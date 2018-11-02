《冰封侠：时空行者》侠之大者预知了未来，为何仍不能改变命运？

金庸先生千古，人们纷纷悼念一个武侠时代的终结。从香港影视作品中得以发扬光大的武侠精神，事到如今人们逐步印象模糊。在这个人人都追求成功的年代，那句“侠之大者，为国为民”已是渐行渐远。除了反复翻拍《天龙八部》、《射雕英雄传》、《神雕侠侣》等经典作品之外，鲜少再有影视剧涉及武侠题材。

如此说来，武侠动作片《冰封侠：时空行者》的上映，其实是反其道而行的。但正是这种不随大流，也让人们看到了世间少有的侠义、获得久违的感动。如今电影院内超级英雄遍地都是，西方漫画中的人物却难以看到东方的手足情谊，时代变迁，观众们甚至调侃超级英雄们看似热血的兄弟之情实际是在搞基。









《冰封侠：时空行者》的大不同在于电影将武侠精神与穿越元素相结合，让我们看到久违的侠义精神同时，还看到香港电影中独有的凌厉打斗戏份。如今不少好莱坞电影都聘请香港电影幕后团队担任动作指导，从一个侧面反映了当年香港电影辉煌时期动作场面的独特质感，至今让人难以忘怀，并且无可取代。









甄子丹与王宝强，可能是目前香港与内地影坛最能打又影响力最大的动作演员，两种风格完全不同，一个讲求快，一个讲求狠。









早在电影《一个人的武林》中已见过两人大打出手，在《时空行者》这部电影中，其二人动作戏份简直让人梦回香港电影黄金时代。









电影讲述甄子丹扮演的明朝大将军贺英利用时空金碟终于从21世纪的香港重返明朝，他在现代与明朝的穿梭之间终于得知自己与元龙、聂虎、萨獒四兄弟之间的恩怨因何而起。从尘封的冰山中穿越至现代，又从现代回到明朝拯救家乡族人，贺英抗倭锄奸，却始终未能避免明朝的衰亡。









《冰封侠：时空行者》的故事其实也讲述了人们命运的构成。是什么决定了每个人的命运？是性格。什么样的性格就会有什么样的选择，什么样的选择就会有什么样的命运。自己的事情只有自己知道，也只有自己能作出选择，无论出于什么样的选择，都将驱动命运的发展。在电影中，贺英的选择也推动了剧情的发展。









更高的能力意味着更多的责任，保护族人，忠于朝廷，贺英身为锦衣卫，他的选择无可厚非。可面对金碟这样能够在时空中自由穿梭的宝器时，人们的恶性便暴露出来。权力带来的是贪婪与腐化，最终让人迷失本性。“有了这个金碟，整个天下都是我们的。”任达华这样的大佬级演员，演起反派来实在入木三分，元龙这个角色在他刻画之下活灵活现。穿越到现代他是警务司高级官员，回到了明朝他是攀附权贵的大将级人物。









除任达华饰演的元龙之处，影片中喻亢、仓田保昭等演员，也充当了非常亮眼的绿叶，扮演聂虎的动作演员喻亢，他也是本片的动作指导，在《叶问》系列、《追龙》、《武侠》中都有过精彩表演。





而仓田保昭与甄子丹最后凌然硬气的打斗戏份，也将整部电影推至高潮。





《冰封侠：时空行者》中贺英这个角色，令人不免想起“侠之大者，为国为民”这句话。为什么即使贺英提前预知了未来，却依然未能改编命运呢？这个问题看起来是全片最大的BUG，但其实也是电影中所要探讨的最终极的奥义。





看过电影之后才知道，即使武功再高，也改变不了时代，人人都只是时代的一个小构成，当我们终于意识到自己渺小的时候，也是我们真正融入到这个时代的时候。历史犹如洪流，而各个人，只是洪流中的沧海一粟。心怀侠义的贺英为挽救无辜族人，回到了属于自己的时代。倘使再让他选择一次，他势必仍会作出同样的选择。这是他的侠义，他的性格，终也是他的命运。