙缠斗过久,自身亦成为恶龙;凝视深渊过久,深渊将回以凝视。”《黑暗迷宫》故事最后的最后，观众才惊觉：每一个人的罪恶其实都和身边的人息息相关，这污浊人人有份,谁也逃不开干系。人人心中都有一个死循环，那么你敢直视吗？



