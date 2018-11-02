《飓风奇劫》：如何在十级台风时制止抢劫货币碎钞厂？

好莱坞灾难题材的影片与犯罪动作场面的一次混搭，看过电影《飓风奇劫》的第一观后感！作为11月好莱坞大片来袭的打头阵之作，电影不仅有十极台风之下的美国乡村路上风暴，更有三路人马争相抢劫残旧货币碎钞厂的螳螂捕蝉黄雀之后的悬疑故事。更为令人惊喜的是，看完了这部电影，基本了解到要如何在十级台风情况之下阻止一场罪恶滔天的抢劫案件。

1、强健的体魄





首先，要有强健的体魄，这一点是所有干大事业的基础条件。有了强健的体魄可以保证自己在大风情况下有足够实力与劫匪对峙。在面对三辆大卡车运钞时，要将匪徒的车辆一一逼停，必须先跳上其中一辆卡车，然后接住自己的同伴，两个同时进入驾驶仓以后，再从最末尾的一辆卡车上想办法跳入第二辆运钞卡车，将其逼停。





顺次再对第二辆卡车进行控制。这当中的艰险看得人十分惊险刺激，也是电影结尾最高潮的戏份之一。在观看电影的时候才知道，平时健身是有多么重要，四肢的协调、肌肉的力度，缺一不可行。

2、超常的智力





在寡不敌众的情况下，必须有超常的化学常识，有才可能巧夺失地。当匪徒已经占领了残旧货币碎钞厂时，厂内的女监察探员以及因台风滞留当地的气象学家，两人临时想到运用面粉、汽油、燃气罐来引起一场爆炸……





卯足了劲准备一招制敌时，不料被暴风破坏了计划，但这一爆炸想法创新大胆，令观众看得精神振奋，仿佛置身于碎钞厂内，随时准备干一票大的。电影出人意料之处也正在于此，当观众跟着主角的步子走时，剧情偏偏不按套路发展，给足了观众惊喜。





3、过人枪击水平

原本一帮劫匪进入残旧货币碎钞厂并没有想到要杀人，毕竟大家只是求财，没有必要搞出人命。然而事情往往事与愿违，当注射给厂监察人员的麻醉剂药效过了以后，一场枪战火拼在所难免。电影中浅显介绍了几款家庭收藏的枪支，毕竟在美国家庭，持有枪支是合法的。在劫匪与碎钞厂监察员火拼时，最劲爆的还是大名鼎鼎的AK47了。





值得一起的是电影配乐方面，飓风过后运用了悠扬的大提琴来显示和谐气氛，飓风中的枪战部分则是用了原始的击打音乐，看得人心里一直在打鼓，跟随鼓点的节奏看着子弹从枪膛一颗颗蹦出，非常带感。

4、勇猛的驾驶技术

电影《飓风奇劫》在开篇时，便让故事女主人翁展示了一把过人的驾驶技术。首先，能开卡车的，C照可是玩不转的，咱们必须取得B照乃至A照才有戏。行事彪悍的凯茜在遇上超级大堵车时，直接在美国乡村上开上了农田，这一点不仅展示了她的雷厉风行，也预示着这部动作电影女主角的戏份不在少数。





事实上，电影通篇看下来，女主角的戏份与男主角的动作戏份是平分秋色的。这一情节设置在好莱坞动作电影中并不多见，上一次男女主角能够并驾齐驱的动作电影还是《史密斯夫妇》。

5、最需要具备的就是观测天气的人才

21世纪什么最贵？必须是人才呀！想要阻止这一场装满三大卡车的旧钞抢劫案，并且还是在如此恶劣的天气情况之下，掌握天气变化实在是太有必要了！为什么劫匪选择在风暴这样的天气下作案呢？因为这种情况下漏洞是最多的，此时居民已全部疏散，碎钞厂各路工作人员以及值班警察已经打通，街道上无车辆阻碍。





能在飓风天气之下行驶的，必须是特殊重工车，否则就有可能被风吹走……同时，如果抢劫过和程中遇到突发情况也可以尽量控制住，岂料人算不如天算，这帮计划周祥的劫匪实在太小看这场飓风的威力。





龙卷风风眼还在五英里抵达追上我们了！通过天气预测计划该何时向匪徒下手， 托比·凯贝尔扮演的男主角在预测天气情况时显得格外有魅力，犹如现代诸葛亮一般，在作战时懂得利用天时、地利，打得敌人心服口服。





综上，掌握五个要素即能阻止这帮计划周祥准备“乘风打劫”的悍匪。如果没办法取得这些作战基础条件，建议去电影院亲自观摩一下《飓风奇劫》。